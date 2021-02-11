Киевсовет выделил 140 млн на закупку вакцин от COVID-19. Заказывать будем напрямую у производителя, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины. Депутаты поддержали инициированный Виталием Кличко проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице.
Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.
За инициативу Кличко проголосовали 89 депутатов.
"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", – отметил Кличко.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы. Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки полумиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину планируется закупить напрямую– у производителя.
Пожалуйста, подождите...
Ну а на наше правительство, абсолютно неспособное организовать хоть какой-то процесс, а не только закупку вакцин, надежды нет.
Вон наш зевова прямо директору Пфайзера звонил на днях, заботливый наш.
А ведь надо было ковидный фонд не в асфальт закатывать, а выделить из него взнос на разработку вакцин, а потом на предоплату, но на это ума не хватило, зато видосиков назаписывал с дорог немеряно, главное для него ведь пиар. Артист, что сделаешь.