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1 украинский воин погиб, наемники РФ открывали огонь возле Зайцево и Водяного, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

1 украинский воин погиб, наемники РФ открывали огонь возле Зайцево и Водяного, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Погиб украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево.
В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибший в зоне ООС - полтавчанин Александр Глушко. ФОТО

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+10
Де ті дебіли, що хвалять Віслюка за мир?
Царство небесне захиснику Вітчизни.
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11.02.2021 18:49
+10
1 украинский воин погиб, наемники РФ открывали огонь возле Зайцево и Водяного, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1353
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11.02.2021 18:51
+8
Это не окопная война . Это тир , где мишени - украинские военные .
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11.02.2021 18:51
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Твари мокшанские!!!! Царствие Небесное воину.
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11.02.2021 18:43 Ответить
Православные имперцы торжествуют, когда видят на экране своего «зомбоящика» железнодорожные составы с российскими танками на платформах, накрытые брезентом с условным кодом на борту платформы: «НЕ ГАБАРИТ», движущиеся на станцию Дебальцево.
«Мышебратья» ликуют, глядя на километровые автомобильные воинские колонны с «Градами» и РСЗО «Ураганами -1М» на автомагистралях Московии, направляющиеся в Украину бомбить города, аэропорты и Донецкую фильтровальную станцию, обстреливать «Градами» маршрутки, троллейбусы с пассажирами и рынок в Мариуполе, убивать русскоговорящих жителей молодых, динамитно развивающихся республик «ДНР» и «ЛНР», которые после Голодомора переселились семьями из Нечерноземья в опустевшие, но еще не остывшие украинские хаты.
Фотографии обгоревших человеческих трупов вызывают у россиян выброс в кровь эндорфина и адреналина, и приводит их состояние эйфории. Заветная мечта православных россиян: сбросить атомную бомбу на Киев, стереть с лица земли Польшу, разбомбить Германию и Францию, уничтожить Турцию, оккупировать Индию и присоединить к России Сирию, Ливию и Израиль. И об этом их политики говорят на российских ток-шоу открытым текстом. «Всего одну ядерную бомбочку на Киев» https://www.youtube.com/watch?v=kEGn5I9LwMA
Министр иностранных дел Залесья, мистер Лавров обещал Киеву: «Будєм жечь эту вашу окраину!»
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11.02.2021 18:51 Ответить
В окопной войне не будет победителей . Только потери .
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11.02.2021 18:44 Ответить
Это не окопная война . Это тир , где мишени - украинские военные .
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11.02.2021 18:51 Ответить
Сейчас почти каждый день есть раненый или погибший.
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11.02.2021 18:47 Ответить
Де ті дебіли, що хвалять Віслюка за мир?
Царство небесне захиснику Вітчизни.
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11.02.2021 18:49 Ответить
1 украинский воин погиб, наемники РФ открывали огонь возле Зайцево и Водяного, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1353
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11.02.2021 18:51 Ответить
А не пошли бы вы уже на йух со своим зелёным перемирием и режимом зелёной тишины?
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11.02.2021 19:06 Ответить
1 український воїн загинув, найманці РФ відкривали вогонь біля Зайцевого і Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5400
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11.02.2021 19:09 Ответить
👍
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11.02.2021 19:13 Ответить
Знову війна.. Чому ж Зеленський мовчить. Ми аплодуємо його рішенню щодо санкцій проти каналів Мертвячука, але визнай же перед людьми, які тобі повірили, скажі цій упоротій ваті, що ти помилився, гадаючи, що можна домовитись з Путлером, що Рашистська ********* хоче знову захопити нову частину України, або навіть всю територію через дестабілізацію, через підкуп, через війну. Скажи це людям в очі, щоб не чекали миру від росіян, бо вже 150 років іде війна із мордором і вона буде продовжуватись до кінця - України чи Росії. Скоріш за все, Раша, відволікаючи свій народ від злиднів знову попре на Сході та Півдні, але це буде останній їх похід...
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11.02.2021 19:09 Ответить
Вот, когда придут эти, то вам, рашисты, это не покажется "бурей в стакане", а это случиться в следующие 5 лет....
https://youtu.be/_QOAB56xmOc?t=217
Предсказание блаженного Николая Уральского (1905-1977):
«Все у нас боятся Запада, а надо бояться Китая… Когда последнего Православного патриарха свергнут, Китай пойдёт на южные земли. И весь мир будет молчать. И никто не услышит, как православных будут истреблять. В лютые холода женщин, стариков, детей выгонят на улицы, а в тёплых домах поселятся китайские солдаты.
Никто не сможет пережить ту страшную зиму. Все изопьют одну чашу смерти до дна. Европа будет нейтральна к Китаю. Ей Китай будет представляться неким допотопным гигантским существом, изолированным и надёжно защищённым от любого врага Сибирскими и Среднеазиатскими просторами.
Китайские армии пройдут до Каспийского моря. Вслед за китайскими солдатами будут идти миллионы китайских переселенцев, и никто не сможет их остановить. Все коренное население будет покорено и обречено на вымирание».

