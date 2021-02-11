Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в случаях, где санкции сыграли свою роль, а средства или ценности были возвращены, они могут завершать свое действие.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно санкционной политики нужно отметить, что Европа остается на твердых нерушимых позициях по поддержке Украины, в частности, и в санкционной политике. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции отыграли свою роль по этим лицам, средства или ценности, которые были украдены - возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие", - сказал Шмыгаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

Таким образом он ответил на вопрос о возможном снятии санкций с сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра и соратников экс-президента.

Украинский премьер подчеркнул, что это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, "и диалог об этом ведется между Украиной и Европейским Союзом абсолютно на профессиональном уровне, и на законодательном уровне в полной мере".

Также на Цензор.НЕТ: Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Шмыгаль добавил, что введение Евросоюзом нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека позволит расширить санкционные списки Европейского Союза.