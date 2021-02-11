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Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко

В парламенте хотят отсрочить штрафы за нарушение закона о языке, чтобы они вступили в силу вместе с другими нормами закона в 2022 году.

Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя один из законопроектов об отсрочке штрафов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я присоединился к инициативе коллег по гуманитарному комитету - она ​​связана с тем, чтобы отсрочить действительно эти штрафы на определенный период - до 1 июля следующего года. С той даты вступают в силу еще некоторые положения закона, чтобы оно просто гармонично вступало (в силу. - Ред.). А за это время люди привыкнут, начнет работать лучше эта система, которая сейчас пока налаживается, мы не понимаем ни качество, ни количество результативных обращений их рассмотрения. Надо время, чтобы понять, как это работает", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, "Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона.

В свою очередь уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает категорически против инициатив отдельных депутатов СН, которые инициируют отмену штрафов за нарушение закона о языке.

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

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Топ комментарии
+27
Ну еще бы отстрочить штрафы за нарушения ПДД, а то я как-то еще не привык, как-то не гармонично.
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11.02.2021 17:26
+15
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!! 30 років відтерміновуємо !!! )))
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11.02.2021 17:28
+15
Может повременить с названием "Слуга Народа" и временно называть "Слуги Кремля", чтобы названия вступили в силу в гармонии с другим его названиями Слуги Кремля ,Слуги ФСБ и тд Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5042
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11.02.2021 17:31
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Ну еще бы отстрочить штрафы за нарушения ПДД, а то я как-то еще не привык, как-то не гармонично.
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11.02.2021 17:26 Ответить
А ти їдь на родіну там нема штрафів,бо нема української. Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3019
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11.02.2021 17:29 Ответить
"Родіна" в тебе. В мене батьківащина. Я тут народвся тут и помирати. А де ти невідомо. Прапорець USA. А штрафи за порушення мовного закону відміняти не можна.
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11.02.2021 17:38 Ответить
Штирлиц попытался закосить под ярого патриота, но с ником "Виктор Пользователь" тут же обосрался 😂 Чого не Віктор Користувач?
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11.02.2021 17:48 Ответить
Питання було на українській, чи теж не зрозумів? Повторюю, чому твій нікнейм на свинособачій?)))
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11.02.2021 19:02 Ответить
Імбіцил, питання це там де стоїть знак питання))) Виходить ти й української не розумієшь і російську забув за 5 років, але нік тебе не засмучує - так ти просто дебіл виходить
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11.02.2021 19:11 Ответить
Штрафи за порушення мовного закону хочемо відтермінувати, щоб вони набули чинності в гармонії з іншими його положеннями, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9403
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11.02.2021 20:23 Ответить
Не ви козли їх приймали не вам ватникам їх і скасовувати. Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2655
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11.02.2021 17:27 Ответить
зелень сцыт-с...
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11.02.2021 17:27 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!! 30 років відтерміновуємо !!! )))
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11.02.2021 17:28 Ответить
Читаешь подобные вещи и возникает вопрос на счет того, на чьей стороне обещал умереть за Крым преЗЕдент, если бы был тогда при власти... Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1657
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11.02.2021 17:28 Ответить
Хоть шота он уже выполнит? Например, это...
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11.02.2021 17:30 Ответить
Треба більш жорстоко карати порушників ,а невідкладати на невідоме майбутнеє!!)))
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11.02.2021 17:29 Ответить
Шо им теперь - себя сажать? Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6752
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11.02.2021 17:31 Ответить
ЕС в докладе о никчемности земарзоты даже цемаха вспомнили...звиздец тебе,зеля)
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11.02.2021 17:30 Ответить
Тварьё!
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11.02.2021 17:30 Ответить
Может повременить с названием "Слуга Народа" и временно называть "Слуги Кремля", чтобы названия вступили в силу в гармонии с другим его названиями Слуги Кремля ,Слуги ФСБ и тд Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5042
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11.02.2021 17:31 Ответить
Мерзота
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11.02.2021 17:38 Ответить
Я присоединился к инициативе коллег по гуманитарному комитету - она ​​связана с тем, чтобы отсрочить действительно эти штрафы на определенный период - до 1 июля следующего года. С той даты вступают в силу еще некоторые положения закона, чтобы оно просто гармонично вступало- какое отношение имеют "некоторые положения закона" к штрафам???-Юдины детки
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11.02.2021 17:44 Ответить
Все уже давно привыкли . Я на украинском не говорю , но свободно читаю , смотрю тв . ( не хочу своими попытками уродовать этот язык ) . Меня ничего не возмущает , и нет никакого "ущемления" или дискомфорта , в отличие от рождённых в Украине "патриотов" .
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11.02.2021 17:46 Ответить
Пуйло, дай нам гармонию!
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11.02.2021 17:47 Ответить
Этот Закон специально предусматривал 18 месяцев отстрочки ст. 30 шоб люди перешли спокойно на украинский язык, мало полтора года? Может надо было макитру не чухать полтора года? Не надо затягивать, уже как 30 лет затягиваем.
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11.02.2021 17:52 Ответить
Яка маячня, по-перше втрати бюджета, по-друге покарання занадто м'яке, по-трете це треба було запровадити ще 30 років тому!
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11.02.2021 18:00 Ответить
Йдіть ви, плісняві, на ... ростов, поки є час.
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11.02.2021 18:02 Ответить
Яка маячня, по-перше втрати бюджета, по-друге покарання занадто м'яке, по-трете це треба було запровадити ще 30 років тому!
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11.02.2021 18:04 Ответить
чОткий представитель зелёной ылИты, с таблом бухающего тракториста, составляя из непонятных ему слов такие же предложения, задаётся сложным для себя вопросом "а в гамнолия вступало?"
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11.02.2021 18:21 Ответить
Прошу не ображати трактористів порівнянням з цим бидлом.
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11.02.2021 19:42 Ответить
Корниенко на Гиляку !!!!😀😀😀
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11.02.2021 18:28 Ответить
А як красиво розмовляють молоді продавчині дівчата українською.Ніякого суржику.Ніяких затримок с перекладом.Я з великим задоволенням лишаю їм решту.
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11.02.2021 18:35 Ответить
А не надо вообще зарабатывать на этом, просто увольнять с записью о несоблюдении закона.
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11.02.2021 18:38 Ответить
Я ще 20 років тому писав/говорив! Треба зробити просту річ! В посадових інструкціях працівників пов'язаних з обслуговуваням громадян запровадити пункт знаня державноі мови. Звільненя працівника по невідповідності буде таким,що відповідають всім законам,навіть 20 років тому.
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11.02.2021 19:38 Ответить
скільки часу не дай, все одно не допоможе
як приклад :»- Я
не хочу разговаривать о том, что мне не нравится.- Але ж є закон, і він - на моєму боці.- Где
написано, что я должна? Я, во-первых, русская, если уж на то пошло. Я родилась
в Кемерово, я выросла в России, просто здесь живу, потому что… - згодом продавчиня розповість, що з
російського Кемерова в Україну, тоді ще УРСР, вона переїхала у 1981 - майже
40 років тому. " "Где написано, что я должна?". Як мовний уповноважений "під прикриттям" перевіряв дієвість мовного закону в Києві

