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Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу

Прогресс в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) идет очень медленными темпами, но пока не зашел в тупик.

Такое мнение выразил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Движемся очень медленно, но движемся", - рассказал Арестович в преддверии шестой годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений ("Минска-2").

Среди причин, тормозящих процесс, собеседник назвал нежелание Российской Федерации признавать себя стороной конфликта и саботирование украинских инициатив.

"Российская Федерация по-прежнему не желает признавать себя стороной конфликта, заявляя, что только посредник. Второй момент - открытие контрольных пунктов въезда-выезда между Украиной и временно неподконтрольными территориями. С сентября они не пускают наших граждан с оккупированной территории. Украина ежемесячно должна выплачивать порядка 650 тысяч пенсий людям, но они не могут выехать с сентября", - объяснил Арестович.

По его словам, если бы "оккупанты открыли КПВВ и выпустили людей, то люди бы получили комплекс административных услуг, свои пенсии, но оккупанты этого не делают".

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Спикер украинской делегации добавил, что на последнем заседании ТКГ 3 февраля текущего года Украина еще раз подтвердила готовность открыть со своей стороны новые КПВВ у населенных пунктов Счастье и Золотое, обеспечив при этом материально-техническую работу пунктов и ресурсы – автобусы. При этом, по его словам, "ответа от российской стороны пока нет".

В тоже время, как сказал Арестович, "он бы не использовал слово "тупик" в отношении текущего состояния переговоров ТКГ.

"Не знаю, можно ли использовать слово тупик, но я могу согласиться со словами Зеленского. Тут вопрос в том, что переговоры по Донбассу нужно расширять или искать новые форматы переговоров, которые помогут усилить и ускорить их прогресс.

Арестович отметил, что "привлечение США помогло бы, и сейчас ведутся переговоры о назначении специального представителя США по Донбассу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ

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Топ комментарии
+25
тупик - это арестович
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11.02.2021 16:01
+16
Щоб справді рухатись , треба обговорювати ситуацію із західними партнерами, а не шушукатись з кацапами.
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11.02.2021 16:03
+13
Украина ничего не должна предателям из Лугандонии. У нас солидарная пенсионная система. То есть дети очисляют налоги, и за счет них получают пенсии родители.Сколько налогов перечислили в бюджет Украины ДНР И ЛНР за 7 лет? А девочка - припевочка Аристович добросовестно вешает лапшу зебилам.
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11.02.2021 16:08
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тупик - это арестович
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11.02.2021 16:01 Ответить
Так загляните пуйлу в глаза, и сразу увидите бездну а не тупик.
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11.02.2021 16:02 Ответить
На сколько лет движемся, уточни?
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11.02.2021 16:03 Ответить
Ми відступаємо. От як ми рухаємось.
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11.02.2021 16:04 Ответить
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А шо надо для наступления?
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11.02.2021 16:08 Ответить
Щоб справді рухатись , треба обговорювати ситуацію із західними партнерами, а не шушукатись з кацапами.
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11.02.2021 16:03 Ответить
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Стилькы рокив обговорюваты?
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11.02.2021 16:10 Ответить
Это опять в роли попрошайки?Обговорили , т.н. партнёры выразили самую глубокую озабоченность и что дальше ?
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11.02.2021 19:16 Ответить
Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу

Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 3728 Правильно. Какой ещё тупик? Мы ж на месте маршируем.
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11.02.2021 16:04 Ответить
Какой ещё тупик? Мы ж на месте маршируем дно пробиваем.

