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"Слуга народа" Корниенко: замена Разумкова Стефанчуком? Пока это из области слухов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Корниенко: замена Разумкова Стефанчуком? Пока это из области слухов

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал слухами сообщения о том, что президент Владимир Зеленский якобы намерен заменить Дмитрия Разумкова на посту председателя Верховной Рады действующим первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Слухи разные ходят о разных кадровых и не кадровых процессах. Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает, мы вчера обсуждали повестку дня следующей недели, мы это делаем время от времени с президентом... Мы долго обсуждали те законы, которые беспокоят общество: "евробляхи", закон об оружии... Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. То есть пока что это действительно из области слухов", - сказал Корниенко.

Также на Цензор.НЕТ: Разумков об отношениях с Зеленским: Мы будем конкурировать в хороших достижениях

Он подчеркнул, что "не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком, ни между мной и Арахамией, ни между Арахамией и Разумковым". "То есть любые треугольники, квадраты и шестиугольники берите - везде была конструктивная атмосфера", - добавил Корниенко.

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Вас ублюдков всех надо гнать. за редким исключением.
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11.02.2021 17:00 Ответить
Нет там исключений...
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11.02.2021 17:01 Ответить
"Слуга народа" Корниенко: замена Разумкова Стефанчуком? Пока это из области слухов - Цензор.НЕТ 3907
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11.02.2021 17:02 Ответить
Довыделывался Разумков со своими рейтингами... Сошлёт его Зеленский председателем сельсовета в решетиловский район полтавской области....
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11.02.2021 17:05 Ответить
Корниенко уверен : украинцы с нетерпением ждут слухов из обезьянника Коломойского.
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11.02.2021 17:05 Ответить
Думаю,імовірність заміни Разумкова Стефанчуком у фракціі обговорюється на повному серйозі...Хтось висловив здогад,що у Стефанчука така задниця,що може всістися і на двох кріслах...Тому розглядається варіант усунення Разумкова без його зняття з посади,тобто на лікарняний...чи у відрядження...
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11.02.2021 17:29 Ответить
Революционное решение. Юзика - на Нацбанк!
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11.02.2021 17:49 Ответить
ДИМУ БЕЗ ВОГНЮ НЕБУВАЄ !!
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11.02.2021 17:53 Ответить
 
 