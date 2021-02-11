Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Проработка замечаний и принятие предложенного украинской стороной в Трехсторонней контактной группе "Плана совместных шагов" приблизит встречу лидеров "Нормандской четвёрки"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"К "Минску" мое отношение очень простое. Его нужно "разобрать на детали", прописать все шаги, привязать к датам и выполнять. Мы это и сделали. Подготовлен соответствующий документ, который не кулуарно, а открыто прорабатывался с советниками Нормандской четверки", - заявил Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область в четверг.
По словам президента, "уже подготовлена последняя версия этого документа, а именно выполнения шагов, выполнения "Минска" и отправлена всем сторонам".
"Мы ожидаем, что в ближайшее время стороны акцептируют документ с замечаниями, и тогда будет возможность приблизить встречу Нормандской четверки", - отметил Зеленский.
Напоминаем, "План совместных шагов", который предусматривает перечень мер по реинтеграции Донбасса, был представлен главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуков 5 ноября 2020 года. План предполагает немедленную демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), переход российско-украинской границы под контроль Украины, полноценный доступ ОБСЕ и международных организаций в ОРДЛО и проведение выборов в конце марта 2021 года.
Последний раз лидеры Нормандской четвёрки встречались в рамках парижского саммита 9 декабря 2019 года, где приняли коммюнике по реализации минских договорённостей.
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