Рухаємося дуже повільно, але про безвихідь не йдеться, - Арестович про переговори щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 302
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11.02.2021 16:27 Ответить
ДолбоЛюся! Абасралась!
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11.02.2021 16:05 Ответить
развєдічк - мислітель- хфілосаф- псіхолух- актер- слугаЕрмака йптйого Люсю!
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11.02.2021 16:06 Ответить
Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 2435
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11.02.2021 16:07 Ответить
Люся не хоче себе відчувати непотрібною..
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11.02.2021 16:08 Ответить
ипанашка-ускоритель, искатель-расширитель)))
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11.02.2021 16:08 Ответить
Украина ничего не должна предателям из Лугандонии. У нас солидарная пенсионная система. То есть дети очисляют налоги, и за счет них получают пенсии родители.Сколько налогов перечислили в бюджет Украины ДНР И ЛНР за 7 лет? А девочка - припевочка Аристович добросовестно вешает лапшу зебилам.
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11.02.2021 16:08 Ответить
Тем более что территории объявлены оккупированными, а значит за социально-экономическое положение дел на оккупированных территориях ответственность согласно международному законодательству несет оккупант, а не жертва агрессии.
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11.02.2021 19:02 Ответить
Это мы объявили , что РФ является оккупантом. И кричим об этом постоянно. На западе почему то другое мнение
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11.02.2021 19:23 Ответить
Во-первых для того чтобы официально считать эти территории оккупированными нам не нужно чье-либо одобрение, это суверенное право каждого государства. А во-вторых поведение еврошлюх вполне типичное для них, они и с гитлером и со сталиным так же заигрывали и нападения орды на Грузию в 2008-м в упор не заметили. Шлюхи на то и шлюхи, чтобы продаваться тем кто больше платит.
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11.02.2021 19:54 Ответить
Нет нужно. Это международная Конвенция, соответственно , и есть четко определенные принципы. Мы кричим и признаем на каждом углу, что на территории Востока Украины находятся ВС РФ, при этом РФ это отрицает. На каждом углу мы покажем пальцем на т.н.Минские соглашения. Но под ними нет ни подписи РФ , ни слова в тексте. А исходя из текста мы имеем конфликт с элементами вмешательства со стороны РФ, но это не означает оккупацию.
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11.02.2021 20:04 Ответить
Четких принципов нет, есть только констатация фактического захвата территории одного государства другим.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
Кроме того, как я и писал факт оккупации не требует международного признания. Вот цитата из интервью эксперта по международному праву профессора Лондонской школы экономики Стивена Хэмфриса -

"Поскольку оккупация - это случившийся факт, а не норма закона, международное право не требует, чтобы она была признана каким-либо официальным органом. Так что ООН или парламент страны не может объявить территорию оккупированной, если на этой территории не находится враждебная армия или если эта армия не контролирует ситуацию.
Любое такое объявление оккупации будет бессмысленным с точки зрения международного права. С другой стороны, оккупация может иметь место, даже если никто ее не признает."
https://www.bbc.com/russian/international/2014/03/140320_occupation_crimea_expert
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11.02.2021 21:56 Ответить
Правду??? Это ты о кацапских сказках про бурятоубийственную войну и танки выкопанные в шахтах в которые якобы "верят" еврошлюхи?
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12.02.2021 14:15 Ответить
гидотна продажна потвора цей арестович-0
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11.02.2021 16:09 Ответить
Не тупик. Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 6029
Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 6715
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11.02.2021 16:15 Ответить
Движемся очень медленно.-и низко.Как летающие крокодилы.Но всё равно нас с довольствия не снимать-требует Арестович.
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11.02.2021 16:21 Ответить
Суто політична заява, що не маю під собою реального підгрунтя. Обговорювати більше нема ого.
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11.02.2021 16:27 Ответить
"Рухаємося в ж... повільно, але ... впевнено!" (Арестович)
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11.02.2021 16:31 Ответить
люся, сьогодні загинув ще один захисник України.
Це що, показник успішності перемовин, чи ознака фахової нікчемності вашої шобли-*****?

P.S. з агресором не домовляються, його знищують.
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11.02.2021 16:35 Ответить
Никакого перемирия больше нет, обо этом не сказал только ленивый, но Арестович всё ещё куда-то медленно, но движется. Пока есть посада, бабки в его карман движутся.
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11.02.2021 16:37 Ответить
Движемся очень медленно..

