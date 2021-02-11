Задержан поджигатель автомобиля на Троещине. Парень мстил бывшему мужу сожительницы, - Нацполиция. ФОТО

Столичные оперативники задержали киевлянина, который поджег автомобиль на Троещине.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По его словам, благодаря профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска полиции Киева злоумышленник был установлен в тот же вечер. Им оказался киевлянин 1995 года рождения, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Правоохранители провели осмотр места преступления, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что возгорание произошло в результате поджога.









"Мы выяснили, что сожительница задержанного неоднократно рассказывала ему о бывшем муже, который оскорблял ее и после развода отсудил у нее детей и общее имущество. Парень решил отомстить за женщину и сжечь автомобиль ее бывшего мужа. Для этого он накануне позвонил товарищу и попросил подвезти по адресу, где было припарковано. При этом о намерениях поджечь транспортное средство мужчина не сказал ни женщине, ни знакомому. Прибыв к "Субару", мужчина бросил под машину бутылку с легковоспламеняющимся веществом и скрылся", - отметил Крищенко.

Читайте также: Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция. ФОТО

Он уточнил, что огонь повредил еще два автомобиля, припаркованные по соседству.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет.