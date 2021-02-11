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Новости Политика Украины
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Укрзализныця (1222) реформы (1576)

Реформа УЗ - это приближение к нормативам ЕС, и мы должны ее провести, - политолог

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реформа УЗ - это приближение к нормативам ЕС, и мы должны ее провести, - политолог

Реформируя "Укрзализныцю", мы приближаемся к стандартам ЕС в сфере инфраструктуры, что обязались сделать в рамках Соглашения об ассоциации.

Об этом заявил политолог Петр Олещук в своем блоге, сообщает Finance.ua.

"Подписав "Ассоциацию", мы выбрали для себя путь приближения к европейским принципам организации всего: от сельского хозяйства и энергетики и до железной дороги. Эти изменения — необратимы. Как и разделение монополистов и внедрение рыночных принципов в тарифообразовании", — написал Олещук.

Политолог напомнил, что Соглашением об ассоциации и в частности Директивой Совета ЕС от 21 ноября 2012 года о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34/ЕС) предусмотрено формирование в структуре "Укрзализныци" корпоративного центра и четырех функциональных вертикалей: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и производство. И, по его словам, в этом направлении реформирования УЗ уже происходят заметные изменения.

Так, он отметил, что в конце 2020 года были созданы филиал "УЗ КАРГО", в состав которого войдут грузовой подвижной состав и необходимые активы и ресурсы для его обслуживания, в т. ч. вагонные и локомотивные депо. На практике все это означает отделение грузового перевозчика "УЗ КАРГО" от оператора инфраструктуры "УЗ ИНФРА", в состав которого войдут пути, станции, устройства сигнализации и связи, другие активы и ресурсы для обеспечения эксплуатации инфраструктуры и управления движением поездов.

"Создание грузового филиала с наделением его необходимыми активами и ресурсами соответствует принципам, которые предусмотрены в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Собственно, Соглашение именно это и предусматривает", — написал Олещук.

Он также подчеркнул, что для реализации полномасштабной реформы УЗ необходимо принять новый закон "О железнодорожном транспорте", который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Также УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что "Укрзализныця" должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.

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это когда билет с киева в одессу 500 долларов в общем вагоне?
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11.02.2021 16:57 Ответить
Ну в нас тенденції кругом однакові, ціні як в ЄС, а сервіс як в Зімбабве! Реформа УЗ - это приближение к нормативам ЕС, и мы должны ее провести, - политолог - Цензор.НЕТ 8231
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11.02.2021 17:01 Ответить
Згаем мы все ваши т.н. "реформы" :
"приватизация прибыли и национализация убытков".
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11.02.2021 16:58 Ответить
*знаем*
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11.02.2021 16:59 Ответить
Хотя бы не называли это реформами, а то уже тошнит.
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11.02.2021 17:08 Ответить
шо скажет саакашвили про реформы? Он домик себе уже достроил?
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11.02.2021 17:12 Ответить
Напевно ні бо чогось знову гавкати почав, прибавки вимагає.
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11.02.2021 17:49 Ответить
Сначала нормальные вагоны , а потом деньги от пассажиров )
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11.02.2021 17:20 Ответить
Реформа в "Укрзализнице" должна начаться с посадок ворюг которые при должностях сейчас там, и цены на билеты упадут автоматически, ну и самый наболевший вопрос - туалеты в поездах.. Реформа УЗ - це наближення до нормативів ЄС, і ми мусимо її провести, - політолог - Цензор.НЕТ 3953
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11.02.2021 17:20 Ответить
Шо, все уже забыли, шо первый уряд Зеленского из всех утюгов верещал, шо подписали "стратегический договор с Дойче Баном"? И где тот Дойче Бан? Там где и 4000 евро украинским вчителям? И это бумажное разделение из той же оперы. Так крали централизовано, а теперь разделят на 4 центра по откатам, общая сумма наверное возрастет.
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11.02.2021 17:38 Ответить
 
 