Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью от пули снайпера воина 59-й ОМБр Александра Глушко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью украинского военнослужащего, погибшего от пули вражеского снайпера вблизи пгт Зайцево.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Офиса Президента.
"Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", - подчеркнул президент.
Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего героя.
Напоминаем, утром 11 февраля во время обстрела снайпером позиции украинских военных в районе Зайцево получил огнестрельное ранение боец 59-й отдельной мотопехотной бригады 36-летний Александр Глушко. Его эвакуировали в больницу Бахмута, но, к сожалению, спасти жизнь не смогли.
Пожалуйста, подождите...
это как минимум проявление благодарности и уважения
это осознание своей ответственности за свои абсолютно тупые действия
Не-не - это ведь "На костях попиариться захотел, пад...а" - вы же сами это лайкнули. А теперь про какое-то уважение и благодарность.
Выразил соболезнования сегодня = "На костях попиариться захотел, пад...а"
Не выразил соболезнование на прошлой неделе = "ничего святого"
Любите вы все перекручивать. Уж какой канал из всех сил пытается уничтожать рейтинг Зеленского, причем беспрерырвно - так это 5й - и что - закрыли его? А хотя бы попытки были?
Так может быть не нужно врать, что Зеля закрыл кацапские помойки Мертведчука только из-за того, что они ему рейтинг уничтожали? Или у вас пищеварение перестанет работать, если признаете хоть одно достижение Зели?
И нет, я не собираюсь опускаться до вашего уровня.
========
Я и не сомневаюсь. Прежде чем опустится до моего уровня, тебе нужно поднятся хотя бы до уровня моих тапочек.
PS Ник ты себе выбрал подходящий, уровень твоего развития вполне ему соответствует.
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
======
Чем?
1. Очередной сводкой штаба ООС о провокационном огне той стороны?
2. Очередной сводкой штаба ООС о нарушении режима тишины?
3. Очередной сводкой штаба ООС при убийстве военнослужащих ВСУ о продолжении коварных действий врага?
4. Очередным заявлением четырежды уклониста о получении неутешительных новостей при убийстве наших солдат?