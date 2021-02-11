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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко

Партия "Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборах в Верховную Раду, в частности по округу №50 в Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время сегодняшнего брифинга, информирует корреспондент Цензор.НЕТ

"Ни один кандидат, которых когда-либо и где-либо выдвигала партия "Слуга народа", не был техническим и не будет. Мы серьезная партия, партия власти, поэтому мы не можем себе такого позволить", - подчеркнул Корниенко.

По его словам, половина округа №50 находится на оккупированной территории.

"Там около 150 тысяч избирателей и только 60 (тысяч. - Ред.) из них смогут, к сожалению, поучаствовать в голосовании. Это проблема и это один из тех округов, которые эту проблему подсвечивают", - сказал политик.

Также он подчеркнул, что на данном округе "палитра кандидатов довольно пестрая: есть и бизнесмены с не очень понятным прошлым, есть и представители определенных медиа-структур, которые будут использовать медиа-машину в свою сторону".

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Топ комментарии
+6
Что оно говорит? Да уж, санитаров за пациентом! Даже не смешно уже
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11.02.2021 17:02
+5
Оно говорит, что даже в Раду кандидатов пришлось по троллейбксным остановкам и КПЗ набирать, а найти ещё и технических - это импосибл.
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11.02.2021 17:07
+5
Серьезная партия. Все как один дипломанты трускавецкого университета.
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11.02.2021 17:08
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Что оно говорит? Да уж, санитаров за пациентом! Даже не смешно уже
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11.02.2021 17:02 Ответить
Оно говорит, что даже в Раду кандидатов пришлось по троллейбксным остановкам и КПЗ набирать, а найти ещё и технических - это импосибл.
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11.02.2021 17:07 Ответить
Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко - шутка года)))
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11.02.2021 17:02 Ответить
нахрен такие шутки...уже 1.5 года опытов и издевательств этих безумных тупорылых.
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11.02.2021 17:04 Ответить
Арахамии ежедневно приходится пояснять серьезным фотографам, соснам и безработным кто они такие. А то забываться стали
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11.02.2021 17:03 Ответить
пояснения осуществляются вместе с раздачей конвертов с купюрами с президентскими портретами.
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11.02.2021 17:05 Ответить
да, случается и такое. Бывают и задержки, если сосна возомнила себя елью.
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11.02.2021 17:08 Ответить
"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7067серьезные дол боиобы
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11.02.2021 17:04 Ответить
Why are you still here russian?
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11.02.2021 17:07 Ответить
Серьезная партия. Все как один дипломанты трускавецкого университета.
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11.02.2021 17:08 Ответить
Особливо ваша серьезность прет, когда вы про девок и курорты во время работы договариваетесь "Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4918
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11.02.2021 17:13 Ответить
Моносброд техничек не выдвигал технических кандидатов?

"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4030
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11.02.2021 17:15 Ответить
Головна новина полягає в тому, що " Слуга народа" - "серйозна партія". Ви серйозно так думаєте?
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11.02.2021 17:19 Ответить
"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2168 "ОЙ , ВЭЙ !" (с)
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11.02.2021 17:25 Ответить
"Серьезная" партия -только в башках самих партийцев ,даже смеяться не хочется.
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11.02.2021 17:29 Ответить
Эта партия - зеркало Украины, такие мы в глазах Европы и мира. В мире любят чудаков и хохмачей.
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11.02.2021 17:46 Ответить
За технических кандидатов не знаю. А вот слова " мы серьезная партия".. это уже явный перебор, даже учитывая юмористические сценарии " квартала".
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11.02.2021 18:00 Ответить
клоунский сброд шапито "Слуга народу" не висувала технічних кандидатів на довибори в Раду. Ми серйозна партія і не можемо собі такого дозволити, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3818
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11.02.2021 18:06 Ответить
То что зЕбилы серьёзная организация, можно было не объявлять, оно и по дерибану видно, что государства, что украинцев (не народ)! Такие серьёзные дыры, разве только после овоща были...
СО (серьёзная организация), занимайтесь своим делом: Смешите лишнехромосомов!!!
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11.02.2021 18:36 Ответить
"Слуга народу" не висувала технічних кандидатів на довибори в Раду. Ми серйозна партія і не можемо собі такого дозволити, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9257
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11.02.2021 18:39 Ответить
Серьезная партия. Вы серьезно?
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11.02.2021 18:48 Ответить
А где была эта *серьезная*партия за 3 месяца до выборов президента в 19м? А ее еще не было, от слова вообще! Бородатая бабка и др. пинчуки,ахметовы вкупе с мертвечуком и др. прорашистскими силами срочно набирали фотографов, кораб. сосен и разных маргиналов в эту сУрьезную партию марионеток
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11.02.2021 19:42 Ответить
"ми серйозна партія" - і він не помиляється. алє - лише у першому слові.
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12.02.2021 09:44 Ответить
 
 