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Новости Политика Украины
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Боголюбов (55) Коломойский (1161) США (9352) Приватбанк (498) Венедиктова (594) Офис генерального прокурора (950)

Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ

Второй месяц генпрокурор Украины Ирина Венедиктова блокирует вручение подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами.

Этого было достаточно, чтобы юристы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова перешли в наступление и начали судиться с США, обвинив их в экспроприации инвестиций граждан Украины в американскую коммерческую недвижимость. Основание иска - отсутствие каких-либо предъявленных обвинений против Коломойского и Боголюбова в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Почти дословно: "Основанием всех без исключения обвинений, предъявленных в США, являются возможные правонарушения, которые произошли в Украине по украинскому банку, по указанию двух граждан Украины. Однако на сегодняшний день прокуратура Украины не предъявила ни Коломойскому, ни Боголюбову никаких обвинений в преступлениях, а в Украине не возбуждено уголовных дел против Коломойского и Боголюбова".

Коломойский с Боголюбовым намерены в Международном центре урегулирования споров (ICSID) доказать, что Штаты нарушили положения Договора между США и Украиной о взаимной защите инвестиций. Они обвиняют США в нарушении норм международного права и причинении вреда инвесторам.

В документах, переданных юристами Коломойского в международный арбитраж, есть важная ссылки: по сути, они обвиняют Минюст США в том, что он пытается подменить собой систему правосудия в Украине, где пока "не предъявлены обвинения в преступлениях, в которых их обвиняют в Соединенных Штатах, и ни один украинский суд не определил, что эти преступления вообще имели место ". И не поспоришь. Через четыре года после национализации, несмотря на десятки коробок с материалами дела в ГПУ, она до сих пор не приблизилась к хотя бы какому-то логическому завершению.

Читайте также: Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн

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Топ комментарии
+42
так и эту шалаву под санкции США!
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11.02.2021 15:49
+28
мокшаньська самиця теж хоче під санкції США?
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11.02.2021 15:50
+26
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 7739
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11.02.2021 15:55
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так и эту шалаву под санкции США!
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11.02.2021 15:49 Ответить
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 7739
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11.02.2021 15:55 Ответить
А хто з цих шлюха ?
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11.02.2021 21:56 Ответить
На верёвку сучку, всей семьёй.
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11.02.2021 16:20 Ответить
вовка-рєйтінг мовчить, як же проти хазяїна гавкати
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11.02.2021 15:49 Ответить
мокшаньська самиця теж хоче під санкції США?
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11.02.2021 15:50 Ответить
Короче, у Венедиктовой незадекларированные часы уже и на ногах.....
Хотя, на их месте должны быть наручники !
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11.02.2021 15:50 Ответить
Так чия ця ларва 200-сотвідсоткова -Вовчина чи Бєніна? Чи відім Вова патрійопт а читаєм в єво глазах БЕНЯ?
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11.02.2021 15:50 Ответить
А Шмигаль і ЗЕбанда на цьому фоні несе пергу - ЄС НАШ, ООН НАШ, ВАКЦИНИ НАШІ , МИ З НАТО... дешеві дешеві піарЗЕвиродки!
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11.02.2021 15:52 Ответить
Не угадали. Однажды темной ночью проклятый Порошенко проскользнул на Банковую и назначил бенедиктову прокурором. А бубочка не знал.
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11.02.2021 15:53 Ответить
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5575
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11.02.2021 15:58 Ответить
Занадто вже хто в ліс а хто по дрова у тій бордельОПі , Вовка занадто тупий щоб розрулити ситуацію, й мабуть добряче на гачках Бєніних , уХйлівських - пашло фсьо на АВОСЬ ВРЯТУЄМО РЕЙТИНГ!
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11.02.2021 16:00 Ответить
Шокин, ярема, луценко, матиас не лучше.
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11.02.2021 18:12 Ответить
Ничего-ничего, для этого дела есть Делавэр. И есть Байден. Венедиктова здесь не нужна. Но "бум" будет сильным, аж искры из клоуна посыпются.
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11.02.2021 15:50 Ответить
Своим юристам каломойша деньги платит не просто так.
Как, похоже, и Бенядиктовой.

"Коломойский с Боголюбовым намерены в Международном центре урегулирования споров (ICSID) доказать, что Штаты нарушили положения Договора между США и Украиной о взаимной защите инвестиций. Они обвиняют США в нарушении норм международного права и причинении вреда инвесторам.


В документах, переданных юристами Коломойского в международный арбитраж, есть важная ссылка: по сути, они обвиняют Минюст США в том, что он пытается подменить собой систему правосудия в Украине, где пока "не предъявлены обвинения в преступлениях, в которых их обвиняют в Соединенных Штатах, и ни один украинский суд не определил, что эти преступления вообще имели место ".
И не поспоришь.

