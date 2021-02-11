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Новости Политика Украины
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Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в случаях, где санкции сыграли свою роль, а средства или ценности были возвращены, они могут завершать свое действие.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно санкционной политики нужно отметить, что Европа остается на твердых нерушимых позициях по поддержке Украины, в частности, и в санкционной политике. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции отыграли свою роль по этим лицам, средства или ценности, которые были украдены - возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие", - сказал Шмыгаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

Таким образом он ответил на вопрос о возможном снятии санкций с сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра и соратников экс-президента.

Украинский премьер подчеркнул, что это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, "и диалог об этом ведется между Украиной и Европейским Союзом абсолютно на профессиональном уровне, и на законодательном уровне в полной мере".

Также на Цензор.НЕТ: Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Шмыгаль добавил, что введение Евросоюзом нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека позволит расширить санкционные списки Европейского Союза.

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Топ комментарии
+53
П-ц, рвонуло консерву!
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11.02.2021 21:29
+41
от сука...
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11.02.2021 21:29
+41
Такої сцянини в очі не було при жодному президенті!
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11.02.2021 21:29
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П-ц, рвонуло консерву!
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11.02.2021 21:29 Ответить
шмыгаль(ударение на ,,ы,,) это должность или кличка ?
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11.02.2021 21:54 Ответить
Это положняк на крытке.
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11.02.2021 23:05 Ответить
Да.... Не всех дураков молния убила.
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11.02.2021 23:46 Ответить
от ****...
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11.02.2021 21:29 Ответить
Ублюдки зелёные 🤮🤮🤮
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11.02.2021 22:19 Ответить
Днище?
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11.02.2021 21:29 Ответить
Курва це прем'єр міністр, то інфляція двигун економіки, то тепер цю дич несе. Боже милостивий най на всю цю плісняву срачка нападе.
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11.02.2021 21:32 Ответить
Такої сцянини в очі не було при жодному президенті!
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11.02.2021 21:29 Ответить
Не зря начинал с предложения дать воду в Крым.... Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 5061
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11.02.2021 21:29 Ответить
Консервам Шмигаль сьіграла свою роль....
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11.02.2021 21:29 Ответить
шмигаль не міністр, шмигаль куєсос бандіта ахмєтова.
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11.02.2021 21:30 Ответить
Та, він не міністр, він прем'єр-міністр.
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11.02.2021 21:32 Ответить
Шмыгаль -- продолжение Зели. Очередная кукла олигархов.
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11.02.2021 22:12 Ответить
Ну да, его совсем не интересует, как и наши правоохранительные органы, как нажиты эти капиталы санкционные, непосильным трудом, так что можно снимать
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11.02.2021 21:30 Ответить
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Юридично вмотивована та виважена відповідь, не бачу жодного приводу для негодування.
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11.02.2021 21:31 Ответить
Ты не ЗЕбил ты ЗЕБИЛИЩЕ! Пойди выпей йвду! Мир станет чище! Всетаки запрет некоторым размножатся имеет под собой основание. Да и эфтаназия необходима!
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11.02.2021 21:34 Ответить
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Ну помрій, поки жаба тітьку не дала.)))
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11.02.2021 21:42 Ответить
а таке воно зебіліще... наприклад, отут "десь він в цьому правий" в 11.02.2021 20:56
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11.02.2021 22:16 Ответить
Які санкції і по відношенню до кого зіграли свою роль? Про що він меле? Чи може дійсно синок януковича все вкрадене повернув, а слуги клоуна між собою тихо поділили?
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11.02.2021 22:24 Ответить
Зелений патріот.
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11.02.2021 21:31 Ответить
Забавно, что зэко-***** не обманула ожидания именно 25%. Всё, о чем предуппреждали, выполняют, как по нотам...
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11.02.2021 21:32 Ответить
І ніяких тобі несподіванок...
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11.02.2021 21:39 Ответить
Что, в общем, не радует те же самые 25%...
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11.02.2021 21:46 Ответить
Потому как изначально никаких иллюзий относительно этого кафна и не имели...
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11.02.2021 22:01 Ответить
Именно. И понимали откуда оно вылезло и куда хочет залезть...
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11.02.2021 22:02 Ответить
и нас туда загнать...
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11.02.2021 23:17 Ответить
ты или крест сними
или штаны подттяни (с)
уроды
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11.02.2021 21:33 Ответить
и какую же роль сыграли санкции. Пока Петя президенствовал,в Украине об этом ни кто не заикался, а рыги за поребриком прятались. Теперь же шушера из СН с эксрынами объединились и ничего хорошего ждать не приходится. В очередной раз спасибо зебильному лехторату
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11.02.2021 21:33 Ответить
Кто такие соратники бывшего президента можно поконкретнее? Однопартийцы, депутаты или министры...не дай Б-же? А то непонятно кого этот индеец вместе со Стоматологом защищает
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11.02.2021 21:34 Ответить
подозрительно добр ты шмыг! а не лобируешь ли ты рыгов не безкорыстно? прямо мучают меня какие то подозрения по этому поводу.!!!! вот мне например глубоко по юух страдания сашки януковича , сына пшонки или дочери коли бимбы, сомнения налоговика клименка или димы табачника и розенберга эдика из израиля!!! а тебе шмыг нет не по йух! так что я должен думать по этому поводу а шмыг? кто и какую воспитательную и моральную роль сыграл в деле этих закоренелых ворюг??? ты вообще премьер какой страны? вы б л я д и с коррупцией когда нибудь бороться собираетесь???
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11.02.2021 21:34 Ответить
а-ха-ха)))
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11.02.2021 21:34 Ответить
Похоже у Шмыггаля должок перед Сашей-стоматологом.
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11.02.2021 21:35 Ответить
Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 9364
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11.02.2021 21:37 Ответить
"Татьяна Лайф" (або ніші із сєкти Вови) прокоментуйТЕ це чи скрєпазе заважає?! А може закриття к-Аналів-Мертвечука тільки на 5-ть років то все бутафорія для вас зебілів?
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11.02.2021 21:37 Ответить
Татьяна Кайф таке не коментує.
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11.02.2021 21:44 Ответить
Нет ни сыграли!!!
Ещё рано это делать!!!
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11.02.2021 21:38 Ответить
Саша Стоматолог,сын Индюковича вычистил Казначейство Украины в феврапе 2014 года практически до нуля,оставив на счету Казны 107 000 гривен..Это преступление против страны Украина не имеет срока давности...
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11.02.2021 21:45 Ответить
Ринат Леонидыч за донецких заступился, естественно на сходных условиях.
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11.02.2021 21:46 Ответить
Порошенко предрекли пост премьер-министра Украины. Это случится, если объединятся две партии.

