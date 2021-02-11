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Канализационный коллектор прорвало на Куреневке в Киеве, на дороге образовался провал, движение перекрыто, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На углу улиц Петропавловская и Захаровская произошла поломка на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм. На проезжей части образовался провал размером 6х3 м.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об это сообщил "Киевводоканал".
"Авария локализована, сейчас проводятся работы по установке перекачки стоков. Движение транспорта по проезжей части ограничено, просим водителей учитывать это при построении маршрута", - говорится в сообщении.
Железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.
В "Киевводоканале" заверили, что водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет.
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