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Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина не признаёт никаких альтернативных форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме утверждённого в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Других форматов обмена мы не знаем. Других форматов обмена мы не признаём. И все должны понимать, что все те форматы обмена, которые у нас происходили, они были по соответствующему формату", - сказал Зеленский в ходе рабочей поездки с послами "Большой семёрки" в Донецкую область в четверг 11 февраля.
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+8 Вася Шевченко f77d76ba
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теперь я понимаю почему ЗЕля так петлял от военкомата -
в военной форме он СУПЕРклоун !
победоносный ))))
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