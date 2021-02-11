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Новости За рубежом
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Германия (2239) Польша (2754) Штайнмайер (173) Северный поток (1034) Моравецкий Матеуш (87)

Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий ответил на скандальное заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Свою позицию Моравецкий озвучил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Моравецкий отметил, что согласен с президентом Германии Штайнмайером, что долги после Второй мировой войны так и не были выплачены.

""Северный поток-2" – это не компенсация. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России. Он увеличивает европейскую зависимость, подрывает экономию и безопасность. Это пора это прекратить", – отметил Моравецкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Высказывания Штайнмайера вызвали шок: посол Мельник упрекнул президента Германии в подыгрывании роспропаганде

Напомним, в интервью изданию Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмайер назвал отношения в области энергетики "почти последним мостиком между Россией и Европой" после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. "Жертвами войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер.

Также на Цензор.НЕТ: Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием"

Украинский посол Андрей Мельник обвинил германского президента в представлении "сомнительных исторических аргументов" и "опасном искажении истории", отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР. Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник. По его словам, утверждения главы Федеративной Республики "глубоко ранили украинцев".

Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием", заявили в ведомстве германского президента во вторник, 9 февраля. "Текст интервью говорит сам за себя", - отметил Штайнмайер.

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Топ комментарии
+11
Забыли они мелодии русской гармошки ? Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ - Цензор.НЕТ 8266
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11.02.2021 18:11
+11
Штайнмайер и сам прекрасно знает что проект антиевропейский и прокремлевский. Но находясь в пуле московских выкормышей у руля Германии он поет исключительно по нотам куратора. Уж не знаю, лично канцлерин там руководит ячейкой, как полковник русской службы или указивкы напрямую с башен Кремля транслируют. Но то что вся Германия под русским вонючим кирзачем находится уже давно это видно по всем ее беззубым действиям против наглости Москвы. Рублевку уже удлиняют, руководство многих европейских стран надо же где то расселять после раскрытия.
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11.02.2021 18:18
+7
Німчура як заколдована цим потоком! Самі лізуть в петлю! Дива та й годі
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11.02.2021 18:13
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Скоро Штайнмайера начнут бить...

