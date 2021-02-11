Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий ответил на скандальное заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Свою позицию Моравецкий озвучил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Моравецкий отметил, что согласен с президентом Германии Штайнмайером, что долги после Второй мировой войны так и не были выплачены.

""Северный поток-2" – это не компенсация. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России. Он увеличивает европейскую зависимость, подрывает экономию и безопасность. Это пора это прекратить", – отметил Моравецкий.

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Напомним, в интервью изданию Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмайер назвал отношения в области энергетики "почти последним мостиком между Россией и Европой" после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. "Жертвами войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер.

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Украинский посол Андрей Мельник обвинил германского президента в представлении "сомнительных исторических аргументов" и "опасном искажении истории", отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР. Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник. По его словам, утверждения главы Федеративной Республики "глубоко ранили украинцев".

Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием", заявили в ведомстве германского президента во вторник, 9 февраля. "Текст интервью говорит сам за себя", - отметил Штайнмайер.