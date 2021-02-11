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Первые случаи COVID-19 могли быть в Китае на 2 месяца раньше, чем считалось, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Первые случаи COVID-19 могли быть в Китае на 2 месяца раньше, чем считалось, - ВОЗ

Еще в октябре 2019 года, за 2 месяца до официального сообщения о новом коронавирусе, в Китае около 90 человек госпитализировали с симптомами, похожими на COVID-19.

Такие данные получили эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые сейчас в Китая выясняют причину возникновения нового вируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Эксперты ВОЗ настаивают, что китайские ученые должны продолжить делать для этих людей тесты на антитела, чтобы определить, распространялся ли новый вирус еще до декабря 2019 года.

ВОЗ говорит, что в последние месяцы китайские ученые провели тесты на антитела примерно двум третям этих пациентов. Пока следов вируса не нашли. Однако эксперты считают, что за такое время уровень антител мог уменьшиться, но исследования необходимо продолжать.

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Члены команды ВОЗ, приехавшей в Ухань изучать происхождение вируса, призывают проводить разнообразные тесты, в частности, на образцах крови из банков крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй. Вероятно, это поможет установить, существовала ли инфекция уже тогда.

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Реально ковид начался раньше. Я хорошо помню ребят, приехавших из отдыха в Италии в конце 2019 года и очень тяжело переболевших один за одним фигней с такими-же симптомами.
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11.02.2021 16:20 Ответить
В феврале 2020 заболела соседка по работе , женщина 60 лет , кашляла сухим кашлем . Потом не работала 3 недели , а когда вышла на работу , сказала что лежала две недели с воспалением лёгких в больнице . Я в это время тоже перекашлял , но работал , - температуры высокой не было . Заболел непонятно чем уже в середине сентября , - но об этом я уже говорил раньше . Так что всё может быть . Когда будет доступен тест на антитела , - обязательно его пройду .
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11.02.2021 16:51 Ответить
в мене знайома (до 40) ще восени 2019 перехворіла. каже десь місяць кашляла. до лікарів не зверталась, а потім на флюрографії її повідомили, що вона нещодавно перенесла пневмонію.
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11.02.2021 17:01 Ответить
В нашому містечку на сході України ще зо два-три тижні тому хворим на підозру грві , - всім писали пнєвмонію . Шо там наразі відбувається , - ще не цікавився .
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11.02.2021 17:10 Ответить
Конечно раньше:

В новосибирском центре вирусологии "Вектор" произошёл взрыв

16 сентября 2019
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11.02.2021 16:21 Ответить
Не так лякає ковід як московський актор, який вдає із себе президента. Насправді є невдалим другом коломойши
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11.02.2021 16:29 Ответить
ВОЗ говорит, что в последние месяцы китайские ученые провели тесты на антитела примерно двум третям этих пациентов. Пока следов вируса не нашли. Однако эксперты считают, что за такое время уровень антител мог уменьшиться, но исследования необходимо продолжать. Источник: https://censor.net/ru/n3247398\\\\\\\\\\\\\\\


Тов Сралин высрал шо"голоданет"
кто не верит = слуга Муссолинт, ой, теперь иы друзья, ну вот - слуга Англии ...... вот таквот. и детей не кушают, а просто замещают сигареты, и вообще, дайте картошку бо у нас склады ломятся от бананов, вот.....
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11.02.2021 16:29 Ответить
Пожурят теперь китайцев , повздыхают - типа ну штож , так получилось ... . И продолжат гонку вакцин за призовые места . ((
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11.02.2021 16:39 Ответить
Как бы там ни было, врут китайцы или не врут, а китайская экономика - единственная в мире, шо в прибылях... Думаю, что Трамп не зря кидал Китаю "предъяву" на 9 триллионов... Только официально (сами так сказали) госбюджет Поднебесной, за прошлый год, увеличился на 80 ярдов американских денег... За такой профит ВОЗу можно было и 10 ярдов отвалить, а не те жалкие 2, что Китай перечислил Гебройейсусу (или как его там...).
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11.02.2021 16:48 Ответить
Пекин тестирует на COVID-19 с помощью мазков из ануса, где вирус может выжить дольше: эксперты

Ли Тунцзэн, заместитель директора по инфекционным заболеваниям Пекинской больницы Юань, сказал, что исследования показали, что коронавирус дольше сохраняется в заднем проходе или экскрементах, чем те, которые взяты из верхних отделов тела, и для некоторых скрытых носителей вирус может быть присутствуют в их горле от 3 до 5 дней, что позволяет некоторым тестам давать ложноотрицательные результаты.

Взятие анального мазка может повысить точность в ключевых группах, отметил Ли во время интервью Центральному телевидению Китая. Однако, учитывая, что метод не так удобен, как мазки из зева, он будет применяться только к ключевым группам в карантинных центрах.

В пятницу правительство Пекина заявило, что Пекин также проведет тесты на сывороточные антитела для всех прибывающих из-за границы путешественников , которые въехали в китайскую столицу с 10 декабря, чтобы найти цепь передачи в последних кластерных инфекциях в районе Дасин.
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11.02.2021 17:13 Ответить
 
 