"Одесский стоматолог Соломон Яковлевич Штайнмайер на всякий случай сменил фамилию." (с)
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11.02.2021 18:10 Ответить
Забыли они мелодии русской гармошки ? Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ - Цензор.НЕТ 8266
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11.02.2021 18:11 Ответить
Может и антиевропейский но не антинемецкий, а это две большие разницы. Не станет же великая Германия плясать под дудку евро-лузеров? Или и впрямь считаете всех равными в ЕС? Тогда вы просто идиоты...
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11.02.2021 18:11 Ответить
Тогда что есть ваш ЕС ?
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11.02.2021 18:13 Ответить
Його московія впєрдє
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11.02.2021 18:14 Ответить
Четвертий Рейх, нє?
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11.02.2021 18:15 Ответить
ЕС это Германия, остальное- подтанцовка на иждивении
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11.02.2021 18:18 Ответить
великая германия)))))) - у которой торчит кацапский сапог из жопы - вот это величие)))
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11.02.2021 18:14 Ответить
Скоріше навпаки.
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11.02.2021 18:16 Ответить
считать евро- лузерами, тех ,кто больше друзья для США,нежели немцы , о которых американцы имеют такое же самое мнение о фрицах
, могут только идиоты Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ - Цензор.НЕТ 982
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11.02.2021 18:20 Ответить
Не путайте друзей с шестерками безропотными. Это две большие разницы. "Мы пахали"
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11.02.2021 18:38 Ответить
говоря о шестерка безропотных,так именно это подходит к фрицам,которые есть прорасейскими шестерками в ЕС,лоббируя их интересы
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11.02.2021 18:42 Ответить
Друзья для США? Ти або зовсім сліпий або хворий...
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11.02.2021 21:03 Ответить
якщо Ти не можеш зорієнтуватися чому Польща вже приймає зріджений газ і хто його їй продає,а відтак не можеш второпати,хто допоміг їй в короткий терміни збудувати термінал ,як і те,чому США із Німеччини передислокувало частину свого військового контингенту в Польщу,а також під тиском якої держави Польщі були списані борги і надані багатомільярдні кредити,тоді Ти таки і сліпий і хворий Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ - Цензор.НЕТ 7816
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11.02.2021 23:46 Ответить
Штанмайер плохо в школе училси ! Он апасля прасмотра Раисия1 запамятавал и время и место !!!
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11.02.2021 18:12 Ответить
Німчура як заколдована цим потоком! Самі лізуть в петлю! Дива та й годі
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11.02.2021 18:13 Ответить
Цікаве життя там у ЕС, таке одностайно та миролюбне...)))
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11.02.2021 18:14 Ответить
Сравнивать с дерьмом в паРаше всёже не стоит !
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11.02.2021 18:16 Ответить
Про сарказм не чули?
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11.02.2021 19:03 Ответить
Штайнмайер и сам прекрасно знает что проект антиевропейский и прокремлевский. Но находясь в пуле московских выкормышей у руля Германии он поет исключительно по нотам куратора. Уж не знаю, лично канцлерин там руководит ячейкой, как полковник русской службы или указивкы напрямую с башен Кремля транслируют. Но то что вся Германия под русским вонючим кирзачем находится уже давно это видно по всем ее беззубым действиям против наглости Москвы. Рублевку уже удлиняют, руководство многих европейских стран надо же где то расселять после раскрытия.
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11.02.2021 18:18 Ответить
Внук немецкого фашиста не хочет ссориться с фашистом Путиным.
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11.02.2021 18:26 Ответить
Штайнмайер почем опиум для народа ?Стыдно слушать такие отмазки.
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11.02.2021 18:27 Ответить
Такое ощущение что в ЕС только прибалты, Польша, Германия, и немного Франция. Наверняка Великобритания могла бы сказать свое слово, если бы не послала Евроколхоз лесом.
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11.02.2021 18:28 Ответить
Мордва, а ты помнишь такой фильм "Депутат Прибалтики"?
Вот и я не помню.
Знаю есть старый фильм "Депутат Балтики", снятый тоже мордвой.
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11.02.2021 18:37 Ответить
Великобритания уже сказала своё веское слово - компания Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) профинансировали проект СП-2 на 50% .
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11.02.2021 19:34 Ответить
Антикремлевский фронт это США и часть новых еэсовцев из восточной Европы плюс норвеги как ситуативные попутчики. Никто более в современной Европе не способен сказать московскому подонку подонок в силу разных меркантильно подобострастных интересов. А чопорная Великобритания отделилась от ЕС только потому, что вдруг ктото из общих объединенных европейцев откажется подпевать Пуйлу и тогда ЮК тоже придется следовать принятым нормам. А так можно спокойно поднимать хвост для принятия кремлевских ласк никому не внимая. Весь лондонский бомонд кутит на русское бабло.
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11.02.2021 19:53 Ответить
Наконец-то хоть кто-то из европейских действующих политиков не сюсюкая сказал немецким безхребетникам правду в глаза..
Респект пану Моравецкому.
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11.02.2021 18:33 Ответить
Молодцы поляки!!! Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ - Цензор.НЕТ 7078
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11.02.2021 18:44 Ответить
Подрывает экономиКУ, а не экономию!
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11.02.2021 18:45 Ответить
...Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ - Цензор.НЕТ 7190...
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11.02.2021 18:52 Ответить
Немцы всех советчиков вежливо слушают и мысленно посылают в пешее...
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11.02.2021 18:57 Ответить
Все ответы есть в истории. Германия всегда смотрела на Россию, как на сырьевой придаток(она же бензоколонка). Когда Германия напала на СССР, это было не тупа захват земель, а захват сырья. Поэтому армия Германии устремилась первым делом не на Москву, а на Баку(и Кавказ). Но недооценили степень ох@евшести россиянцев- те тупо взорвали всё что можно, применив тактику так называемой "выжженной земли". Немцы обломались, потом в следствии чего проиграли, но запомнили этот манёвр. Сейчас применяют другую тактику. А как по другому, быть лидером номер1 в Европе? Те же французы поджимают, не говоря уж, про всех остальных.
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11.02.2021 18:58 Ответить
Степень ох@евших немцев зашкаливает , они продолжают тесно сотрудничать с рашкой во всех сферах экономики , именно за счёт Германии рашка стала первой экономикой в Европе . Вы чо творите ?
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11.02.2021 19:42 Ответить
Рашка где-то на подсосе у лидеров Европы(не больше. Говорю же- тупа "бензоколонка"). Но до первой экономике, им как до Китая раком(причём, если следовать из Калининграда).
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11.02.2021 19:48 Ответить
Напомню вам , что рашка на пятом месте по экономике в мире обогнала Германию . Вы зачем им помогаете ?, строите там свои автозаводы , корабли .... СП-2 , ох@ели совсем .
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11.02.2021 19:54 Ответить
Во снах пуйла она обогнала Германию. Она когда-то (до Крыма) мечтала обогнать хотя бы Бразилию, а до Германии им- как бомжу до собственника трёхкомнатной квартиры в столице. Германия рассматривает РФ как сырьевую кормушку- бусы в обмен на ресурсы. Не более...
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11.02.2021 20:46 Ответить
это быль и в этом виновата Германия , снюхались с рашкой , продаёте им свои технологии, топите в тихарях за СП-2 , на 18 млрд баксов товарооборот и это далеко не сырьё . Бусы вам на шею за дружбу с рашкой ... вы ещё ответите за свои преступные поступки .
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12.02.2021 08:03 Ответить
Штанмайер вірний кореш Шрьодера
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11.02.2021 19:34 Ответить
Німці по-любому доб'ються завершення будівництва СП-2. Адже вони розуміють, що піндоси хочуть змусити їх купувати піндоський зріджений газ.
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11.02.2021 19:39 Ответить
А чем им норвежский газ не нравится?
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11.02.2021 19:54 Ответить
норвегия который год сокращают добычу
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11.02.2021 20:19 Ответить
Нет сбыта, потому что такие друзья кацапов как немцы делают все по максимуму для насаживания Европы исключительно на русскую бутыл... газовую иглу. А могли бы полностью отказаться от русского газа и засадить Кремль в долговую яму.
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11.02.2021 20:51 Ответить
Німці прагматичні, купують, де дешевше. Тому і країна багата. А ті, хто назло комусь собі вуха відморожує, так і сидять в злиднях.
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11.02.2021 21:11 Ответить
Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ - Цензор.НЕТ 535
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11.02.2021 21:16 Ответить
О, яа, яа, натюрлих.. Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ - Цензор.НЕТ 4052
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11.02.2021 21:49 Ответить
ТАК ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ УЖЕ УБИЙСТВО ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬШИ КАЧИНЬСКОГО ЗАБЫЛ !!! ПОЛЯКИ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО УБИТЬ ПУТИНА И ВСЕХ ЕГО ЗНАКОМЫХ !!!
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12.02.2021 01:00 Ответить
 
 