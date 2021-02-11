Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ

Второй месяц генпрокурор Украины Ирина Венедиктова блокирует вручение подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами.

Этого было достаточно, чтобы юристы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова перешли в наступление и начали судиться с США, обвинив их в экспроприации инвестиций граждан Украины в американскую коммерческую недвижимость. Основание иска - отсутствие каких-либо предъявленных обвинений против Коломойского и Боголюбова в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Почти дословно: "Основанием всех без исключения обвинений, предъявленных в США, являются возможные правонарушения, которые произошли в Украине по украинскому банку, по указанию двух граждан Украины. Однако на сегодняшний день прокуратура Украины не предъявила ни Коломойскому, ни Боголюбову никаких обвинений в преступлениях, а в Украине не возбуждено уголовных дел против Коломойского и Боголюбова".

Коломойский с Боголюбовым намерены в Международном центре урегулирования споров (ICSID) доказать, что Штаты нарушили положения Договора между США и Украиной о взаимной защите инвестиций. Они обвиняют США в нарушении норм международного права и причинении вреда инвесторам.

В документах, переданных юристами Коломойского в международный арбитраж, есть важная ссылки: по сути, они обвиняют Минюст США в том, что он пытается подменить собой систему правосудия в Украине, где пока "не предъявлены обвинения в преступлениях, в которых их обвиняют в Соединенных Штатах, и ни один украинский суд не определил, что эти преступления вообще имели место ". И не поспоришь. Через четыре года после национализации, несмотря на десятки коробок с материалами дела в ГПУ, она до сих пор не приблизилась к хотя бы какому-то логическому завершению.

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