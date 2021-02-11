РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
47866 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8627 38
Беларусь (4248) Россия (38349) электроэнергия (535) Витренко Юрий (320)

Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но он является вынужденным, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но он является вынужденным, - Витренко

Импорт электроэнергии из Беларуси и России является вынужденным в целях стабилизации работы энергосистемы Украины, но наша страна сможет полностью от него отказаться после интеграции в энергосистему Европейского Союза с 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Я стратегически не поддерживаю импорт из России и Беларуси. Вопрос в том, что для того, чтобы реализовывать такие стратегические важные инициативы, то нужно к этому готовиться. Когда, например, летом нормально не проводятся ремонты, когда нет нормальной системы гарантирования достойного количества угля на складах, то мы входим зимой в ситуацию, когда нам нужна аварийная помощь из Беларуси, иначе будет дефицит в энергосистеме", - сказал Витренко.

Он отметил, что Украина сможет полностью отказаться от импорта из России и Беларуси после интеграции в энергосистему ЕС, которая должна состояться не позднее 2023 года.

"Реальное решение проблемы - отсоединение от России и Беларуси и присоединение к Европе. Тогда ту же аварийную помощь, перетоки, импорт и экспорт мы сможем осуществлять с европейским рынком", - сказал и.о. главы Минэнерго.

Ранее сообщалось, что Украина начинает импорт электроэнергии из России.

Также читайте: На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+30
При Порошенко: Україна продає надлишкову електроенергію.
При Зеленському: Україна має дефіцит енергії і закуповує її у країни-агресора
показать весь комментарий
11.02.2021 16:27
+18
Готовимся отключать энергосистему от России путём наращивания импорта электроэнергии из России. Брависсимо и даже конгениально. Только на кого это рассчитано?
показать весь комментарий
11.02.2021 16:29
+16
Ублюдки , торговля на крови ? Коллаборанты и предатели в кабмине !При Порошенко , во время войны ,такой нужды не было !! Прибалтийские страны отказываются , а вы подонки, каждый день финансируете убийства украинских солдат!
показать весь комментарий
11.02.2021 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При Порошенко: Україна продає надлишкову електроенергію.
При Зеленському: Україна має дефіцит енергії і закуповує її у країни-агресора
показать весь комментарий
11.02.2021 16:27 Ответить
Причина

Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но он является вынужденным, - Витренко - Цензор.НЕТ 6266
показать весь комментарий
11.02.2021 16:43 Ответить
И еще одна

Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но он является вынужденным, - Витренко - Цензор.НЕТ 1594
показать весь комментарий
11.02.2021 16:44 Ответить
Эта патаму чта ваш барига так быстро крал, что от шелеста купюр образовывалось электричество!
показать весь комментарий
11.02.2021 16:52 Ответить
Готовимся отключать энергосистему от России путём наращивания импорта электроэнергии из России. Брависсимо и даже конгениально. Только на кого это рассчитано?
показать весь комментарий
11.02.2021 16:29 Ответить
Фамилии тех кто вынудил, пожалуйста!
показать весь комментарий
11.02.2021 16:31 Ответить
Зіц-прєдсєдатєль Гєрус (від Коломойського)
показать весь комментарий
11.02.2021 16:45 Ответить
Чотири ! роки БЕЗ кацапської енергії. З чого б це з'явилась така необхідність?
показать весь комментарий
11.02.2021 16:36 Ответить
Зеленський може красти мільйони на відкатах
показать весь комментарий
11.02.2021 16:39 Ответить
З 2015 року по 2019.
показать весь комментарий
11.02.2021 16:42 Ответить
чтобы да так нет. Привычная отмазка воров кодлана Коломойского. Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн. -Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020
показать весь комментарий
11.02.2021 16:37 Ответить
Ублюдки , торговля на крови ? Коллаборанты и предатели в кабмине !При Порошенко , во время войны ,такой нужды не было !! Прибалтийские страны отказываются , а вы подонки, каждый день финансируете убийства украинских солдат!
показать весь комментарий
11.02.2021 16:41 Ответить
Так Порошенко вже 2 роки як не президент, а тарифи на електроенергію ростуть. Це хначить що зелена пліснява наживається на лошарах, що за нього голосували?
показать весь комментарий
11.02.2021 19:04 Ответить
я не підтримую Вітренка на посаді міністра енергетики і першого зама прим'єра. Піздлюй у бізнес
показать весь комментарий
11.02.2021 16:48 Ответить
сначала убить свою атомку и развести руки - а что мы можем сделать? "**** - мы слушаем радио маяк. Бабченко"
показать весь комментарий
11.02.2021 17:01 Ответить
Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но нам надо финансировать убийство украинцев, это вынужденная мера, мы стараемся с этим справиться своими силами - Витренко
показать весь комментарий
11.02.2021 17:03 Ответить
Цензурних слів немає. Як кажуть, я буєю, дорога редакція...
показать весь комментарий
11.02.2021 17:15 Ответить
Nicego v 2023 godu neizmenitisia budet polnoje zavisimost ot raski i Belorus,ugrobia svojio.
показать весь комментарий
11.02.2021 17:18 Ответить
А почему ЕС потакает Лукашенко, если полякам и прибалтам так не нравится Белорусская АЭС.
На Белорусской АЭС сегодня завершили работу эксперты Европейской комиссии и группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Они находились на станции в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов. Беларусь добровольно проводила их в течение двух лет, начиная с 2016-го. Это была проверка надежности станции на случай стихийных бедствий, различных техногенных аварий и действий человека.
В результате дефицита систем безопасности на АЭС не выявлено
показать весь комментарий
11.02.2021 17:33 Ответить
Mi xotim svojo zelionyje projekti prodvegat,jesli zakupat desiovku svojio **********.Eto sinxronizacija s ES stranami do 2025 goda i svoji projekti vetruvki solnecnyje stob do 2030 goda byla ne mense cem 50%.Sto tut neponiatno,a s raski i Belorus mi mozem sovsem nicego nepokuat poskolku te strani nevxodit Noord pool birzu s kotoroj mi zakupajem elektru.9 stran vxodit no raski i Belorus tam net
показать весь комментарий
11.02.2021 18:02 Ответить
По большому счету всем в Европе плевать на Беларусь и даже на рашку, кроме прибалтов и поляков, у которых как будто шило в заднице.
показать весь комментарий
11.02.2021 18:31 Ответить
u vas pro stresovyje testi AES informacija nadioznaja,a to ja smotriu u nas piset sto iz 29 az 21 oni nedalali.Tak nam na granice AES postavili 50 kilometrov ot granici.Tak konecno protiv nenadioznoj AES.Neznaju sto tam ES jesli mi glavnyje pokupateli energiji s raski i Belorus,kak resim tak i budet.
показать весь комментарий
11.02.2021 18:43 Ответить
Vetruvki u nas sami vyderzyvajet im dotaciji s gosudarstva nennuzni,prodajut kak i vse drugyje.Tut xorosyje uslovija im
показать весь комментарий
11.02.2021 18:04 Ответить
Es kak raz segodnia skazali stob zakryli AES poka nebudet zdelani testi kak polozeno
показать весь комментарий
11.02.2021 18:06 Ответить
Що за маячню несуть "слуги"? причому так дружно, як ніби вони "думали" над цим питанням. Відключатися від Московії і Білорусі треба зараз і негайно.
показать весь комментарий
11.02.2021 17:28 Ответить
Треба, только довели запасы энергоносителей до ручки. Дефицит мощности в час пик - до 1,5 ГВт. Если не покрывать импортом, придется днем и вечером отключать по две-три области от системы. таковы итоги царювання зеленого правительства.
показать весь комментарий
11.02.2021 19:39 Ответить
элекру надо делать эбонитовыми палками со слуг зеленых
показать весь комментарий
11.02.2021 18:34 Ответить
.. не поддерживать.. многотысячно и не надо, отстегнут столько, хватит и маме..
показать весь комментарий
11.02.2021 18:41 Ответить
Чудова новина для виродків, що сходили на вибори по-приколу: з 1 квітня вартість електроенергії зросте на 30%.
показать весь комментарий
11.02.2021 19:02 Ответить
а де ,блін,сємєнченко з "торговля на крові"?
показать весь комментарий
11.02.2021 19:34 Ответить
 
 