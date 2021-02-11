Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко

В парламенте хотят отсрочить штрафы за нарушение закона о языке, чтобы они вступили в силу вместе с другими нормами закона в 2022 году.

Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя один из законопроектов об отсрочке штрафов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я присоединился к инициативе коллег по гуманитарному комитету - она ​​связана с тем, чтобы отсрочить действительно эти штрафы на определенный период - до 1 июля следующего года. С той даты вступают в силу еще некоторые положения закона, чтобы оно просто гармонично вступало (в силу. - Ред.). А за это время люди привыкнут, начнет работать лучше эта система, которая сейчас пока налаживается, мы не понимаем ни качество, ни количество результативных обращений их рассмотрения. Надо время, чтобы понять, как это работает", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, "Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона.

В свою очередь уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает категорически против инициатив отдельных депутатов СН, которые инициируют отмену штрафов за нарушение закона о языке.

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

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