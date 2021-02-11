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Истребители НАТО поднимались для перехвата военных самолетов РФ над Черным морем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Истребители НАТО поднимались для перехвата военных самолетов РФ над Черным морем

Вчера, 10 февраля, истребители НАТО поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов над Черным морем.

Об этом сообщает Объединенное командование воздушных сил НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Для перехвата российских самолетов, которые пролетали вблизи территории НАТО над Черным морем, поднимали истребители Румынии, Болгарии и Турции. Истребители вернулись на базу только после того, как российские самолеты покинули район.

"Российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает их местоположение и высоту, а также они не подавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения", - рассказали в НАТО.

Еще один подобный инцидент произошел 9 февраля у берегов Норвегии. Норвежские истребители были подняты в небо для перехвата российских дальних бомбардировщиков Ту-160.

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Топ комментарии
+24
Влупить одного, потом остальные будут за неделю предупреждать и светиться как новогодняя ёлка во время полёта.
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11.02.2021 16:37
+17
Када уже будет "как в Турции"?
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11.02.2021 16:34
+16
Надо было сбить расийскую падаль и сказать= а настамнет и этонемы .
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11.02.2021 16:41
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Када уже будет "как в Турции"?
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11.02.2021 16:34 Ответить
Увага!!!Пентагон, после ознакомления с авиакатастрофами в российской военной авиации снизил затраты на содержание своих ПВО в два раза.
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11.02.2021 20:23 Ответить
Не стоит недооценивать суицидальные стремления кацапских беспилотов.
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11.02.2021 20:28 Ответить
поднимали истребители Румынии, Болгарии и Турции

крепнет боевое НАТОвство Винищувачі НАТО піднімалися для перехоплення військових літаків РФ над Чорним морем - Цензор.НЕТ 8131
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11.02.2021 23:57 Ответить
просто ********* хотели имигрировать в тёплые страны ... их там держат в изоляторе с блинами на лопате ... а жизнь то одна...(
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11.02.2021 16:37 Ответить
Влупить одного, потом остальные будут за неделю предупреждать и светиться как новогодняя ёлка во время полёта.
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11.02.2021 16:37 Ответить
опять засрали ваньки материалом якутского скульпора море.
НАТО, может хорош гонять это говняное .. "самолеты"? это дерьмо уже если взлетело и не упало, то супер высер Писелева = наши самолеты передохватили и потом даже вернулись с извинениями
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11.02.2021 16:38 Ответить
Если бы не перехватили, были бы, су...... ки во Франции.
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11.02.2021 16:39 Ответить
Или воронеже, да косой?
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11.02.2021 17:08 Ответить
Если бы не перехватили, в эти консервы мог врезаться пассажирский борт.
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11.02.2021 18:54 Ответить
Надо было сбить расийскую падаль и сказать= а настамнет и этонемы .
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11.02.2021 16:41 Ответить
Эта ж падаль не летает сейчас над материковой зоной стран НАТО (наверное ) . Иначе могли бы получить ответку .
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11.02.2021 17:37 Ответить
И че не перехватили. Эрдоган не засцал....
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11.02.2021 16:49 Ответить
так перехватили. К Эрдогану в страну залетели и он не перехватил, а сбил)
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11.02.2021 18:53 Ответить
Турецкого Эрика Хартмана видно в заперти держат.
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11.02.2021 17:44 Ответить
Сколько пенсий холопов стоит один полет этих кракозябр?
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11.02.2021 18:08 Ответить
Сбивать сразу-чтоб два раза не летать...
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11.02.2021 18:14 Ответить
одна ракета наверное как пять этих консерв летающих стоит)
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11.02.2021 18:51 Ответить
ДА УБЕЙТЕ ПУТИНА И ВСЁ !!! ОН ВСЁ ГОВНОМУТИТ !!!
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12.02.2021 01:07 Ответить
Нет!!! Ни за что!
Пусть сам с разбега головой апстену!
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12.02.2021 15:41 Ответить
 
 