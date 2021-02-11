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Новости Политика Украины
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Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Проработка замечаний и принятие предложенного украинской стороной в Трехсторонней контактной группе "Плана совместных шагов" приблизит встречу лидеров "Нормандской четвёрки"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К "Минску" мое отношение очень простое. Его нужно "разобрать на детали", прописать все шаги, привязать к датам и выполнять. Мы это и сделали. Подготовлен соответствующий документ, который не кулуарно, а открыто прорабатывался с советниками Нормандской четверки", - заявил Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область в четверг.

По словам президента, "уже подготовлена последняя версия этого документа, а именно выполнения шагов, выполнения "Минска" и отправлена всем сторонам".

"Мы ожидаем, что в ближайшее время стороны акцептируют документ с замечаниями, и тогда будет возможность приблизить встречу Нормандской четверки", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Параллельно нормандскому нужно сделать еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия, - Зеленский

Напоминаем, "План совместных шагов", который предусматривает перечень мер по реинтеграции Донбасса, был представлен главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуков 5 ноября 2020 года. План предполагает немедленную демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), переход российско-украинской границы под контроль Украины, полноценный доступ ОБСЕ и международных организаций в ОРДЛО и проведение выборов в конце марта 2021 года.

Последний раз лидеры Нормандской четвёрки встречались в рамках парижского саммита 9 декабря 2019 года, где приняли коммюнике по реализации минских договорённостей.

Также читайте: Украина готова, партнеры готовы, но Россия блокирует встречу лидеров "нормандской четверки", - Кулеба