Из воспоминаний о Евдокии: «Один раз сидела Дунюшка, сидела, вроде бы спала, а потом подошла к люльке с младенцем и как уколет его веретеном: «Вот как ещё будет».
- За что ты его так, Дунюшка? - спрашиваем её.
- Я не его, я их всех так, - и показала, как всех русских ребятишек будут штыками убивать».
- Когда вас поведут на мучения, не бойтесь. Скорая смерть, она лучше рабства, - предупреждала блаженная.

отрок Вячеслав
Возникнет конфликт у Америки с Китаем, и когда они будут на грани войны, то американцы в последний момент испугаются Китая и натравят его на Россию. И начнётся страшная война с Китаем. Война будет такая, что иногда без единого выстрела огромные территории ими будут захвачены: вечером жители уснут россиянами, а утром проснутся китайцами. Но во многих городах и весях будут идти кровопролитные бои. Славик говорил, что китайцы будут убивать наших мужчин и мальчиков, и стерилизовать наше население на завоёванных территориях. На завоёванных и оставшихся за ними землях китайцы будут жестоки во всём; а церкви христианские и мечети мусульманские чуть-чуть переделают завоеватели, сделают крыши по-китайски, положат перед входом дракона, который вместо колокола будет глухим протяжным звуком собирать на поклонение народ, те же, кто не пойдут, будут безжалостно убиты или повешены.
Преподобный схииером. Феодосий (Кашин) Иерусалимский (1948 г.)
Разве это была война? Вот впереди будет война. Начнется она с востока… Поднимется Китай, великая битва будет с Россией между Биэй и Катунью. Символ Китая - Дракон. Драконом именуется Змей древний. Когда Китай поднимется, то и миру конец. Китай пойдет против России… Поделят Россию, ослабят ее, а потом начнут грабить.
Преподобный Кукша (Величко, 1875-1964):
Одно горе прошло, и другое прошло, и скоро быть третье. Боже, ужасные несчастья идут на землю: голод, война, печаль и разрушения. Время близко, у самого края. Не слушайте никого, кто говорит, что будет мир. Нет мира и не будет. Война пойдет за страшным духовным голодом. И все будут посланы на восток, и мужчины и женщины, и никто из них не вернется, все погибнут там. Ужасная смерть будет послана от Господа.
Русский писатель Владимир Соловьев (1853-1900), который, несомненно, обладал пророческим даром, написал стихотворение «Три разговора об Антихристе» - как о последних временах:
От вод Малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков,
Как саранча неисчислимы,
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы
Идут на север племена,
О, Русь, забудь былую славу! ..
3. . Старец Николай (Гурьянов) в 1995 г. говорил: «После Ельцина будет военный… Власть его будет погонная. Но время его мало, как и он сам. Война погубит»…
5. Воспоминания о блаженной Пелагею Рязанскую: «Пелагия говорила, что все зло, которое будет сосредоточено в России, сметут китайцы. Горько она плакала о России…».
10. Иеросхимонах Серафим Вырицкий: «Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Число на их стороне, но не только это: у них работают трезвые и трудолюбивые люди, а у нас такое пьянство… Наступит такое время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства… Ее восточную часть отдадут Китая… Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Многие страны вооружатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель».
16. Прозорливый Иосиф Тереля: «В начале XXI века будет страшная война. Мне была показана карта России в кольце сполохов огня. Очаги полыхали на Кавказе, в Средней Азии, в Прибалтике и по всему Дальнему Востоку, где противником России стал Китай. Лидер России развяжет войну».
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11.02.2021 19:12 Ответить
Кто может объяснить гундявому чем одностороннее прекращение огня отличается от перемирия
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11.02.2021 19:13 Ответить
Когда стреляют в ответ это все еще зелемирие
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11.02.2021 19:57 Ответить
Це, де факто, гра в одні ворота
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11.02.2021 19:18 Ответить
***
Парни уходят в небеса
Дверь за собой не закрывая
Здесь безнадеги полоса
Там Бог открыл ворота рая

Ступенек тех не перечесть
Куда ведут - никто не знает
С войны за Родину и честь
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья
Что жизнь свою не пожалели
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

Забить бы наглухо ту дверь!
Тому, кому дано по чину!!!
Жить долго всем, растить детей
Любить не деньги!…Украину.

//////
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11.02.2021 19:21 Ответить
Carstvo Nebesne Geroyu ...
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11.02.2021 19:45 Ответить
Убит во время перемирия - это достижение. Так клоун зеленый считает.
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11.02.2021 20:06 Ответить
 
 