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11.02.2021 18:42 Ответить
Баба да, баба да... Жінка так, жінка так... Наче одне і те саме але якось не гармонійно...
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11.02.2021 18:49 Ответить
Штрафи за порушення мовного закону хочемо відтермінувати, щоб вони набули чинності в гармонії з іншими його положеннями, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4740
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11.02.2021 18:54 Ответить
В парламенте хотят отсрочить штрафы за нарушение закона о языке, чтобы они вступили в силу вместе с другими нормами закона в 2022 году. Источник: https://censor.net/ru/n3247422+

Штрафи за порушення мовного закону хочемо відтермінувати, щоб вони набули чинності в гармонії з іншими його положеннями, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2438
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11.02.2021 18:55 Ответить
Надо время, чтобы понять, как это работает", - сказал КорниенкоИсточник: https://censor.net/ru/n3247422
Трусковецкое образование не имеет равных!
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11.02.2021 19:08 Ответить
І буде як з повійним громадянством. Закон - є. Покараня - нема.
Всім начхати на закон,який не підтримується невідворотним покараням.
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11.02.2021 19:28 Ответить
Просто й прямо сказав би , щоб повернути голоси вати у свої здихаючі рейтинги.
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11.02.2021 19:36 Ответить
"Гармонь" собі купи кацапюра дика.
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11.02.2021 22:58 Ответить
Зеленые как всегда... шаг вперед два назад.
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11.02.2021 23:02 Ответить
 
 