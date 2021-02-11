Суд рассмотрит обжалование санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK 15 марта

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по одному из исков, в которых оспаривается указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкции в отношении трех телеканалов.

Дело назначено к рассмотрению на 12:00 15 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

"Истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "ZIK" и другие, перечисленные в приложениях к спорному решения, поскольку его доступ к ним заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, предусмотренных статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 КАС Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании", - говорится в определении Кассационного административного суда.

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По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об иске харьковского юриста, члена "Чугуевской правозащитной группы" Романа Лихачева.

Это третий иск, поданный в Верховный суд в связи с введением санкций в отношении указанных телеканалов.

Ранее Верховный суд отказал в рассмотрении одного из исков, а второй отправил на устранение недочетов.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко