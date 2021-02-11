Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Второй месяц генпрокурор Украины Ирина Венедиктова блокирует вручение подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами.
Этого было достаточно, чтобы юристы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова перешли в наступление и начали судиться с США, обвинив их в экспроприации инвестиций граждан Украины в американскую коммерческую недвижимость. Основание иска - отсутствие каких-либо предъявленных обвинений против Коломойского и Боголюбова в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Почти дословно: "Основанием всех без исключения обвинений, предъявленных в США, являются возможные правонарушения, которые произошли в Украине по украинскому банку, по указанию двух граждан Украины. Однако на сегодняшний день прокуратура Украины не предъявила ни Коломойскому, ни Боголюбову никаких обвинений в преступлениях, а в Украине не возбуждено уголовных дел против Коломойского и Боголюбова".
Коломойский с Боголюбовым намерены в Международном центре урегулирования споров (ICSID) доказать, что Штаты нарушили положения Договора между США и Украиной о взаимной защите инвестиций. Они обвиняют США в нарушении норм международного права и причинении вреда инвесторам.
В документах, переданных юристами Коломойского в международный арбитраж, есть важная ссылки: по сути, они обвиняют Минюст США в том, что он пытается подменить собой систему правосудия в Украине, где пока "не предъявлены обвинения в преступлениях, в которых их обвиняют в Соединенных Штатах, и ни один украинский суд не определил, что эти преступления вообще имели место ". И не поспоришь. Через четыре года после национализации, несмотря на десятки коробок с материалами дела в ГПУ, она до сих пор не приблизилась к хотя бы какому-то логическому завершению.
Пожалуйста, подождите...
Хотя, на их месте должны быть наручники !
Как, похоже, и Бенядиктовой.
"Коломойский с Боголюбовым намерены в Международном центре урегулирования споров (ICSID) доказать, что Штаты нарушили положения Договора между США и Украиной о взаимной защите инвестиций. Они обвиняют США в нарушении норм международного права и причинении вреда инвесторам.
В документах, переданных юристами Коломойского в международный арбитраж, есть важная ссылка: по сути, они обвиняют Минюст США в том, что он пытается подменить собой систему правосудия в Украине, где пока "не предъявлены обвинения в преступлениях, в которых их обвиняют в Соединенных Штатах, и ни один украинский суд не определил, что эти преступления вообще имели место ".
И не поспоришь.
Источник: https://censor.net/ru/n3247386
привітаймо зебілів.
Арахамия,
Бужанский,
Венедиктова,
Герус,
Дубинский,
Ермак...
Зеленский: Коломойский дает мне распоряжения? Да вы с ума сошли! И, кстати, прошу называть его Игорь Валерьевич.
Чтоб смотреть Бене в глаза прямо и не возвращать ему бабло.
https://www.youtube.com/watch?v=sfR_HWMzgyc
Зеленський таки повернув українське громадянство Боголюбову, аби врятувати його від екстрадиції до США.
Текст позову Коломойського та Боголюбова проти США, поданий до Міжнародного центру врегулювання спорів (ICSID) підтверджує раніше опубліковану інформацію ZN.UA про те, що Зеленський усе-таки повернув Геннадію Боголюбову українське громадянство.
Попри те, що і президент, і колишній власник Приватбанку цей факт заперечували, стверджуючи, що йшлося лише про надання посвідки на проживання, текст позову базується саме на тому, що і Коломойський, і Боголюбов - українські громадяни.
Рада після затвердження тарифів
Достало СТЕРВО!