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Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью от пули снайпера воина 59-й ОМБр Александра Глушко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью от пули снайпера воина 59-й ОМБр Александра Глушко

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью украинского военнослужащего, погибшего от пули вражеского снайпера вблизи пгт Зайцево.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Офиса Президента.

"Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего героя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как бы скептически не относились к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Напоминаем, утром 11 февраля во время обстрела снайпером позиции украинских военных в районе Зайцево получил огнестрельное ранение боец ​​59-й отдельной мотопехотной бригады 36-летний Александр Глушко. Его эвакуировали в больницу Бахмута, но, к сожалению, спасти жизнь не смогли.

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Топ комментарии
+27
На костях попиариться захотел, пад...а?! А семьям погибших солдат на прошлой неделе ты выразил соболезнование? Или может выражал соболезнование семьям погибших на позапрошлой неделе??? Ничего святого!
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11.02.2021 21:36
+27
Засунь свои соболезнования себе в .... Это ты, недоразумение, отозвал с передовой контрснайперские группы. Это ты запретил ВСУ укреплять позиции. Это ты запретил разведку. Поэтому кровь и этого украинского воина на твоей совести. Хотя какая совесть у зелебени
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11.02.2021 21:40
+21
Соболезнование, на фоне запрета стрелять в ответ, больше похоже на издевательство
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11.02.2021 21:39
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На костях попиариться захотел, пад...а?! А семьям погибших солдат на прошлой неделе ты выразил соболезнование? Или может выражал соболезнование семьям погибших на позапрошлой неделе??? Ничего святого!
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11.02.2021 21:36 Ответить
ДА!!!!
это как минимум проявление благодарности и уважения
это осознание своей ответственности за свои абсолютно тупые действия
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11.02.2021 21:53 Ответить
"это как минимум проявление благодарности и уважения"

Не-не - это ведь "На костях попиариться захотел, пад...а" - вы же сами это лайкнули. А теперь про какое-то уважение и благодарность.
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12.02.2021 00:12 Ответить
Вот именно что соболезнования не приносится публично и это ни что иное как пиар... а я не совсем понимаю пиар в таком формате...
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11.02.2021 21:54 Ответить
Кабздец...вам не известно,что зеля еще и главнокомандующий ?
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11.02.2021 22:00 Ответить
Главно что ?
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11.02.2021 22:46 Ответить
Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-й ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 774.
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11.02.2021 22:34 Ответить
Как у вас так получается - в одном посте выражать недовольство сразу противоположными действиями Зели?

Выразил соболезнования сегодня = "На костях попиариться захотел, пад...а"

Не выразил соболезнование на прошлой неделе = "ничего святого"
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12.02.2021 00:11 Ответить
дебил?
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12.02.2021 00:46 Ответить
Напротив - троллю соевых дебилов, которые сами себе противоречат в одном предложении и даже не понимают этого.
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12.02.2021 11:28 Ответить
Да нет, там идет речь про пиар, который начался на конктектном временном отрезке, на повторяющемся трагическом событии. Никаких противоречий нет. Автор не привязал к высказанным "соболезнованиям" наркомана закрытие каналов, которые начали уничтожать рейтинг зеленского.
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12.02.2021 11:37 Ответить
" закрытие каналов, которые начали уничтожать рейтинг зеленского."

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 7214

Любите вы все перекручивать. Уж какой канал из всех сил пытается уничтожать рейтинг Зеленского, причем беспрерырвно - так это 5й - и что - закрыли его? А хотя бы попытки были?
Так может быть не нужно врать, что Зеля закрыл кацапские помойки Мертведчука только из-за того, что они ему рейтинг уничтожали? Или у вас пищеварение перестанет работать, если признаете хоть одно достижение Зели?
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12.02.2021 11:56 Ответить
оказывается ты не только дебил, но еще и одноклеточный.
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12.02.2021 14:04 Ответить
Ну еще бы - когда аргументы недалеких туповатых соевых ботов логически полностью разбиваются и ответить туповатым соевым ботам нечего - они скатываются на банальные оскорбления, пытаясь перевести дискуссию на банальный обмен обзываниями.
И нет, я не собираюсь опускаться до вашего уровня. Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 4374
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13.02.2021 15:35 Ответить
И нет, я не собираюсь опускаться до вашего уровня.
========
Я и не сомневаюсь. Прежде чем опустится до моего уровня, тебе нужно поднятся хотя бы до уровня моих тапочек.
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13.02.2021 20:52 Ответить
Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 5443 Мне тебя жаль
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13.02.2021 23:43 Ответить
Ты своих близких пожалей, возле них кретин живет. Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 9977
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14.02.2021 05:23 Ответить
Как я и писал выше - когда у туповатого тролля аргументов по теме нет - он пытается перевести дискуссию в более близкое для него русло взаимных оскорблений.

