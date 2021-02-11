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Новости Политика Украины
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Суд рассмотрит обжалование санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK 15 марта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд рассмотрит обжалование санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK 15 марта

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по одному из исков, в которых оспаривается указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкции в отношении трех телеканалов.

Дело назначено к рассмотрению на 12:00 15 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

"Истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "ZIK" и другие, перечисленные в приложениях к спорному решения, поскольку его доступ к ним заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, предусмотренных статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 КАС Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании", - говорится в определении Кассационного административного суда.

Читайте на Цензор.НЕТ: Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК. ИНФОГРАФИКА

По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об иске харьковского юриста, члена "Чугуевской правозащитной группы" Романа Лихачева.

Это третий иск, поданный в Верховный суд в связи с введением санкций в отношении указанных телеканалов.

Ранее Верховный суд отказал в рассмотрении одного из исков, а второй отправил на устранение недочетов.

Также на Цензор.НЕТ: Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK"

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко

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Топ комментарии
+3
Рассмотрит и "положит". Потому что если не "положит", тогда "суд" спалят.
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11.02.2021 20:04
+2
Вердикт:
Казнить, нельзя помиловать.
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11.02.2021 20:05
+1
"Истец указывает на нарушение его права на антиукраинскую рашистскую пропоганду в Украине , информационных программ,которые имели место на закрытых каналах...
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11.02.2021 20:59
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Рассмотрит и "положит". Потому что если не "положит", тогда "суд" спалят.
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11.02.2021 20:04 Ответить
Вердикт:
Казнить, нельзя помиловать.
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11.02.2021 20:05 Ответить
Верховный Суд и ее председатель, работают как при Янеке.Принцип, что хочу , то и творю. Поэтому результат может быть любым. Конституция Украины не является, документом, котором руководствуется ВС при принятии своих решений. Печально , но факт
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11.02.2021 20:08 Ответить
Все что показывали они в той же тональности истец может смотреть на рашистских каналах.
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11.02.2021 20:08 Ответить
Суд рассмотрит обжалование санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK 15 марта - Цензор.НЕТ 8917 Суд рассмотрит обжалование санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK 15 марта - Цензор.НЕТ 6378
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11.02.2021 20:32 Ответить
А чому це сайт півгодини не працював ? Суд рассмотрит обжалование санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK 15 марта - Цензор.НЕТ 3765
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11.02.2021 20:33 Ответить
Так по политическим мотивам же? Отмене не подлежит, при чем здесь суд?
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11.02.2021 20:37 Ответить
барабанний дріб...
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11.02.2021 20:39 Ответить
Истец , видимо, неплохо заработал. Бесплатно с таким иском никто не станет позориться. Ещё и в табло можно получить вместо доступа к каналам путлеровского урода.
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11.02.2021 20:46 Ответить
"Истец указывает на нарушение его права на антиукраинскую рашистскую пропоганду в Украине , информационных программ,которые имели место на закрытых каналах...
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11.02.2021 20:59 Ответить
А судьи кто?
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12.02.2021 08:44 Ответить
ГЕТЬ рупори кремля!! На цих каналах
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж депутати-патріоти? 10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з росю пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
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12.02.2021 11:20 Ответить
 
 