Источник: https://censor.net/ru/n3247386
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11.02.2021 16:09 Ответить
нет таких задач, которые не были бы под силу США(при желании). Байден резво взял. и думаю, что резвость сбавлена не будет. Клоуну не отвертеться от этого катка.
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11.02.2021 16:18 Ответить
Дуже на це сподіваюсь. Але крові каломойшині потвори це поп'ють з України.
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11.02.2021 16:21 Ответить
Тримайтесь. Все буде добре, тобто - Україна
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11.02.2021 16:35 Ответить
Так кровь пьют не коломойши с ахметовыми, кровь пьют избиратели кучмы, януковича, порошенко, зеленского, - как правило, это одни и те же люди, ваши соседи...
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11.02.2021 18:16 Ответить
робили разом і зробили.

привітаймо зебілів.
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 9873
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11.02.2021 15:51 Ответить
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 4708
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11.02.2021 15:54 Ответить
Все до одного - ЩЫРІ "українці" - вот почему Украина самая бедная страна Европы.
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11.02.2021 16:24 Ответить
Бєнядіктова.
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11.02.2021 15:51 Ответить
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 1436
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11.02.2021 15:52 Ответить
СУПЕР!!!
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11.02.2021 16:02 Ответить
Спасение рядового Бенито.
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11.02.2021 15:55 Ответить
Карлик хриплый давай видосик, кто ее лично назначал с 100% твоим парламентом?,не только масло рошен как ты любиш под@бывать,
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11.02.2021 15:56 Ответить
Джо надо по алфавиту:
Арахамия,

Бужанский,
Венедиктова,
Герус,
Дубинский,
Ермак...
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11.02.2021 15:57 Ответить
Если не поймут, - следующие пять=) С ними только так, Джо!
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11.02.2021 15:57 Ответить
Дубинський самий останній у списку на санкції і перший хто на своїй шкурі відчув дію санкцій. А далі вгору по списку. На жаль список не оприлюднений, але без сумніву, що у списку під № 1 стоїть Зеленський, санкції проти нього застосують в останню чергу. Цікаво під якими номерами стоять Венедиктова і Єрмак? Дізнаємось по ходу розширення санкцій.
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11.02.2021 16:19 Ответить
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ПриватБанк реформаторы отжали в 2016 году. Было больше, чем достаточно времени, чтобы патриоту Югику собрать доказательную базу, вручить пидозры и даже посадить на цепь Беню. Или опять ждали, что придет Клован и все будет за ними доделывать?
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11.02.2021 15:59 Ответить
Ищо один зебильчик нарисовался. Скока баушка Беня платит за комент?
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11.02.2021 16:01 Ответить
Та оно ,припадочное,поносит из за того,что ЕС зерыг обогнали)
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11.02.2021 16:06 Ответить
Беня в 17 году здрыснул в Израиль,чтоб пидозру не отримати
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11.02.2021 16:12 Ответить
Удивительная способность Бубочки- собрать под свое крыло самых тупых человеков в Украине. Венедиктова, Дубинский и т.д. Хотя на первом месте все-таки ОПОЗЖопа.
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11.02.2021 15:59 Ответить
побольше зверья разного и разорвется ЗЕжопа сидеть на стульях разных разнообразных... Вони ж представляють УВЕСЬ СПЕКТР ПОЛІТИКУМУ! НУ-НУ ВПЕРДУ !
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11.02.2021 16:02 Ответить
Венедіктова заслуговує на електричний стілець разом з Коломойським. Сподіваюся вона буде покарана в США, бо в Україні годі сподіватися на справедливий суд...
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11.02.2021 16:00 Ответить
Ой, да Байден мнє нє атвєчает патамуша зайнятой!Беня тут нєпрічом !
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11.02.2021 16:04 Ответить
Бо в США є компанія "Тесла", яка утилізує лайно екологічно.
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11.02.2021 16:18 Ответить
На улице ливень. На земле сразу корка льда. Порохоботы, берегите себя,вам ещё Зевласть судить и Украину восстановить
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11.02.2021 16:02 Ответить
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Повезло зевласти сегодня. Не будут ее ришуче сносить. Погода не та, скользко
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11.02.2021 16:06 Ответить
Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1567
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11.02.2021 16:12 Ответить
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Та то не клован обіцяв, а хтось сивочолий друзям свинарчукам ратиці відрубати
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11.02.2021 16:35 Ответить
Сдрысни, козломордый.
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11.02.2021 16:23 Ответить
А хто ще сумнівається в тому шо у неї ХВамілія Бєнядіктова? Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 7325
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11.02.2021 16:03 Ответить
Венедиктова: Зеленский дает мне распоряжения? Да вы с ума сошли!
Зеленский: Коломойский дает мне распоряжения? Да вы с ума сошли! И, кстати, прошу называть его Игорь Валерьевич.
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11.02.2021 16:05 Ответить
какое там американское правосудие. У Коломойского дел в Украине государственных не в проворот. Посадить Порошенко. Узаконить продажу 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильские руки . Добить оборонку к бениной маме: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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11.02.2021 16:05 Ответить
Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5793
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11.02.2021 16:08 Ответить
Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7042
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11.02.2021 16:09 Ответить
Этническая ши ддайка. Небось родня Венедиктова из Эхамацы.
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11.02.2021 16:11 Ответить
А мудрий український нарід інших не обирає,навіть місцевим старостою 😁
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12.02.2021 05:04 Ответить
Вендиктовва может разве что выпромить санкции и себе любимой.
Чтоб смотреть Бене в глаза прямо и не возвращать ему бабло.
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11.02.2021 16:10 Ответить
Вот в эту точку нужно давить! И рухнет вся Зелёная власть! Это игла Кащея Бессмертного!!! Думай-те!!!!
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11.02.2021 16:10 Ответить
Прямо таки - железная большевичка.
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11.02.2021 16:11 Ответить
Хорошо что у нас не внешнее управление, а то пришлось бы Коломойского выдавать
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11.02.2021 16:18 Ответить
Очікування зєлєбобов та реальність…Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6197Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3850
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11.02.2021 16:19 Ответить
А хтось очікував, що ті, кого олігархи з копурціонерами та кацапами привели у владу, будуть боротися зі своїми хазяями?
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11.02.2021 16:34 Ответить
Санкции против курицы, ей понравится))))
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11.02.2021 16:38 Ответить
Повернення Порошенко буде під музику. Хочу подивитись на обличчя тих, хто говорив що він не президент більше.
https://www.youtube.com/watch?v=sfR_HWMzgyc
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11.02.2021 16:40 Ответить
Траурный марш Шопена, тоже, музыка...
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11.02.2021 18:16 Ответить
Эта клизма решила не только внуков, но и правнуков обеспечить на всю жизнь. За каждый день отсрочки беня немалые миллионы отстегивает.
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11.02.2021 16:57 Ответить
Зеленський бреше і ОСОБИСТО рятує подільника мафіозі Бєні Боголюбова від феміди США.

