Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью от пули снайпера воина 59-й ОМБр Александра Глушко

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью украинского военнослужащего, погибшего от пули вражеского снайпера вблизи пгт Зайцево.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Офиса Президента.

"Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего героя.

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Напоминаем, утром 11 февраля во время обстрела снайпером позиции украинских военных в районе Зайцево получил огнестрельное ранение боец ​​59-й отдельной мотопехотной бригады 36-летний Александр Глушко. Его эвакуировали в больницу Бахмута, но, к сожалению, спасти жизнь не смогли.