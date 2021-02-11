Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Скандальная кремлевская пропагандистка и редактор Russia Today Маргарита Симоньян отчиталась Владимиру Путину о своей поездке на так называемый "донецкий" форум 28 января.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Коммерсант., об этом шла речь на встрече Путина с сотрудниками СМИ
Симоньян рассказала российскому президенту, что жители ОРДЛО, мол, видят свое будущее в России, или говорят, что они уже в России.
И что в 2014 году там была "русская весна", и не пора ли уже наступить "русскому лету", то есть в смысле, что надо уже забрать Донбасс, "а то по нему снова начнут стрелять", - цитирует издание слова пропагандистки.
В ответ Путин заявил, что это вопрос сложный и важный, и что он может принимать такие решения только в интересах всех россиян.
Тогда Симоньян еще раз спросила у Путина: "Но мы Донбасс же не бросим?". На что глава Кремля ответил: "Нет, Донбасс не бросим".
28 января на оккупированной части Донбасса состоялся так называемый "форум" с участием топовых российских пропагандистов и главарей боевиков. В ходе несанкционированного мероприятия Симоньян призвала Россию аннексировать Донбасс, как это ранее уже сделали с Крымом.
После этого в Москве ответили, что Симоньян высказывала собственную позицию, и редактор RT имеет на это полное право.
Пожалуйста, подождите...
тихим сапом
прикопати
у посадці
- Он утонул.
навколоплідними водами "русскава міра"
..
А.С. Пушкин:
Мьі все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
Т.Г. Шевченко:
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
Для перехвата самолетов из РФ, пролетавших возле территории НАТО, в воздух поднимались истребители Румынии, Болгарии и Турции, сообщает пресс-служба Объединенного командования воздушных сил Альянса.
*****: "Нет, Донбасс не бросим."
То є добре. Зав'язніть там по самі помідори. Шоб вже хєр викрутились у Гаазі.
Гебельс у спідниці
Нади призвать Єрдогана устроить карабахское лето гдето в серпухове