Если премьером станет Порошенко, значит то что Зеленский уходит от влияния токсичного Коломойского

и Порошенко самодостаточная личность, от этого он не будет работать на разный олигархат,

плюс это назначение укрепит хорошие отношения с западными партнерами,

плюс Порошенко сможет привлечь иностранный бизнес в Украину.
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11.02.2021 21:51 Ответить
СБУ, у вас там залишилися нормальні люди?
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11.02.2021 21:51 Ответить
А Рибніков такі був правий надаючи йому характерні риси служки олігархової
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11.02.2021 21:52 Ответить
Рыло, закрой пасть, натяни намордник, не кукарекай
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11.02.2021 21:54 Ответить
Джо Байден поручил проверить все звонки Трампа Путлеру за время 4 лет его каденции,включая секретную связь..,Донни попал... Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 6767
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11.02.2021 21:54 Ответить
Ахахахахахахахахахахахахахахахахах!
Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 1105
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11.02.2021 21:55 Ответить
Это похлеще будет двух Импичментов Трампу... Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 8269
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11.02.2021 21:56 Ответить
Ощущение, что они наперегонки сейчас стараются перещеголять друг друга в идиотизме. Ну или готовят себе пути отступления на Восток. Под крыло тех, против кого эти санкции сейчас действуют......... пока действуют.
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11.02.2021 22:36 Ответить
Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 5028 Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 1115
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11.02.2021 21:58 Ответить
с чистой совестью да на свабоду.
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11.02.2021 22:00 Ответить
Ну что ещё сказать.Неужели Ахметов начал сожалеть о своём ставленнике ,который назначал подельников для сбора общака со всех граждан Украины.
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11.02.2021 22:09 Ответить
"средства или ценности, которые были украдены - возвращены" тем, кто их и украл.Знаем.Источник: https://censor.net/ru/n3247469
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11.02.2021 22:09 Ответить
Согласен. После смерти можно снимать и все им прощать.
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11.02.2021 22:09 Ответить
Похоже, Шмыгаль в папередники спешит записаться....

https://twitter.com/PreZeDentTV/status/662142409111900160
"Мы идём с тобой по Киеву,

Власть качается хреновая.

На столбах, что слева - старая.

На столбах, что справа - новая"
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11.02.2021 22:13 Ответить
Ой дошмигається цей шмигаль. То він вугільну галузь під корінь, то йому санкції знімати. Слава кровосісі спокою не дає?
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11.02.2021 22:21 Ответить
...или они надутые бестолковые и бесполезные. как основной вариант
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11.02.2021 22:22 Ответить
гнида
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11.02.2021 22:25 Ответить
мені одному здається,що воно-гімно?
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11.02.2021 22:25 Ответить
не ты их вводил и ни тебе их снимать, Зе-пес .
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11.02.2021 22:28 Ответить
Паскудота сраная. Слава Богу что один выродок сдох. второй пока нет.
А эта вонючая гнида забыла сколько трупов было на майдане? иуда был в разы честнее.
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11.02.2021 22:29 Ответить
Долго всматривалась в буквы............... Почему-то они все сложились в одно короткое, но ёмкое слово. Шмигаль про санкції проти соратників Януковича: Якщо санкції відіграли свою роль, їх можна знімати - Цензор.НЕТ 20
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11.02.2021 22:32 Ответить
А чего, от кого и сколько ценностей вернулось в казну Украины? Что-то я нигде не читал о пополнении бюджета!!!
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11.02.2021 22:35 Ответить
При Порохе вернули часть, а при преЗЕденте не помню...может Шмыгаль что-то знает...
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11.02.2021 22:38 Ответить
шмигаль,подстилка ахметовская,ты не вводил и не тебе снимать эти санкции,ублюдок
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11.02.2021 22:38 Ответить
сіграли свою роль - єто когда краденное обратно вернули.
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11.02.2021 22:40 Ответить
Блин, какой цинизм и лицемерие, в стиле самих рыгов. В принципе этот шмыгаль же и есть рыг.
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11.02.2021 23:02 Ответить
Хочу сказати що це шмигло ганьбить мою Альма Матер -Львівську політехніку. Хотілося щоб він почув характеристику рішень його зелохуряду від моїх однокурсників, які працюють на Рівненській і Хмельницькій АЕС. Так ось: вони кажуть що такого звіздеця не було в лихі 90-і. Ще одне: хай на мене не ображаються львів"яни, але український П"ємонт перетворився в провінційне обласне місто.І все це завдяки таким одіозним землячкам : гані герман ,шурмі, тарасу козаку, та й мер самонемічний- сміттєвоз вніс свій внесок в приході до влади "пацанви зеленої".
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11.02.2021 23:34 Ответить
ще табачників з арбузовими для повноти картини невистачає...
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11.02.2021 23:34 Ответить
Ще один факт: в 2003-2005 роках нинішній прем"єр керував фінансовою службою Львівського автозаводу. В якому стані цей завод - ми знаємо. Молімо Всевшнього ,щоб вони так не зашмигалили зі всією Україною.
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11.02.2021 23:43 Ответить
Ахметовская *****.
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12.02.2021 00:02 Ответить
Консерва завонялась
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12.02.2021 00:34 Ответить
Какаято нелогичная логика)
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12.02.2021 01:37 Ответить
ось вона п'ята колона окупантів в дії і таких чмигалів зараз при владі як гімна в нужнику...
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12.02.2021 06:44 Ответить
Зелёно-коричневый реванш во всей своей красе.
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12.02.2021 06:55 Ответить
Спец по розвалу ЛАЗу пукнув на захист узурпатора і окупантів.
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12.02.2021 07:32 Ответить
Який цинізм ! Стільки людей загинуло !!! Такому не має прощення , тим більше ніякої відповідальності Донецький клан олігархів-хижаків не здійснив , заробляють всі на біді України!!! А влада каже: " Крадуть , то навіщо ті санкції, закони такі, що дозволяють КРАСТИ ПО ЗАКОНУ!".. А винні Ми самі! Бо 30 років замість обирати Держаних Діячів у владу, Ми ОБМІНЮЄМО ПРІЗВИЩА олігархічних кланів --хижаків і "маємо надію" на зміну олігархічної системи керування країною ??? Тільки через те що обміняємо прізвище??? От і дожили до цього жаху.
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12.02.2021 09:40 Ответить
Та ця шмига вже теж давно "відіграла свою роль". Можна знімати
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12.02.2021 11:08 Ответить
Почалося.
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12.02.2021 11:34 Ответить
 
 