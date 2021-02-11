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Киевсовет выделил 140 млн на закупку вакцин от COVID-19. Заказывать будем напрямую у производителя, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киевсовет выделил 140 млн на закупку вакцин от COVID-19. Заказывать будем напрямую у производителя, - Кличко

Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины. Депутаты поддержали инициированный Виталием Кличко проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице.

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.

За инициативу Кличко проголосовали 89 депутатов.

"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", – отметил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев планирует подписать договор о поставке COVID-вакцин через две-три недели, - Кличко

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы. Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки полумиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину планируется закупить напрямую– у производителя.

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Топ комментарии
+8
а вакциной от зеленского не очкуешь?
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11.02.2021 17:48
+8
А так же непонятно, чем ему не угодил мост на Шулявке, стеклянный и все прочие, которые отремонтировали при Кличко. Для таких водрузи трезуб над Кремлем, скажет, что плохо........ криво поставили.
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11.02.2021 18:12
+5
У тебя в Череповце очко не железное!!
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11.02.2021 17:51
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Т.е. прививаться киевляне будут два раза - первый по линии минздрава, второй от горсовета Киевсовет выделил 140 млн на закупку вакцин от COVID-19. Заказывать будем напрямую у производителя, - Кличко - Цензор.НЕТ 1066
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11.02.2021 17:44 Ответить
Так, как Минздрав работает, не киевлянам в ближайшее время вакцинация не грозит. Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко - Цензор.НЕТ 1051
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11.02.2021 18:10 Ответить
Ну за всех киевлян не стоит говорить. Некоторые как раз уже...
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11.02.2021 18:13 Ответить
Кієвлянє із урядового кварталу? Ну такі собі кієвлянє.
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11.02.2021 18:54 Ответить
Какие есть...
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11.02.2021 19:28 Ответить
Киевлянцы.
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11.02.2021 22:02 Ответить
После мостов на шулявке, нивках и стеклянного, че то я очкую его вакциной ширяться....
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11.02.2021 17:46 Ответить
а вакциной от зеленского не очкуешь?
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11.02.2021 17:48 Ответить
У тебя в Череповце очко не железное!!
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11.02.2021 17:51 Ответить
Не стоит интересоваться моим очком...
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11.02.2021 18:31 Ответить
а чем тебе мост на Нивках не угодил ? или так лишь бы ляпнуть
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11.02.2021 17:56 Ответить
А так же непонятно, чем ему не угодил мост на Шулявке, стеклянный и все прочие, которые отремонтировали при Кличко. Для таких водрузи трезуб над Кремлем, скажет, что плохо........ криво поставили.
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11.02.2021 18:12 Ответить
Про шулявский и стеклынный мост при ЖЕЛАНИИ тоже можно найти информацию сколько они стоили и качество работ...
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11.02.2021 20:51 Ответить
Нелох так старался захватить кресло мера, что будь хоть что-то в том строительстве кривого, вытащили бы на свет божий и давно дело было в прокуратуре. А так это всё было на словах у грязных писак и прочей братии, включая грязных политиков, которые 5 лет из штанишек выпрыгивали, бегая из студии в студию. и вольготно себя чувствовали, Не с теми Порошенко решил в демократию поиграть. У нас это превратилось во вседозволенность. .
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11.02.2021 22:15 Ответить
На бумаге все красиво. Только сейчас все разваливается...
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11.02.2021 22:20 Ответить
Сейчас разваливается только одно - пятилетняя пропаганда из каждого утюга, которую скармливали населению. Читайте доклад Европарламента.
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11.02.2021 22:38 Ответить
https://www.google.com.ua/amp/s/www.unian.ua/incidents/mist-na-nivkah-trisnuv-shcho-tam-vidbuvayetsya-zaraz-video-novini-kiyeva-amp-11305730.html
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11.02.2021 18:30 Ответить
Очкуй дальше, колхоз дело добровольное.
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11.02.2021 18:09 Ответить
Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко - Цензор.НЕТ 3077
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11.02.2021 17:56 Ответить
Половина тайно или явно уже переболела .
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11.02.2021 17:57 Ответить
С 19-го года многие уже и по второму разу. Скоро третий...
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11.02.2021 17:59 Ответить
До COVID-19 всех уговаривали делать прививку от обычного гриппа . Ни разу не болел . Или не заметил .
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11.02.2021 18:06 Ответить
Проверься на антитела - сюрприз будет.
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11.02.2021 18:08 Ответить
А смысл ? Потратить деньги ?
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11.02.2021 18:09 Ответить
Не любишь сюрпризов, не проверяйся Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко - Цензор.НЕТ 157
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11.02.2021 18:12 Ответить
Не буду . Год назад немного загадочно покашлял . Всё прошло .
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11.02.2021 18:14 Ответить
Нужно проводить тесты на антитела к ковид . Этим самым можно секономить на вакцинации тех , кто действительно в зоне риска . Кажись , японцы , не могут найти себе тонких шприцев , штоб додавливать остатки вакцины и экономить 10 % на каждом уколе . ((
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11.02.2021 18:15 Ответить
А сделать не в состоянии? Тревожно за японцев...
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11.02.2021 18:16 Ответить
Та отож . Маємо те , що маємо .
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11.02.2021 18:21 Ответить
Шо - и у нас тоже?
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11.02.2021 18:22 Ответить
Это что за шприцы у японцев, которые 10% не додавливают? Из сакуры?
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11.02.2021 18:32 Ответить
Я не спец по шприцам , но тонкие , те что видел по рекламе , - не оставляют препарат между шприцем и иглой после введения .
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11.02.2021 18:42 Ответить
Хорошо, хоть Кличко всё в асфальт не закатывает.
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11.02.2021 18:08 Ответить
Виталя озвуч ціну? Зрівняємо з ціною через Раїну прокладку і порахуємо скільки Спепашка наварив.
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11.02.2021 18:15 Ответить
Хорошо хоть Кличко для Киевлян завезет европейскую вакцину, а не китайскую в 3 дорога или изготовляемую в Индии в отличии от МОЗ,
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11.02.2021 18:18 Ответить
Не уверен что завезёт, на саму вакцину нужна твёрдая валюта, а выделили гривны, не уверен что все эти гривны конвертировать удасться
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11.02.2021 18:47 Ответить
Тупоголове опудало, у тебе навіть немає розуміння, як працює банківська система.
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11.02.2021 18:52 Ответить
Повторюсь..Закупают вакцины только - правительства !!!
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11.02.2021 18:18 Ответить
В Україні немає правітєльства і президента. Є якісь непорозуміння, що займають високі кабінети. Тому Київська влада взяла відповідальність у свої руки за ситуацію у місті.
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11.02.2021 18:50 Ответить
я ниже вам двоим отвечу .. прочти..
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11.02.2021 23:57 Ответить
Кличко известный и популярный во всём мире человек, так что договориться с производителями сможет.
Ну а на наше правительство, абсолютно неспособное организовать хоть какой-то процесс, а не только закупку вакцин, надежды нет.
Вон наш зевова прямо директору Пфайзера звонил на днях, заботливый наш.
А ведь надо было ковидный фонд не в асфальт закатывать, а выделить из него взнос на разработку вакцин, а потом на предоплату, но на это ума не хватило, зато видосиков назаписывал с дорог немеряно, главное для него ведь пиар. Артист, что сделаешь.
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11.02.2021 18:58 Ответить
Отвечаю двоим ... Производители вакцин (любых, кацапо вакцину я молчу - это не вакцина) ведут переговоры ТОЛЬКО с правительством страны кто хочет ее купить !!! Ни с какими то либо - влиятельными людьми, посредниками, спортсменами, мерами, главами сельрад и т.д. переговоры не ведут ВООБЩЕ !!! Ну разве что еще понимают и говорят позвонивших им по поводу вакцины - это пиар с двух сторон и не более.. А неДомер просто хочет подзаработать..
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12.02.2021 00:05 Ответить
Молодець Віталя. Дуже красиво виєпав зелених виплядків і мед мафію, що хотіли прібарахлітся на вакцинації всієї країни.
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11.02.2021 18:48 Ответить
Чо не в наморднике, вакцинатор куев
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11.02.2021 21:51 Ответить
 
 