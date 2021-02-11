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"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что не считает кандидата на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка новым лицом в политике.

Об этом сказал Корниенко во время брифинга, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, означает ли выдвижение Вирастюка кандидатом от "Слуги народа" в округе на Ивано-Франковщине, что партия возвращается к концепции новых лиц в политике, которую ранее критиковали в СН.

"Я думаю, что господин Вирастюк (хотя, конечно, он будет это опровергать), уже политик, делает какое-то политическое действие важное. Он привлекает внимание своей известностью, чистым имиджем к вопросу реабилитации, например. Это огромный политический вопрос, мы понимаем это все. Если мы посмотрим на нашу деятельность в Верховной Раде, я считаю, что у нас недостаточно это направление закрыто", - сказал Корниенко.

"У нас как-то так привыкли, что политик это тот, кто уже в должности. Не обязательно. Политик - это тот, кто формирует в обществе определенную линию, мысль, политику. Я бы не сказал, что аж такое новое лицо", - добавил нардеп.

Как сообщалось, "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области.  Сам Вирастюк отметил, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского.

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Топ комментарии
+20
Юрій Каракай

На Прикарпатті Давид проти Голіафа. Вася тягав залізо в залі, Маруся готувала спецназ для ДШБ. Ставлю на Марусю.
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11.02.2021 17:33
+8
Нет не новый. У него очень большой опыт в 95м квартале.
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11.02.2021 17:34
+7
"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 1730
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11.02.2021 17:38
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Какое же это лицо? Это полная, как сказал классик, гопа.
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11.02.2021 17:33 Ответить
Прям як у футбол ... хто вище б"є - той краще грає "Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 5324
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11.02.2021 17:45 Ответить
Баба Маня ,ну та ,что в ВР полы моет ,так она точно не новое лицо в политике.
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11.02.2021 19:39 Ответить
Юрій Каракай

На Прикарпатті Давид проти Голіафа. Вася тягав залізо в залі, Маруся готувала спецназ для ДШБ. Ставлю на Марусю.
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11.02.2021 17:33 Ответить
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что то, что то...кто тебе легенду про спецназ сказал? Она работница коровника с Васильковского района.
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11.02.2021 17:36 Ответить
А ким в тому корівнику? Гній відкидаєш, чи може племінним биком підпрацьовуєш?
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11.02.2021 17:41 Ответить
У тебя в слове "алкаш" много ошибок.
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11.02.2021 17:49 Ответить
Тебя не учили в школе, что не место красит человека?
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11.02.2021 19:03 Ответить
пздц, хватит тягать нового "мустафу внаём + минстець в одном флаконе". Потом ещё рыгать будете от этого придурка на зарплате.
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11.02.2021 18:00 Ответить
Нет не новый. У него очень большой опыт в 95м квартале.
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11.02.2021 17:34 Ответить
он в дизель шоу...хотя какая разница.
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11.02.2021 17:37 Ответить
А дизель шоу ещё не в парламенте???????
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11.02.2021 17:40 Ответить
Это боевой презерв партии.
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11.02.2021 17:49 Ответить
"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 1730
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11.02.2021 17:38 Ответить
достаточно компромата с обнимкой с этим гавнюком сивохой, чтоб Васе заказывать траурную музыку. Вася не конкурент для Звиробий - зеленая массовка от квартала...
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11.02.2021 17:55 Ответить
Ага, конечно, вы ещё не видели какая у него жопа.
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11.02.2021 17:35 Ответить
"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике.

Все вірно - новий член...
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11.02.2021 17:36 Ответить
Новых хлебальник, при чем который очень много жрет...
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11.02.2021 17:41 Ответить
Корнієнко, ти нє є алкаш, а Вірастюк - є політик. Я правильно всьо поняла?)
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11.02.2021 17:39 Ответить
Примерно, как ... "Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 196... Вакарчук... в "голосе".
Он тоже был не новым. "Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 2677
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11.02.2021 17:39 Ответить
земля тобі вася 95 кварталом.

