"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко

Партия "Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборах в Верховную Раду, в частности по округу №50 в Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время сегодняшнего брифинга, информирует корреспондент Цензор.НЕТ

"Ни один кандидат, которых когда-либо и где-либо выдвигала партия "Слуга народа", не был техническим и не будет. Мы серьезная партия, партия власти, поэтому мы не можем себе такого позволить", - подчеркнул Корниенко.

По его словам, половина округа №50 находится на оккупированной территории.

"Там около 150 тысяч избирателей и только 60 (тысяч. - Ред.) из них смогут, к сожалению, поучаствовать в голосовании. Это проблема и это один из тех округов, которые эту проблему подсвечивают", - сказал политик.

Также он подчеркнул, что на данном округе "палитра кандидатов довольно пестрая: есть и бизнесмены с не очень понятным прошлым, есть и представители определенных медиа-структур, которые будут использовать медиа-машину в свою сторону".

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