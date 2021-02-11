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Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать"

Скандальная кремлевская пропагандистка и редактор Russia Today Маргарита Симоньян отчиталась Владимиру Путину о своей поездке на так называемый "донецкий" форум 28 января.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Коммерсант., об этом шла речь на встрече Путина с сотрудниками СМИ

Симоньян рассказала российскому президенту, что жители ОРДЛО, мол, видят свое будущее в России, или говорят, что они уже в России.

И что в 2014 году там была "русская весна", и не пора ли уже наступить "русскому лету", то есть в смысле, что надо уже забрать Донбасс, "а то по нему снова начнут стрелять", - цитирует издание слова пропагандистки.

В ответ Путин заявил, что это вопрос сложный и важный, и что он может принимать такие решения только в интересах всех россиян.

Тогда Симоньян еще раз спросила у Путина: "Но мы Донбасс же не бросим?". На что глава Кремля ответил: "Нет, Донбасс не бросим".

28 января на оккупированной части Донбасса состоялся так называемый "форум" с участием топовых российских пропагандистов и главарей боевиков. В ходе несанкционированного мероприятия Симоньян призвала Россию аннексировать Донбасс, как это ранее уже сделали с Крымом.

После этого в Москве ответили, что Симоньян высказывала собственную позицию, и редактор RT имеет на это полное право.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандисты из РФ Симоньян, Кеосаян и Бабаян едут в Донецк проводить форум "Русский Донбасс", - Казанский

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Топ комментарии
+62
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 264
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11.02.2021 19:45
+46
Почему у них такие противные рожи ?
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11.02.2021 19:39
+45
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 1104 Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 964
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11.02.2021 19:57
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Правила форума Совет форумчан
Почему у них такие противные рожи ?
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11.02.2021 19:39 Ответить
генетика в них хєрова.
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11.02.2021 19:42 Ответить
Откровенные , наглые ворюги чужих земель , по этому и рожи у них не человеческие , а уродливые !
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11.02.2021 20:11 Ответить
Какая гнусная рожа (с)
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11.02.2021 21:47 Ответить
+ отрицательная селекция
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12.02.2021 19:49 Ответить
Лишняя хромосома
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11.02.2021 19:56 Ответить
"Карабахскую зиму" Симонян уже пережила ? Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати" - Цензор.НЕТ 7155
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11.02.2021 23:30 Ответить
лугандонцы! Тикайте! Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 6021
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11.02.2021 19:39 Ответить
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 7219
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11.02.2021 19:40 Ответить
комментарий отмечен как спам
щас подключит кадырова и горе нам будет
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11.02.2021 19:40 Ответить
А шо - мало дыровцев в лугандоне скопытили?
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11.02.2021 19:44 Ответить
мало!
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11.02.2021 20:27 Ответить
Так мало, шо те, что остались, бегом смотали пожитки и тикать в атєчєства? Наверное не впечатлились театром военных действий...
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11.02.2021 20:30 Ответить
- Нет, Донбасс мы не бросим.. Мы его доугробим. (В.В.хуйло)
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11.02.2021 19:40 Ответить
моральних уродів парочка, та плюс їх ще там дохріна - просрали свою рідну землю, й вилизують її вбивці!
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11.02.2021 19:41 Ответить
Дивіться на оцю парочку - чоловік тцієї лярви з кінематографу. Хтось й досі вважає, що Вова після "падмостков" сцени кремля нам прото так дістався, через керівництво кремлівським Інтером?
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11.02.2021 19:44 Ответить
Так, може через дебілкуватість призначили його лиш імітатором презедента , так то вже технології гібридної війни проти України
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11.02.2021 19:46 Ответить
Если бы в Израиле такая $учкка призывала другое государство забрать израильскуую землю - под какую статью это бы подпадало ?
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11.02.2021 19:41 Ответить
під статтю на два метри вглиб
тихим сапом
прикопати
у посадці
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11.02.2021 19:45 Ответить
Та хрон вам у печінку, а не Донбас
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11.02.2021 19:41 Ответить
после русской весны на Донбассе наступила русская жопа Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 9766
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11.02.2021 19:43 Ответить
Так именно это и есть русский мир.
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11.02.2021 19:45 Ответить
Истинная русская антифашистка симоньян просит фюрерка московии аннексировать территорию соседнего государства. А на день победобесия вот эта самая шлюха будет проклинать другого фюрера, который таки аннексировал чужие территории. Вы, дикари болотные, либо крестик снимите, либо уже портки наденьте....
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11.02.2021 19:44 Ответить
- А что с Донбассом?
- Он утонул.
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11.02.2021 19:44 Ответить
еге, захлинувся
навколоплідними водами "русскава міра"
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11.02.2021 19:46 Ответить
Симонян, им "весны" хватило, а ты им ещё "летом" угрожаешь! Короче, никто не хочет услышать "народ донбасса"...русофобия какая-то, чес слова))
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11.02.2021 19:45 Ответить
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 264
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11.02.2021 19:45 Ответить
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 6980
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11.02.2021 20:11 Ответить
Только чип, явно с "Электроники 5"...
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11.02.2021 21:50 Ответить
Не смогли имплантировать - не за что зацепиться
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11.02.2021 22:36 Ответить
Это надо Бубону, Кравчуку, Бойку и Арестовичу кажное утро из мегафона в ухо кричать. Может через мегафон дойдет?
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11.02.2021 19:45 Ответить
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 4120
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11.02.2021 19:46 Ответить
нет не бросим, кинем
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11.02.2021 19:46 Ответить
Эта обезьяна армянская отдаёт себе отчёт, что с ней будет после того как ***** повесят?
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11.02.2021 19:46 Ответить
😁😉це Симонян допомагає рейтинг підняти ***** чи що там у нього. Обісралися у Карабасі, а реабілітуватися мріють на Донбасі.
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11.02.2021 19:47 Ответить
Ниодному слову Путину-***** верить -- нельзя.
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11.02.2021 19:47 Ответить
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 2789
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11.02.2021 19:47 Ответить
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 7800
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11.02.2021 19:48 Ответить
"Русское лето" и армянская усатая, потная журнашлюха - это пекло. Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 3345
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11.02.2021 19:50 Ответить
вот и ответ на "я увидел мир в глазах".После этих заявлений рашиста, все эти форматы минские.нормандские, формулы и прочая хрень до лампочки
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11.02.2021 19:50 Ответить
Так то вона і карабах здала.
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11.02.2021 19:52 Ответить
Сам Донбас, як територія,- це святе, а отих виродків, що вважають себе росіянами,- нехай забирають з усіма бебихами у свою Сибір.
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11.02.2021 19:52 Ответить
бєрітє, смєло бєрітє, санкції знаєте поезний осень...чим більше ви тих ватніків зачморите, тим менше їх доведеться депортувати в рашу! донецька земля ще може прийняти безліч безіменних хероїв новоотсосії. зате уявіть які бурячки та помідори ростимуть на землі добряче вдобреній москалями Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 6604
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11.02.2021 19:53 Ответить
Рашка має бути знищена як держава! Тільки тоді Другу світову війну можна вважати завершеною.
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11.02.2021 19:54 Ответить
=))) Зима будет кавказкой)
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11.02.2021 19:54 Ответить
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 3783
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11.02.2021 19:56 Ответить
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 1104 Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 964
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11.02.2021 19:57 Ответить
Забавно что и положительного ответа он не дал, предпочел уйти от ответа.
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11.02.2021 19:57 Ответить
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 3533