На Прикарпатті Давид проти Голіафа. Вася тягав залізо, Маруся готувала спецназ.
Ставлю на Марусю.
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11.02.2021 17:41 Ответить
То вона кухар? Ти диви...)))
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11.02.2021 17:59 Ответить
шефиня
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11.02.2021 18:13 Ответить
Ойфсьо...)))
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11.02.2021 19:04 Ответить
А ти коли в Хрещатик приїздиш, то місцеві не біжать до тебе з вигуками-Барін прієхалі! Барін прієхалі! "Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 7419 А скоро тебе і бить почнуть, ось побачиш. "Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 3382
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11.02.2021 19:21 Ответить
Приїдь- побачиш усе на власні очі. Чи ти тільки фантазувати в інеті здатен?
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11.02.2021 19:25 Ответить
та нехєр ти мені впало малорос.
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11.02.2021 19:26 Ответить
Воно видно.)))
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11.02.2021 19:28 Ответить
гуляй памєщік "Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 2545
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11.02.2021 19:35 Ответить
Чому не Алігарх?
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11.02.2021 19:51 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 7762
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11.02.2021 19:55 Ответить
"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 4791
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11.02.2021 17:43 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 2166
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11.02.2021 21:17 Ответить
Когда Бог дает физическую силу он, как правило, отбирает разум. Что то мы никак не выберем кто нам милее, умные или красивые.
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11.02.2021 17:44 Ответить
В сухом остатке, - зебилам не нужны економисты, управленцы, юристы.

Нужна еще одна тупая обезьяна нажимающая кнопки за банан.
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11.02.2021 17:44 Ответить
А кому з політиків вони потрібні?
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11.02.2021 17:58 Ответить
Просто преЗедент рвёт опу, чтобы по этому округу не прошла Маруся Звиробий !
Иначе, опускалово будет с трибуны ВР регулярно......
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11.02.2021 17:46 Ответить
Вася ЗЕрастюк.
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11.02.2021 17:46 Ответить
Нахамити Вірастюку може кожен-просто не кожен встигне вибачитися.
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11.02.2021 17:57 Ответить
а где тут хамство, - вежливо "Вася", а за остальное пусть ЗЕ вибачаеться.
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11.02.2021 18:02 Ответить
Якщо треба пояснювати-то пояснювати нема сенсу- не второпаєш.
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11.02.2021 18:09 Ответить
Вася, Вася... Земляк, нафіга тобі того? Я за Звіробій.
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11.02.2021 17:47 Ответить
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Йому видніше.
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11.02.2021 17:54 Ответить
Чомусь згадалась важка доля великого українського спортсмена Івана Піддубного.
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11.02.2021 17:48 Ответить
Цікаво, чому?
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11.02.2021 17:55 Ответить
Євгєніч! Я не пізнаю вас у гримі. Під яким ніком ви були у минулому житті?
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11.02.2021 18:05 Ответить
Обирайте будь-який.
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11.02.2021 18:07 Ответить
Вірастю́к би краще відповів, ніж такий голова партії- іноді таки краще мовчати, ніж говорити.
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11.02.2021 17:53 Ответить
Сила є,розуму не потрібно. був шанованим,а стане лайно.
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11.02.2021 17:58 Ответить
Кушать на шару,из большого корыта согласен и Вася . Корыто закончится ,а позор останется...
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11.02.2021 18:01 Ответить
пздц... клоуны разбушевались... Кого вы выбрали идиоты?
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11.02.2021 18:04 Ответить
Возможно васятко в политике и не новая харя но среди дебилов он ярко зацвел!!!!
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11.02.2021 18:08 Ответить
беда в том, что эта падла ЗЕленая скорей всего победит(((((( и вот почему! там баллотируются Маруся Зверобій, и Кошулинский от Свободы. а они идут на одном электоральном поле! они могут набрать по 25% (в сумме 50% проукраиского изберателя) а вирастюк, к примеру, 30%, но поскольку там всего один тур! зачем на одном электоральном поле Маруся и Кошулинский я ХЗ((((
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11.02.2021 18:16 Ответить
Просто хочется жрать .....
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11.02.2021 18:16 Ответить
Это будущий президент Украины. Он большой.
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11.02.2021 18:16 Ответить
Майбутній президент України - Вєрка Сердючка,73% лохторат проголосує за продовження цирку.
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11.02.2021 19:22 Ответить
Тупой и еще тупее... ну-ну..
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11.02.2021 18:17 Ответить
Зачем?
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11.02.2021 18:56 Ответить
Выходит и Усик политик.
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11.02.2021 19:19 Ответить
"Корабельнаясасна")))
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11.02.2021 19:21 Ответить
Чомусь Вірастюка називають "потерпідор" і "шматок гівна" .
Навіть якось дивно чому його так називають?
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11.02.2021 20:53 Ответить
Как вы зае_али народ САН. Это вы нам ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ИЗБИРАЕТЕ? ИЛИ ВР это Квартал 95? Что вы за наши налоги вытворяете ?
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11.02.2021 20:56 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 5434
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11.02.2021 21:25 Ответить
 
 