PS Ник ты себе выбрал подходящий, уровень твоего развития вполне ему соответствует.
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14.02.2021 14:04 Ответить
Керівництво ЗСУ наказало прибрати з зони ООС усі снайперські і контрснайперські групи. Результат
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
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11.02.2021 21:37 Ответить
***.
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11.02.2021 22:01 Ответить
А заборону смалити у відповідь без штрафів зняв? Га, говнокомандувач?
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11.02.2021 21:38 Ответить
До речі, а Зеленський ще й УБД отримає.
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11.02.2021 21:38 Ответить
Соболезнование, на фоне запрета стрелять в ответ, больше похоже на издевательство
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11.02.2021 21:39 Ответить
Це не перший раз. Йому не звикати.
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11.02.2021 21:41 Ответить
Он когда читал текст по суфлёру, то про смысл текста не задумывался.
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12.02.2021 00:48 Ответить
Засунь свои соболезнования себе в .... Это ты, недоразумение, отозвал с передовой контрснайперские группы. Это ты запретил ВСУ укреплять позиции. Это ты запретил разведку. Поэтому кровь и этого украинского воина на твоей совести. Хотя какая совесть у зелебени
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11.02.2021 21:40 Ответить
Вже довела армія щось? А ти при чому? Чим тебе стукнути, щоб зрозумів що має робити президент.
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11.02.2021 21:42 Ответить
А до якої країни належить це сцикло? На фото він без нарукавної наліпки тризуба!!
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11.02.2021 21:43 Ответить
А решта загиблих лишилась без співчуттів ?
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11.02.2021 21:43 Ответить
І для мене цей список очолює Журавель. Своїх нє бросаєм... Срані командувачі...
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11.02.2021 21:49 Ответить
R.I.P.
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11.02.2021 21:47 Ответить
А нахера он маску нацепил? Он что, в кассе в АТБ? Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-й ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 5801
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11.02.2021 21:52 Ответить
пля... в...те цю паскуду! ****, я гроші на це дам!
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11.02.2021 21:53 Ответить
"Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор" - та ти шо! Яким чином армія буде давати відсіч, коли за це штрафуватимуть наших захисників, зєбіл бл@дь?!
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11.02.2021 21:56 Ответить
О боже, какой глум, промямлило чмо которое ввело штрафы за выстрелы в ответ
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11.02.2021 22:02 Ответить
От предполагаемой точки выстрела в глубину и вширину 1км все накуй уничтожить.а пока квартал *****.
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11.02.2021 22:27 Ответить
Відосік зніми з цього приводу, для рейтинга. *****
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11.02.2021 22:43 Ответить
Вже, а для чого ж він туди...
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11.02.2021 22:49 Ответить
Насмілюсь запитати: в топі коментарі тільки москальською. Це теж елемент гібридної війни?
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11.02.2021 23:08 Ответить
Цей "елемент" для того, щоб зебіли з "рускАязічной чєлюстью" змогли зрозуміти на "іх язіке", яке ла#но вони обрали...
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11.02.2021 23:15 Ответить
всё верно сказал.
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11.02.2021 23:55 Ответить
А ведь это зеленский убил бойца своим запретом работы противоснайперских групп, разведи и т.д.. Убил так же, как убил Журавля и других бойцов.
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12.02.2021 00:35 Ответить
Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", - подчеркнул президент.Источник: https://censor.net/ru/n3247470
======
Чем?
1. Очередной сводкой штаба ООС о провокационном огне той стороны?
2. Очередной сводкой штаба ООС о нарушении режима тишины?
3. Очередной сводкой штаба ООС при убийстве военнослужащих ВСУ о продолжении коварных действий врага?
4. Очередным заявлением четырежды уклониста о получении неутешительных новостей при убийстве наших солдат?
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12.02.2021 00:44 Ответить
Тебе живцем поховати повинні, поряд з тим бійцем, бо ти, падлюко, заборонив контрснайперську боротьбу...
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12.02.2021 01:24 Ответить
Впервые (!) за долгое время Верховный главнокоммандующий ВСУ Зеленский выразил соболезнование по повоlу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака. Почему? Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine ), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось. Наступает время расплат. https://timeze2019.blogspot.com/
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12.02.2021 08:41 Ответить
Напиши сразу на год вперед соболезнований. Тир для кацапов твое достижение- убивают каждый день
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12.02.2021 10:37 Ответить
"Выразил он соболезнования..." Щоб тобі ***** снились щоночі усі ті, кого вбили на Донбасі за час твого президентства! Щоб ти їхні обличчя бачив у кожному кутку! Щоб тобі до кінця життя спокою не було!
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12.02.2021 11:40 Ответить
 
 