..
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11.02.2021 19:59 Ответить
Пусть лучше сделают русское ГЕТТО.
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11.02.2021 20:05 Ответить
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 7595
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11.02.2021 20:06 Ответить
"Адін нарот"? Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 5117

А.С. Пушкин:
Мьі все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.

Т.Г. Шевченко:
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 1086
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11.02.2021 20:21 Ответить
Зеля им полностью подыгрывает. Перемирие рулит!
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11.02.2021 20:07 Ответить
Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати" - Цензор.НЕТ 4396 Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати" - Цензор.НЕТ 7600
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11.02.2021 20:29 Ответить
Истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики над Черным морем
Для перехвата самолетов из РФ, пролетавших возле территории НАТО, в воздух поднимались истребители Румынии, Болгарии и Турции, сообщает пресс-служба Объединенного командования воздушных сил Альянса.
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11.02.2021 20:09 Ответить
Симоньян: "Но мы Донбасс же не бросим?"
*****: "Нет, Донбасс не бросим."
То є добре. Зав'язніть там по самі помідори. Шоб вже хєр викрутились у Гаазі.
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11.02.2021 20:17 Ответить
А тимчасово *хрюське гетто * .. не бажає !?
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11.02.2021 20:28 Ответить
Ах, не бросим? Значит ещё пара десятков лярдов баксов на ветер. Кацапские!пенсы отсасывают. Ну а различным симоньянам как раз отлично. У этой полоумной сучки судя по всему один известный девиз-"После нас хоть потоп."
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11.02.2021 20:29 Ответить
Окрім літературного слова "сeка", ніяк не можу прокоментувати цю новину. Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати" - Цензор.НЕТ 9490
Гебельс у спідниці
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11.02.2021 20:32 Ответить
Не бросим? Подбросят и бросят. Кацапу верить, себя не уважать.
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11.02.2021 20:37 Ответить
Ну вы же понимаете, что Симонян не сама по себе. Симонян никакой нет. Её послал кремль для пропагандисткой работы. А что задумал кремль на этот раз - посмотрим.
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11.02.2021 20:47 Ответить
Симонян призвала Путина не бросать Донбасс, а вот не бросать Карабах она не призвала, наверно постеснялась)))
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11.02.2021 20:49 Ответить
Она оговорилась. Не "русское лето", а "русское гетто"...
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11.02.2021 21:19 Ответить
Вони вже давно кинули Донбас!
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11.02.2021 21:22 Ответить
Донбасс привэт вам с Крымнаша, денех нет, но вы держитесь...
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11.02.2021 21:37 Ответить
Ну шо ж...
Нади призвать Єрдогана устроить карабахское лето гдето в серпухове
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11.02.2021 21:45 Ответить
Це класичний приклад коли хвіст вихляє собакою!
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11.02.2021 22:39 Ответить
И где они такие берутся? Отборнешая гнусь симонян и сливбачок.
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11.02.2021 23:00 Ответить
Бамбас ху#лу не треба. Він всю Україну хоче знищити. Цікаво, а куди ця самка бобра буде тікати, коли на расєї почнеться русскоє гетто?
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11.02.2021 23:06 Ответить
Армяшки продажный народец.Армяшки целяком и полностью лягли под рашистов.
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12.02.2021 00:39 Ответить
ДА СКОЛЬКО ЭТА ТВАРЬ ПУТИН УЖЕ СБРЕХАЛ !) И НЕТ РАЗНИЦЫ, РОССИИ ВСЕ РАВНО КОНЕЦ )))
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12.02.2021 00:53 Ответить
Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати" - Цензор.НЕТ 357
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12.02.2021 08:37 Ответить
"Руцское лето" даунбасу уже не грозит - после испытаний на даунбасовских обитателях кремлёвской отравы "Спутник" к лету из живых останутся только крысы, мухи и черви....
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12.02.2021 19:46 Ответить
 
 