Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу
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Прогресс в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) идет очень медленными темпами, но пока не зашел в тупик.
Такое мнение выразил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Движемся очень медленно, но движемся", - рассказал Арестович в преддверии шестой годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений ("Минска-2").
Среди причин, тормозящих процесс, собеседник назвал нежелание Российской Федерации признавать себя стороной конфликта и саботирование украинских инициатив.
"Российская Федерация по-прежнему не желает признавать себя стороной конфликта, заявляя, что только посредник. Второй момент - открытие контрольных пунктов въезда-выезда между Украиной и временно неподконтрольными территориями. С сентября они не пускают наших граждан с оккупированной территории. Украина ежемесячно должна выплачивать порядка 650 тысяч пенсий людям, но они не могут выехать с сентября", - объяснил Арестович.
По его словам, если бы "оккупанты открыли КПВВ и выпустили людей, то люди бы получили комплекс административных услуг, свои пенсии, но оккупанты этого не делают".
Спикер украинской делегации добавил, что на последнем заседании ТКГ 3 февраля текущего года Украина еще раз подтвердила готовность открыть со своей стороны новые КПВВ у населенных пунктов Счастье и Золотое, обеспечив при этом материально-техническую работу пунктов и ресурсы – автобусы. При этом, по его словам, "ответа от российской стороны пока нет".
В тоже время, как сказал Арестович, "он бы не использовал слово "тупик" в отношении текущего состояния переговоров ТКГ.
"Не знаю, можно ли использовать слово тупик, но я могу согласиться со словами Зеленского. Тут вопрос в том, что переговоры по Донбассу нужно расширять или искать новые форматы переговоров, которые помогут усилить и ускорить их прогресс.
Арестович отметил, что "привлечение США помогло бы, и сейчас ведутся переговоры о назначении специального представителя США по Донбассу".
Пожалуйста, подождите...
Правильно. Какой ещё тупик? Мы ж на месте маршируем.
на месте маршируемдно пробиваем.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
Кроме того, как я и писал факт оккупации не требует международного признания. Вот цитата из интервью эксперта по международному праву профессора Лондонской школы экономики Стивена Хэмфриса -
"Поскольку оккупация - это случившийся факт, а не норма закона, международное право не требует, чтобы она была признана каким-либо официальным органом. Так что ООН или парламент страны не может объявить территорию оккупированной, если на этой территории не находится враждебная армия или если эта армия не контролирует ситуацию.
Любое такое объявление оккупации будет бессмысленным с точки зрения международного права. С другой стороны, оккупация может иметь место, даже если никто ее не признает."
https://www.bbc.com/russian/international/2014/03/140320_occupation_crimea_expert
Це що, показник успішності перемовин, чи ознака фахової нікчемності вашої шобли-*****?
P.S. з агресором не домовляються, його знищують.
В сторону Киева?
Биться головой об стену?
Хлоп - на лоб глаза полезли,
Лоб становится кременным.
Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире.
Наутилус помпилиус
Рассмотрите техническую возможность принимать сообщения на сайт только УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ!
Уверен, моментально станет видно всех кремлеботов гадящих по любому поводу! Это просто тихий ужас сколько их тут с патриотическими никами, флагами и лозунгами. Да, немного останется тех кремлеботов, которые умеют писать на украинском языке, но их станет в десятки раз меньше.
Поясню позицию: это невозможно читать, гадят по любому поводу, по любому, кто бы не пришел в ТКГ, сразу враг, тупой, дурак, продажная тварь и так далее. Что бы не написал ответственный человек, сразу запада, халэпа и так далее.
Уверяю вас, Кремль не дремлет, засилье кремлеботов просто гигантское.
И ещё.
Если официальные сообщения ответственных лиц и организаций несут в себе информативную функцию вине предлагаются к всенародному обсуждению, сразу в них отключаете комментарии. Проинформировали и на этом точка. Никакого наступления на свободу слова. Хотят боты кидаться друг в друга дерьмом - будьте любезны идите на Русскую весну и там делайте что хотите.