В сторону Киева?
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11.02.2021 16:50 Ответить
Кто сказал, что бесполезно
Биться головой об стену?
Хлоп - на лоб глаза полезли,
Лоб становится кременным.

Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире.

Наутилус помпилиус
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11.02.2021 16:54 Ответить
А ще крокодили літають але дуже, дуже низько. арестович ти му..к.
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11.02.2021 17:05 Ответить
Был Арестович никем, а стал целым "спикером ТКГ". И там ему там было тепло и денежно, что не хотел он чтобы эта лафа закончилась. И переговоров уже давно никаких нет, и смыслов никаких, и перспектив, но у Арестовича "процесс идет и тупиков нет".
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11.02.2021 17:05 Ответить
перекройте финансирование этого ....... и он сразу прозреет
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11.02.2021 17:41 Ответить
Сунемося, як гівно по трісці.
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11.02.2021 18:03 Ответить
"Украина ежемесячно должна выплачивать порядка 650 тысяч пенсий людям, но они не могут выехать с сентября", - объяснил Арестович" - раньше хотя бы притворялись, что пенсионеры это типа переселенцы, а сейчас в открытую платят контрибуцию, потому что ничем иным это не является. При этом сумма выплачиваемая Украиной в виде пенсий на оккупированных территориях в год больше суммы направленной на ремонт, модернизацию и закупку новых вооружений для армии во время войны. Вот такая гибридная капитуляция и контрибуция.
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11.02.2021 18:28 Ответить
Каждый день кацапы убивают и калечат наших воинов, а эта говорящая жопа об этом вообще ни слова, хотя даже кравчук типа "прозрел".
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11.02.2021 18:30 Ответить
Арестович трепаться не любит !
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11.02.2021 19:15 Ответить
Когда пишут о т.н. Минских соглашениях, я вижу два простых вопроса. Кто то может себе представить , чтобы например ФРГ , в лице канцлера или президента , встретились , например в Варшаве и заключили какие то устные соглашения . А потом шесть лет рассказывали своим гражданам и всему миру так как они их видят. Я думаю, и канцлер и президент давно были бы в отставке и в тюрьме. И второе. 28 лет Азербайджан и Армения вели в том же Минске с теми же ФРГ , Францией ,РФ и даже США и чем это закончилось все знают. Результат 0. Почему он у нас должен быть другим ?
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11.02.2021 19:21 Ответить
Какое жалкое ничтожество. Долго же он рядился под патриота. Но двадцать долларов, это всегда двадцать долларов.
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11.02.2021 20:57 Ответить
шоб тебя арестовали и расстреляли с твоим дамбасом, гад!
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12.02.2021 06:14 Ответить
Про який тупік він говорить,Ви давно у глибокій жопі.
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12.02.2021 08:41 Ответить
ЦЕНЗОР!
Рассмотрите техническую возможность принимать сообщения на сайт только УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ!
Уверен, моментально станет видно всех кремлеботов гадящих по любому поводу! Это просто тихий ужас сколько их тут с патриотическими никами, флагами и лозунгами. Да, немного останется тех кремлеботов, которые умеют писать на украинском языке, но их станет в десятки раз меньше.
Поясню позицию: это невозможно читать, гадят по любому поводу, по любому, кто бы не пришел в ТКГ, сразу враг, тупой, дурак, продажная тварь и так далее. Что бы не написал ответственный человек, сразу запада, халэпа и так далее.
Уверяю вас, Кремль не дремлет, засилье кремлеботов просто гигантское.
И ещё.
Если официальные сообщения ответственных лиц и организаций несут в себе информативную функцию вине предлагаются к всенародному обсуждению, сразу в них отключаете комментарии. Проинформировали и на этом точка. Никакого наступления на свободу слова. Хотят боты кидаться друг в друга дерьмом - будьте любезны идите на Русскую весну и там делайте что хотите.
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12.02.2021 09:25 Ответить
 
 