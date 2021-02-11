Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в случаях, где санкции сыграли свою роль, а средства или ценности были возвращены, они могут завершать свое действие.
Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Относительно санкционной политики нужно отметить, что Европа остается на твердых нерушимых позициях по поддержке Украины, в частности, и в санкционной политике. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции отыграли свою роль по этим лицам, средства или ценности, которые были украдены - возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие", - сказал Шмыгаль.
Читайте на Цензор.НЕТ: Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ
Таким образом он ответил на вопрос о возможном снятии санкций с сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра и соратников экс-президента.
Украинский премьер подчеркнул, что это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, "и диалог об этом ведется между Украиной и Европейским Союзом абсолютно на профессиональном уровне, и на законодательном уровне в полной мере".
Также на Цензор.НЕТ: Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"
Шмыгаль добавил, что введение Евросоюзом нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека позволит расширить санкционные списки Европейского Союза.
Пожалуйста, подождите...
или штаны подттяни (с)
уроды
Ещё рано это делать!!!
Если премьером станет Порошенко, значит то что Зеленский уходит от влияния токсичного Коломойского
и Порошенко самодостаточная личность, от этого он не будет работать на разный олигархат,
плюс это назначение укрепит хорошие отношения с западными партнерами,
плюс Порошенко сможет привлечь иностранный бизнес в Украину.
https://twitter.com/PreZeDentTV/status/662142409111900160
"Мы идём с тобой по Киеву,
Власть качается хреновая.
На столбах, что слева - старая.
На столбах, что справа - новая"
А эта вонючая гнида забыла сколько трупов было на майдане? иуда был в разы честнее.