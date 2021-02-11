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Специалисты ВОЗ начали проводить тренинги для украинских медработников по вакцинации от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество

Специалисты ВОЗ начали проводить тренинги для украинских медработников по вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения начала серию трехдневных тренингов по вакцинации. В них должны принять участие около 250 украинских медицинских работников, из которых сформируют 50 команд по вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ВОЗ в Украине.

"ВОЗ в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья МОЗ Украины организовала серию трехдневных семинаров по координации и микропланированию с национальными специалистами и региональными координаторами для завершения подготовки к "первой волне" вакцинации в ответ на COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего в обучение планируется привлечь около 250 медицинских специалистов для формирования 50 команд по вакцинации.

Как отметили в организации, тренинги объединили Министерство здравоохранения, Центр общественного здоровья, Государственный экспертный центр, Национальный технический консультативный группу по иммунизации, международных партнеров, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, CDC (США), SafeMed (проект USAID ) и региональных координаторов, которые рассмотрели все программные направления Национального плана вакцинации населения против COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине проведут семинары по особенностям проведения вакцинации от коронавируса, - ВОЗ

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Топ комментарии
+5
Я не знал что сделать прививку это целая наука.
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11.02.2021 19:18
+2
Эфиоп, занимайся своей Эфиопией, отвали от нас.
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11.02.2021 19:21
+1
Тренінги- це добре. Та смертність усе одно буде 100%, так що не сильно плигайте, мавпи.
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11.02.2021 19:16
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11.02.2021 19:15 Ответить
Тренінги- це добре. Та смертність усе одно буде 100%, так що не сильно плигайте, мавпи.
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11.02.2021 19:16 Ответить
Я не знал что сделать прививку это целая наука.
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11.02.2021 19:18 Ответить
Эфиоп, занимайся своей Эфиопией, отвали от нас.
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11.02.2021 19:21 Ответить
Четыре человека загадочно умерли, а данные о других участниках исчезли, - Der Spiegel об испытаниях "Sputnik V"
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11.02.2021 19:29 Ответить
Данные исчезли вместе с участниками ))
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11.02.2021 20:53 Ответить
Интересная картинка вырисовывается по смертям от ковида.
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11.02.2021 19:30 Ответить
Специалисты ВОЗ начали проводить тренинги для украинских медработников по вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 8817
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11.02.2021 19:31 Ответить
Спочатку потрібно вирішити питання з вакциною.
А то колотись "пфайзером" чи чимось подібним, не так вже і багато бажаючих.
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11.02.2021 19:41 Ответить
Объяснили бы для начала что такое шприц, вдруг медики не знают....Другие вакцинации не существуют и наших надо типа учить! Или чему то другому будут учить?
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11.02.2021 20:47 Ответить
Всех владельцев автомобилей срочно на тренинги по заправке автомобилей топливом!
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11.02.2021 22:44 Ответить
 
 