Первые случаи COVID-19 могли быть в Китае на 2 месяца раньше, чем считалось, - ВОЗ
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Еще в октябре 2019 года, за 2 месяца до официального сообщения о новом коронавирусе, в Китае около 90 человек госпитализировали с симптомами, похожими на COVID-19.
Такие данные получили эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые сейчас в Китая выясняют причину возникновения нового вируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Эксперты ВОЗ настаивают, что китайские ученые должны продолжить делать для этих людей тесты на антитела, чтобы определить, распространялся ли новый вирус еще до декабря 2019 года.
ВОЗ говорит, что в последние месяцы китайские ученые провели тесты на антитела примерно двум третям этих пациентов. Пока следов вируса не нашли. Однако эксперты считают, что за такое время уровень антител мог уменьшиться, но исследования необходимо продолжать.
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Члены команды ВОЗ, приехавшей в Ухань изучать происхождение вируса, призывают проводить разнообразные тесты, в частности, на образцах крови из банков крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй. Вероятно, это поможет установить, существовала ли инфекция уже тогда.
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16 сентября 2019
Тов Сралин высрал шо"голоданет"
кто не верит = слуга Муссолинт, ой, теперь иы друзья, ну вот - слуга Англии ...... вот таквот. и детей не кушают, а просто замещают сигареты, и вообще, дайте картошку бо у нас склады ломятся от бананов, вот.....
Ли Тунцзэн, заместитель директора по инфекционным заболеваниям Пекинской больницы Юань, сказал, что исследования показали, что коронавирус дольше сохраняется в заднем проходе или экскрементах, чем те, которые взяты из верхних отделов тела, и для некоторых скрытых носителей вирус может быть присутствуют в их горле от 3 до 5 дней, что позволяет некоторым тестам давать ложноотрицательные результаты.
Взятие анального мазка может повысить точность в ключевых группах, отметил Ли во время интервью Центральному телевидению Китая. Однако, учитывая, что метод не так удобен, как мазки из зева, он будет применяться только к ключевым группам в карантинных центрах.
В пятницу правительство Пекина заявило, что Пекин также проведет тесты на сывороточные антитела для всех прибывающих из-за границы путешественников , которые въехали в китайскую столицу с 10 декабря, чтобы найти цепь передачи в последних кластерных инфекциях в районе Дасин.