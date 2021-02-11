"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике
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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что не считает кандидата на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка новым лицом в политике.
Об этом сказал Корниенко во время брифинга, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, означает ли выдвижение Вирастюка кандидатом от "Слуги народа" в округе на Ивано-Франковщине, что партия возвращается к концепции новых лиц в политике, которую ранее критиковали в СН.
"Я думаю, что господин Вирастюк (хотя, конечно, он будет это опровергать), уже политик, делает какое-то политическое действие важное. Он привлекает внимание своей известностью, чистым имиджем к вопросу реабилитации, например. Это огромный политический вопрос, мы понимаем это все. Если мы посмотрим на нашу деятельность в Верховной Раде, я считаю, что у нас недостаточно это направление закрыто", - сказал Корниенко.
"У нас как-то так привыкли, что политик это тот, кто уже в должности. Не обязательно. Политик - это тот, кто формирует в обществе определенную линию, мысль, политику. Я бы не сказал, что аж такое новое лицо", - добавил нардеп.
Как сообщалось, "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. Сам Вирастюк отметил, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского.
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На Прикарпатті Давид проти Голіафа. Вася тягав залізо в залі, Маруся готувала спецназ для ДШБ. Ставлю на Марусю.
Все вірно - новий член...
Он тоже был не новым.
На Прикарпатті Давид проти Голіафа. Вася тягав залізо, Маруся готувала спецназ.
Ставлю на Марусю.
Нужна еще одна тупая обезьяна нажимающая кнопки за банан.
Иначе, опускалово будет с трибуны ВР регулярно......
Навіть якось дивно чому його так називають?