Зеленський таки повернув українське громадянство Боголюбову, аби врятувати його від екстрадиції до США.



Текст позову Коломойського та Боголюбова проти США, поданий до Міжнародного центру врегулювання спорів (ICSID) підтверджує раніше опубліковану інформацію ZN.UA про те, що Зеленський усе-таки повернув Геннадію Боголюбову українське громадянство.
Попри те, що і президент, і колишній власник Приватбанку цей факт заперечували, стверджуючи, що йшлося лише про надання посвідки на проживання, текст позову базується саме на тому, що і Коломойський, і Боголюбов - українські громадяни.
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11.02.2021 17:04 Ответить
https://www.facebook.com/100004637323620/videos/786175834880320
Рада після затвердження тарифів
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11.02.2021 17:07 Ответить
Когда американцы посадили Лазаренка, их, почему-то, не остановило то, что в Украине против него не было ни единого дела... Кроме того, шо там Венедиктова может "блокировать", если она генпрокурор "без году неделя", а "Приват" у Коломойского отжали, ещё, в 17-ом годе? За 4 года, два из которых Украиной управлял, ни разу, не "марионетка Бени", как утверждается про Зелю, против Бени нет ни одного судебного иска по поводу кражи им (из собственного банка) 4,5 ярдов американских денег, которые, уже, выросли до 5,5 ярдов... Ни единого. Одни слова. Судебное разбирательство в Лондонах на 10 миллионов... Суд в Дэлавере... Обвинения в махинациях при покупке недвижИмости в штатах, общей суммой на 200 лямов... Где миллиарды, что спионерил Беня? А, вот 155 ярдов гривен из госбюджета Юкрейн, вбуханных в Приват, после его "национализации" -это реальность. Где они?
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11.02.2021 18:52 Ответить
Даже, если поверить, что Венедиктова что-то там "блокирует", что мешало Юрию Луценко (если кто не помнит, - это генпрокурор в Украине, до прихода "зелёных", а, по совместительству, - кум "сивочолого"), за два года, возбудить всё мыслимое и немыслимое против Коломойского? Швейцария, где тогда пребывал Беня, его бы не выдала? Не отмазка. Возбудить шо мешало? Думаю, что, как говорят юристы, - "отсутствие состава преступления"... Было бы в Украине "дело" на Беню на хищение 4,5 ярдов, - хрен бы он вернулся, бо инерция наших судов нарушает все законы физики и не зависит от фамилии президента.
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11.02.2021 19:03 Ответить
В общем, это моя личная точка зрения, но основанна она на общедоступной информации (скажем, я имею информацию, из косвенных источников, шо Беня, таки, предложил купить у него "Приват", в виду того, шо ентот банк, давно, перерос частный бизнес и трудноуправляем... Его, таки, купили. Об этом мало говорят, но "Приват", таки, куплен. За 1 грн. Беня просил 2 ярда. На эти 2 ярда он и подал в суд, но - это косвенные источники и, в основном, мои умозаключения...), - банк, тупо, отжали. Рэйдерство, слышали такое? Это, именно, оно. К вам пришли, отобрали дом/квартиру, по обвинению, шо вы не оплатили коммуналку в 2005-ом... Ваши действия?
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11.02.2021 19:33 Ответить
Доколя мы будем терпеть эту прислужницу олигархов и коррупционеров!?????

Достало СТЕРВО!
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12.02.2021 00:51 Ответить
 
 