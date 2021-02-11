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Канализационный коллектор прорвало на Куреневке в Киеве, на дороге образовался провал, движение перекрыто, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Канализационный коллектор прорвало на Куреневке в Киеве, на дороге образовался провал, движение перекрыто, - КГГА

На углу улиц Петропавловская и Захаровская произошла поломка на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм. На проезжей части образовался провал размером 6х3 м.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об это сообщил "Киевводоканал".

"Авария локализована, сейчас проводятся работы по установке перекачки стоков. Движение транспорта по проезжей части ограничено, просим водителей учитывать это при построении маршрута", - говорится в сообщении.

Железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.

В "Киевводоканале" заверили, что водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домов, - "Киевводоканал"

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Топ комментарии
+6
Странно... г"вно бурлит в Раде и ОП, а прорвало на Куреневке...Такая она, физика. ))
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11.02.2021 17:31
+3
Каналізаційний колектор прорвало на Куренівці в Києві, на дорозі утворився провал, рух перекрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 8980
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11.02.2021 18:50
+1
Он самотёчный . )) . Тут символично другое , - 1961 год прокладки ... .
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11.02.2021 17:44
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Главное, чтобы из провала не фонтанировало. Канализационный коллектор прорвало на Куреневке в Киеве, на дороге образовался провал, движение перекрыто, - КГГА - Цензор.НЕТ 9717
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11.02.2021 17:27 Ответить
Он самотёчный . )) . Тут символично другое , - 1961 год прокладки ... .
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11.02.2021 17:44 Ответить
Странно... г"вно бурлит в Раде и ОП, а прорвало на Куреневке...Такая она, физика. ))
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11.02.2021 17:31 Ответить
Г..но как и вода течет сверху вниз, Печерск на высоте, Куреневка внизу - все закономерно.
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11.02.2021 18:13 Ответить
Таки не совсем. В современном обществе самое отборное говно почему-то поднимается наверх )))
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12.02.2021 09:12 Ответить
На Соломенка вчера отключили отопление при минусовой температуре, что то около 20 домов, тоже авария... Центр Европы, ептель.
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11.02.2021 17:32 Ответить
Потом окажется, что это за президента митинг так пахнет. 73% высказали своё мнение через канализацию...
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11.02.2021 17:33 Ответить
Зато как умело недоМер бориться со снегом - вместо того чтобы чистить снег издал постановление чтобы закрыть - школы, садики и т.д... Мотивировав это просто - некуйшастать !!! Канализационный коллектор прорвало на Куреневке в Киеве, на дороге образовался провал, движение перекрыто, - КГГА - Цензор.НЕТ 9016
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11.02.2021 17:44 Ответить
Снег будет идти три дня, попробуй до школы пешком добраться с ребенком а потом на работу.
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11.02.2021 18:12 Ответить
т.е. чистить дороги не нужно, и чтобы не ходить пешком - сидите лучше дятля по домам !? а снег то такое - сам пройдет и растает !? ГЕНИАЛЬНО *** !!!
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11.02.2021 18:16 Ответить
Ну киевлянам ведь он нравиццо, третий раз перевыбрали, значить все в Киеве правильна делаеть !
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11.02.2021 18:33 Ответить
И все в говне как "Слуги народа"...
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11.02.2021 17:50 Ответить
На место аварии тот час же выехал Педалик с велосипедным насосом для ликвидации прорыва.
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11.02.2021 17:56 Ответить
"Фестиваль Зеленого слоніка", дідько. Копрогейзер, мля...
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11.02.2021 18:08 Ответить
Самое время вступать в игру Виталику. Поставь всех киян раком и смотри у кого жопа с надрывом. Высновок не хрен жрать в три горла так что жопа и коллектор не выдерживают.
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11.02.2021 18:35 Ответить
Каналізаційний колектор прорвало на Куренівці в Києві, на дорозі утворився провал, рух перекрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 8980
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11.02.2021 18:50 Ответить
А ХОТЬ ОДИН ПРОВАЛ ПРЕДУПРЕДИЛИ !?) КОРРУПЦИОНЕРОВ НА МЫЛО !!!
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12.02.2021 01:02 Ответить
 
 