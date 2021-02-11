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Новости Политика Украины
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Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на то, что в этом году удастся пересмотреть Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом он сказал во время совместной с представителями Европейской комиссии пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Этот пересмотр (Соглашения об ассоциации - ред.) стартовал. Далее работа будет кропотливой, технической над статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно уже менялись. Соглашение надо привести к тем стандартам и параметрам, которые сегодня действуют на территории ЕС, также учесть те изменения и реформы, которые произошли в Украине. Поэтому это работа, которая, очевидно, будет продолжаться в этом году, и, надеюсь, что в кратчайшие сроки мы сможем пересмотреть соглашение и подписать все необходимые изменения", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что украинская сторона рассчитывает на существенный прогресс в этом году в приближении к промышленному безвизу, без взаимного признания электронных доверительных услуг уполномоченных экономических операторов.

"С самого начала реализации европейского зеленого курса Украина заняла позицию по привлечению к этой инициативе, с начала диалога Украины и ЕС в этой сфере есть четкий сигнал того, что у нас есть общее видение возможностей и вызовов в рамках зеленого энергетического перехода и достижения климатической нейтральности" - сказал Шмыгаль.

Также читайте: Украина и ЕС в этом году пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации, - Домбровскис

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Топ комментарии
+3
...прошмыгнуть хочет? Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8407
Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6263
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11.02.2021 21:07
+3
мне кажется, что в итоге , в конце этого года ЕС свернет соглашение с Украиной и отменит безвиз! это и будет начало тупого конца зелупиной команды!!! вы же не яух вообще не делаете!
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11.02.2021 21:48
+2
шмиг - шмиг ...
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11.02.2021 21:15
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...прошмыгнуть хочет? Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8407
Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6263
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11.02.2021 21:07 Ответить
шмиг - шмиг ...
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11.02.2021 21:15 Ответить
П1. За каждое лицо которому выдали рабочую визу, заплатить 30% от его доходов в Украину.
Пример: Пересмотр соглашения об ассоциации от СН.
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11.02.2021 21:09 Ответить
ты даже совок хочешь превзойти. Это интересно. Те тоже в свое время брали деньги за образование при выезде евреев в Израиль.
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11.02.2021 21:16 Ответить
ДЕБІЛИ ВИРІШИЛИ ВБИТИ АСОЦІАЦІЮ З ЄС! залишилось Вовці взяти під свій контроль.
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11.02.2021 21:12 Ответить
Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 958
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11.02.2021 21:20 Ответить
Игорь Валеричу нужны квоты...
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11.02.2021 21:38 Ответить
мне кажется, что в итоге , в конце этого года ЕС свернет соглашение с Украиной и отменит безвиз! это и будет начало тупого конца зелупиной команды!!! вы же не яух вообще не делаете!
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11.02.2021 21:48 Ответить
Это будет не начало конца, это будет конец........ возможно острый конец заостренного кола. Перегляд угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом відбудеться цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4597
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11.02.2021 22:45 Ответить
Все правильно, соглашение очень невыгодное для нас. Квоты по курятине исчерпываются за полмесяца
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11.02.2021 22:21 Ответить
Если его пересмотрят, молись, чтобы успеть смыться, вас на тряпочки толпа порвет. А на могилках посадят зверобой.
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11.02.2021 22:43 Ответить
Вже і пеньки зріжуть до рівня грунту на виконання зобов'язень перед ЄС.
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12.02.2021 07:36 Ответить
Та ця шмига вже теж давно "відіграла свою роль". Можна знімати
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12.02.2021 11:05 Ответить
 
 