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Новости Политика Украины
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Крым (10842) Министерство культуры и информационной политики (350) черный список (63) артисты (158)

Участники "Хора Турецкого" и актеры из пропагандистского фильма "Крым" внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Участники "Хора Турецкого" и актеры из пропагандистского фильма "Крым" внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Министерство культуры и информационной политики Украины 9 и 11 февраля внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских актеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКИП.

Это пять участников группы "Хор Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. А также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова, которые снимались в фильме "Крым".

Указанные артисты также входят в список центра "Миротворец", поскольку сознательно нарушили государственную границу Украины, отрицают российскую агрессию, приняли участие в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские артистки Апина и Глебова внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

Напоминаем, МКИП публикует и обновляет "черный список" на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в нем 171 человек.

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Объединить с хором александрова и кабздона им солистом.
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11.02.2021 16:52 Ответить
+ киву онанистом.
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11.02.2021 17:27 Ответить
Там длинный список, и этот там далеко не первым будет...
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11.02.2021 17:28 Ответить
Ну и правильно! А что в список лиц "угрожающих национальной безопасности" прикажете Медведчуков и Рабиновичей вносить? Лучше беспринципных лицедеев. От них хоть ответочка не прилетит.
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11.02.2021 16:54 Ответить
Странно, что Зеленский разрешил козломордую вражескую гниль трогать - в страну не пускать....Такого ещё не было....
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11.02.2021 16:59 Ответить
Мдя... Артисты "представляют угрозу" национальной безопасности у них... Костя Григоришин есть в ваших списках? Если не в курсе, - это один собственников наших Облэнерго. В разных долях, но, практически, во всех. Причём, больше всего, в Винницком, - 70%... "Сивочолий" и пан Гройсман, - из Винницы... Совпадение? Российский алигарх, между прочим... Кум президента "страны-агрессора" есть в списках миротворца? Товарищи, шо летали в Москву на поклон Медведеву, за газ переговоры вели (Медведчук, Бойко, Шуфрич и иже с ними) - в базе "миротворца"? В моём городе, между магазином "Рошен" и отделением "Сбербанк Россия", 100 метров... Какую страну Алексеич называл "агрессором", если российские банки работают в Украине, российский бизнес имеет свою долю и в облэнерго, и в облгазах (и не только), а, единственый крупный украинский банк отжали у владельца? Где санкции Украины (экономические) супротив "страны-агрессора"? Нету их. Ни разу. Только паяцам и певцам въезд запрещается... Док, нас разводят©. Фильм "На игре".
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11.02.2021 17:19 Ответить
В тому єврейському хорі Зєля найшов п"ять руських і заборонив їм в"їзд...
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11.02.2021 17:34 Ответить
А самая опасная для независимости - вторая скипка. Эта скрипачка ...
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11.02.2021 17:40 Ответить
 
 