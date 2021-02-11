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Задержан поджигатель автомобиля на Троещине. Парень мстил бывшему мужу сожительницы, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Задержан поджигатель автомобиля на Троещине. Парень мстил бывшему мужу сожительницы, - Нацполиция. ФОТО

Столичные оперативники задержали киевлянина, который поджег автомобиль на Троещине.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По его словам, благодаря профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска полиции Киева злоумышленник был установлен в тот же вечер. Им оказался киевлянин 1995 года рождения, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Правоохранители провели осмотр места преступления, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что возгорание произошло в результате поджога.

Задержан поджигатель автомобиля на Троещине. Парень мстил бывшему мужу сожительницы, - Нацполиция 01
Задержан поджигатель автомобиля на Троещине. Парень мстил бывшему мужу сожительницы, - Нацполиция 02
Задержан поджигатель автомобиля на Троещине. Парень мстил бывшему мужу сожительницы, - Нацполиция 03
Задержан поджигатель автомобиля на Троещине. Парень мстил бывшему мужу сожительницы, - Нацполиция 04

"Мы выяснили, что сожительница задержанного неоднократно рассказывала ему о бывшем муже, который оскорблял ее и после развода отсудил у нее детей и общее имущество. Парень решил отомстить за женщину и сжечь автомобиль ее бывшего мужа. Для этого он накануне позвонил товарищу и попросил подвезти по адресу, где было припарковано. При этом о намерениях поджечь транспортное средство мужчина не сказал ни женщине, ни знакомому. Прибыв к "Субару", мужчина бросил под машину бутылку с легковоспламеняющимся веществом и скрылся", - отметил Крищенко.

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Он уточнил, что огонь повредил еще два автомобиля, припаркованные по соседству.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет.

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Топ комментарии
+7
Настоящий мужской поступок... он бы ещё на коврик наср..л.
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11.02.2021 15:45
+5
идиот
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11.02.2021 15:37
+5
згідно статистики судових справ, то жіночка є адовим відроддям, всім іншим жінка вдається виграти справи по дітям та ману
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11.02.2021 15:47
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идиот
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11.02.2021 15:37 Ответить
Шо ж там за мадмуазель, у якої дітей відсудили.
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11.02.2021 15:38 Ответить
згідно статистики судових справ, то жіночка є адовим відроддям, всім іншим жінка вдається виграти справи по дітям та ману
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11.02.2021 15:47 Ответить
Маю велику підозру, - то було щось вроді цього:

Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7599
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11.02.2021 15:55 Ответить
Настоящий мужской поступок... он бы ещё на коврик наср..л.
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11.02.2021 15:45 Ответить
На зоне станет сожителем...
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11.02.2021 15:47 Ответить
Дурак. Хотя бы потому, что свой коктейль Молотова мог бы кинуть в более подходящую цель.
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11.02.2021 15:50 Ответить
Кретин.
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11.02.2021 15:51 Ответить
во дибил... а он не понимает что в 21 веке повсюду камеры установлены по улицах и вычислить таких горе-палиев можно легко? ну теперь этот не обремененный умом товарищ посидит немного на зоне подумает над своим поступком,хотя не чем же думать то Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3485
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11.02.2021 15:54 Ответить
А заодно сгорели машины еще двоих чьих-то мужей, что- бы наверняка.
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11.02.2021 15:58 Ответить
Закон ... он такой закон. Поджег машину - в СИЗО и от 3-х до 10-и. Украл миллионы - домашний арест и ... закрыто за отсутствием состава преступления. Предаешь интересы страны - быть тебе президентом!
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11.02.2021 16:30 Ответить
Вряд ли она его ждать будет
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11.02.2021 16:48 Ответить
Глупо поступил. Вероятно действовал спонтанно, на эмоциях, не продумал варианты и последствия. Например, если авто застраховано, то что это за месть вообще, если у убыткам не привела. Пострадали другие автомобили. Как давно был последний конфликт между бывшими, потому что "мотивные" версии отрабатывают в числе первых, и так далее. Ну и непонятно в принципе, насколько оправдана "месть" - был ли бывший садистом, который еще и финансово обчистил бывшую, или она была плоха, что он ушел и детей забрал. Потому что и так, и так бывает.
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11.02.2021 18:14 Ответить
закрепил свой статус "обекта" доминирования и слабого самца-снабженца, потом она ему скажет извини, но я люблю другого и не могу его забыть, нам надо расстаться. Шо самка шо самец- днище
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12.06.2021 13:50 Ответить
 
 