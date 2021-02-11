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Новости Политика Украины
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Монастырский (240) Слуга народа (2185)

В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский

Массового забора ДНК не будет: в базу будут вносить данные только лиц, привлеченных к уголовной ответственности, осужденных и отбывающих наказание, а так же тех, кто имеет непогашенную судимость.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Слуга народа", в Украине хотят ввести государственную регистрацию геномной информации человека. Однако в такую базу ДНК не будут вносить данные всех украинцев подряд.

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"Мы зарегистрировали законопроект №4265 о государственной регистрации геномной информации человека. Это будет касаться не всех украинцев, не будет массового забора ДНК, как об этом пишут некоторые СМИ", - сказал парламентарий.

По его словам, ДНК будут брать лишь у лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности. Будут его брать и у лиц, которые осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

"Еще - неопознанные трупы, лица, пропавшие без вести; близкие родственники лиц, пропавших без вести", - отметил нардеп.

Если в расследовании фигурирует чье-то ДНК, объяснил Монастырский, это позволит быстро найти его по базе и вычислить преступника за короткий срок.

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"И сейчас есть такая процедура отбора ДНК на причастность к преступлению. Но теперь, имея базу ДНК, мы точно сможем найти преступника, если он уже не впервые совершает преступления, и есть в этой базе данных", - пояснил глава правоохранительного комитета ВР.

Соответствующий закон предлагает также установить механизм отбора биологических образцов лиц, добровольно поступающих или призванных на военную службу, и военнослужащих.

При этом их информация будет не в базе МВД, а в личной карточке каждого. Это поможет идентификации погибших или пропавших безвести.

"Когда открывается соответствующее уголовное производство, ДНК получают в работу, чтобы найти этого человека. Идентифицировать военных, к сожалению, иногда сложно. Сколько наших людей были найдены замученными на оккупированных территориях - и узнать их можно было только по анализу ДНК", - подытожил нардеп.

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Топ комментарии
+6
В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3070
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11.02.2021 16:23
+1
Совсем попутались? Вас любой юрист за такое повесит.
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11.02.2021 16:19
+1
У моих знакомых вблизи фронта безвести пропал муж родственницы. Уже несколько раз ездили на опознание, плюс показывали останки по которым даже пол не определить. Говорят была бы ДНК, не было бы проблем. А так ни живой ни мёртвый. Нет человека и могилы нет. Родных у парня давно нет. Я за базу ДНК или хотябы отпечатков сетчатки или пальцев.
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11.02.2021 17:23
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пол-Зрады в базе считай!)))
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11.02.2021 16:11 Ответить
"Еще - неопознанные трупы, лица, пропавшие без вести; близкие родственники лиц, пропавших без вести", - отметил нардеп. (c)

А потом все данные будут передавать в козломордию для создания более действенных вирусов В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 5985
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11.02.2021 16:16 Ответить
У моих знакомых вблизи фронта безвести пропал муж родственницы. Уже несколько раз ездили на опознание, плюс показывали останки по которым даже пол не определить. Говорят была бы ДНК, не было бы проблем. А так ни живой ни мёртвый. Нет человека и могилы нет. Родных у парня давно нет. Я за базу ДНК или хотябы отпечатков сетчатки или пальцев.
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11.02.2021 17:23 Ответить
Совсем попутались? Вас любой юрист за такое повесит.
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11.02.2021 16:19 Ответить
я только за.
если с сотни раз больше лохов допускаю шп их садили на бутылку - так як бы м не то:?
сам не сду, а сделвю ...... более лцдуше тварям то
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11.02.2021 16:21 Ответить
В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3070
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11.02.2021 16:23 Ответить
И кто туда попадет: президенты, топменеджеры, депутаты, судьи, ми(по)лиция, прокуроры и прочие бандиты?!
Эх молодежь, молодежь...
Тупая при том!!! В Україні створять базу ДНК для осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2214
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11.02.2021 16:43 Ответить
я бы у каждого гражданина с рождения брал днк, отпечатки пальцев. Огромное количество преступлений бы удалось раскрыть.
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11.02.2021 17:25 Ответить
Так это процентов 40 нынешней Рады
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11.02.2021 18:06 Ответить
Им всем вшивают цак пониже пояса. И только они зайдут за черту оседлости-- цак как зазвенит! И через 48 секунд-- пожизненный эцих с гвоздями!
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11.02.2021 20:22 Ответить
я просто в шоке, они ведь сами преступники, примут закон, через пару лет будут все в базе поголовно. страна от коронавируса загибается уже 24000 человек умерло, в Израиле уже больше половины населения вакцинировано, у нас врут только, что в 2023 году начнётся. и вот, очередной зеленый гений (е лишняя) придумал как распилить бюджет. вы б ребята успокоились штоле.
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11.02.2021 22:04 Ответить
т.е детям ранее судимымых и племянникам прийдется купитьт справку...я правильно понял???
Это как в советской анкете "привлекались ли ваши роддственники по суду???"
В Україні створять базу ДНК для осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, - Монастирський - Цензор.НЕТ 577
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11.02.2021 22:17 Ответить
А БАЗА ДНК ЭТО ФАКТЫ - ЗНАЧИТ БУДУТ С ПОЛиИЧНЫМИ !)
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12.02.2021 01:10 Ответить
А КОРРУПЦИОНЕРОВ ВСЕХ ВНЕСУТ В БАЗУ ИЛИ ПРИЙДЕТСЯ ПРОСТО РАССТРЕЛИВАТЬ ИХ !?)
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12.02.2021 01:11 Ответить
 
 