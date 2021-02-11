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Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский

Украина не признаёт никаких альтернативных форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме утверждённого в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Других форматов обмена мы не знаем. Других форматов обмена мы не признаём. И все должны понимать, что все те форматы обмена, которые у нас происходили, они были по соответствующему формату", - сказал Зеленский в ходе рабочей поездки с послами "Большой семёрки" в Донецкую область в четверг 11 февраля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как бы скептически не относились к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+8
фото зачетное. ))) напольён победоносный ))))
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11.02.2021 20:14
+6
На фото главком Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7934 Каска "на вырост", броник "на усыхание".
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11.02.2021 20:13
+5
мальчик приехал...как на "Зарницу"...радости полные...броник и каска )))
Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9026

...
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11.02.2021 20:15
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На фото главком Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7934 Каска "на вырост", броник "на усыхание".
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11.02.2021 20:13 Ответить
это не броник, а какой-то слюнявчик


теперь я понимаю почему ЗЕля так петлял от военкомата -

в военной форме он СУПЕРклоун ! Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9193
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11.02.2021 23:15 Ответить
Ну ж, нещодавно москалики пропонували через Медведчука віддати кілька полонених (не обмін). Відмовилися, бо не через Зелю Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2008
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11.02.2021 20:39 Ответить
фото зачетное. ))) напольён победоносный ))))
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11.02.2021 20:14 Ответить
Так ти впевнений, що сцикло в бронежилеті?
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11.02.2021 20:27 Ответить
это не броник, а какой-то слюнявчик
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11.02.2021 23:16 Ответить
мальчик приехал...как на "Зарницу"...радости полные...броник и каска )))
Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9026

...
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11.02.2021 20:15 Ответить
Где-то я это уже видел...

Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7021
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12.02.2021 03:44 Ответить
Потерпілий головнокомандувач, який 4 рази косив від армії Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1073
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11.02.2021 20:42 Ответить
Там на справжньому фронті ворожі снайпера кожного дня вбивають наших захисників, я ця падла в повний рост стоїть і посміхається...Знов режисер і знімальна група для зйомок "головнокомандуючого" десь на полігоні в Київській області відтворили передову. Не здивуюся, що коли небудь журналісти відкопають, що у цього членограя і УБД вже оформлено.
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11.02.2021 20:43 Ответить
приехал донбасс освобождать...А может съемки провели где-то дааалеко от Донбасса
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11.02.2021 20:55 Ответить
Фото прям корова и седло. Вот что значит правильно нарядить клоуна Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6211
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11.02.2021 21:26 Ответить
правильно. ну и зрадулька, конечно же.
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11.02.2021 23:40 Ответить
Не ті люди займаються,мабудь,цим питанням,у Медведчука виходило домовитись.Цікаво,щось не чути,тих чотирьох жінок ,котрих просто віддавали кляті московити,хоч влада дозволили забрати...,чи так бідолахи влади,так і сидять в підвалах.
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09.07.2021 17:52 Ответить
 
 