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Топ комментарии
+7
Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский - Цензор.НЕТ 5057
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11.02.2021 20:40
+5
Мінські угоди вже застаріли, а в клоуна сцикливого щось нове придумати клепки в казані не хватає. Чи ти не згоден, прізідєнт?
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11.02.2021 20:46
+4
После нападения на Ведлмедчуковское дерьмо Зеле надо быть осторожным..Новичок не дурачок..Путлер мстительная тварь...
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11.02.2021 20:49
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Т.е. вiслк хочет шагать в ногу с х-йлом...
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11.02.2021 20:36 Ответить
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Він продовжує почате Порохом- ти пропонуєш розірвати Мінські домовленості?
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11.02.2021 20:39 Ответить
А разорвать тухес кацапам для тебя не вариант?
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11.02.2021 20:44 Ответить
тухес Вовчин зараз на розриві , а ви про кацапів...
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11.02.2021 20:46 Ответить
А в чем противоречие с моим верхним постом?
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11.02.2021 20:47 Ответить
З верхнім немає, а от з другим ... кого Ви запитуєте про варіанти? Воно не атветчік воно азвучіватєль!
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11.02.2021 20:55 Ответить
Євгеній Євгенійович, за що забанили?
Чи ти з двох ніків одночасно виступаєш?
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11.02.2021 20:57 Ответить
"Борэлями" тепер вимірюється усе розпочате й Порохом у тому числі... Європа стоїть на межи перегляду мінських й взагалі домовленностей з рашизмом . А оце ВОНО щось собі планує ... Чи тексти завчені ппропомвляє?
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11.02.2021 20:45 Ответить
Наверное, поэтому так усиленно строит СП 2 , несмотря на санкции США.То, что сделал Порошенко в Минске, для любого нормального государства означало бы только одно-уголовное наказание. Если , мы не уважаем собственные законы и Конституцию почему их должны уважать , те кто называет себя партнерами
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11.02.2021 20:48 Ответить
"патерявши на тисячи миль" за останніми мілями не плачуть - я про німців з кацапами. А Вас прашу пісать сугубо для рашистів.
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11.02.2021 21:00 Ответить
Мінські угоди вже застаріли, а в клоуна сцикливого щось нове придумати клепки в казані не хватає. Чи ти не згоден, прізідєнт?
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11.02.2021 20:46 Ответить
Пете даже в кошмарном сне не снилось , так обосраться на международном уровне как Осел .Даже Кучма понял , что Осел идиот и слинял по быстрому.
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11.02.2021 20:46 Ответить
Це як? Ху?ло вбиває наших вояків, а ти співчуваєш і висловлюєш стурбованість на порушення твого перемирря?
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11.02.2021 21:49 Ответить
Шо ты мелеш?
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11.02.2021 21:56 Ответить
Забудь- не буде більше ніяких зустрічей з ****** ні в якому форматі.
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11.02.2021 20:38 Ответить
Ну будет с небутербродом. "Какая разница?" (с)
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11.02.2021 20:44 Ответить
Кому?
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11.02.2021 20:52 Ответить
О, святая наивность!
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11.02.2021 20:38 Ответить
Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский - Цензор.НЕТ 5057
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11.02.2021 20:40 Ответить
Очень хорошо было бы если Осел Оманский случайно встретиться со своим мозгом , а то у него в голове пусто и там туман . А если после этого он еще и врать перестанет , вообще крутяк будет.
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11.02.2021 20:41 Ответить
коли Зеленський починає говорити про всякі "Планы совместных шагов" мені стає страшно
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11.02.2021 20:42 Ответить
Мантра наша хороша начинаем снова... После бана кума уХйла он пойдет на нормандскую встречу? Вова ты просто прямо сказал , что эта твоя затея с санкциями - просто договорное поиграть с опозажопой .
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11.02.2021 20:42 Ответить
Вовка сильный , Вовка бравый, закончил левой , давай правой. Маструбация продолжается.Может ВАЗ , то куда ты смотрел, не глаза были?
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11.02.2021 20:43 Ответить
У него еще 8 кило кокса осталось , по тому главное , что бы мозоли на ладонях не натер.
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11.02.2021 20:48 Ответить
После нападения на Ведлмедчуковское дерьмо Зеле надо быть осторожным..Новичок не дурачок..Путлер мстительная тварь...
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11.02.2021 20:49 Ответить
Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский - Цензор.НЕТ 6967Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский - Цензор.НЕТ 7160
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11.02.2021 20:51 Ответить
Там все по сценарію, навіть "піхотинець" не вимагає вибачення.
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12.02.2021 07:03 Ответить
Коли срака на двох стільцях , рано чи пізно або вона порветься або її володар репнеться на рівень НУЛЬ!Й НУЛЬ це буде не гірший варіант
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11.02.2021 20:49 Ответить
Насколько я помн.ю, после Парижа Зеленский заявлял что если результата от Минска не будет , мы как государство прекратим участие в этом бесполезном процессе..К сожалению, Президент Зеленский так и не понял, что играть Президента и быть им две очень большие разницы
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11.02.2021 20:51 Ответить
после заявления рашиста-"Мы Донбасс не оставим" и о возможности "после русской весны", на окупированых территориях украинского Донбасса провести и "русское лето",это все детский лепет
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11.02.2021 20:54 Ответить
Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну. -Зеленский уверен в том, что лидер страны-оккупанта Путин, наемники которого ежедневно убивают и калечат украинских воинов, понимает необходимость завершения войны на Донбассе. /Его убеждают:Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер /Кремль: Украина - часть "русского мира"./ РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.Но очарование Путиным у Зеленского сильнее здравого смысла. Эти глаза напротив калейдоскоп огней.Эти глаза напротив ярче и всё теплей
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11.02.2021 21:00 Ответить
а можно народу Украины увидеть этот план ДО того как вы его согласуете с ******?
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11.02.2021 21:05 Ответить
Якось можна влізти у мізки того, хто пише бодягу заяв для Буратіни? П"ятій колоні бій - указ вбити КС. Проїхали - КС живий. П"ятій колоні бій! Вбити канали Медведчука! Санкції!! Проїхали . А віз й понині стоїть на ніби то закритті - насправді НЕЗАКОННОМУ закритті каналів . Тиждень минув і РАПТОМ! Надєжда Вовки на новую встрєчу з уХйлом! В які отвори цієї потвори він збирається заглядати - какая разніца!
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11.02.2021 21:08 Ответить
Пустое.
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11.02.2021 21:22 Ответить
на йух она тебе нужна эта норманская четверка? ты же видишь что все идет в ж о пу! лучше бы тын сикоррупцией начал бороться.... киздобол!
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11.02.2021 21:24 Ответить
А Єрмак заявляє, що переговори неможливі поки вбивають наших воїнів. Якось вже визначтесь, бо заразом з Кравчуком нагадуєте Лебедя, Рака і Щуку з відомої байки.
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12.02.2021 07:00 Ответить
 
 