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Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев после болезни, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев после болезни, - Ляшко

Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев после болезни, считают в Министерстве здравоохранения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) утвердило Министерство здравоохранения, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом НТГЭИ считает, что по желанию лица, подлежащего вакцинации в соответствии с группами приоритетности, вакцинация может быть проведена ранее шестимесячного срока при достаточном количестве доз вакцины для обеспечения вакцинации лиц в данной группе приоритетности, которые не имеют задокументированного COVID-19 в анамнезе и если это не противоречит действующей инструкции к вакцине.

Также эксперты рекомендуют отсрочить вторую дозу вакцины на шесть месяцев для лиц с острым течением COVID-19, у которых заболевание развилось после получения первой дозы вакцины.

При этом эксперты подчеркивают, что эти рекомендации могут быть изменены в случае поступления обновленных данных и, если они не противоречат действующей инструкции к вакцине.

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Также НТГЭИ рекомендует отложить по крайней мере на шесть месяцев вакцинацию лиц, ранее получавших терапию антителами от COVID-19 или реконвалесцентную плазму.

При этом, согласно рекомендациям НТГЭИ факт проведенной вакцинации против COVID-19 никак не должен влиять терапевтическую тактику пациента с COVID-19.

Относительно вакцинации против COVID-19 беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком НТГЭИ рекомендуют отсрочить вакцинацию беременных или введение второй дозы вакцины до разрешения беременности.

При этом вакцинация беременных медицинских работников, отнесенных к приоритетной группе по проведению прививок против COVID-19, может быть проведена в случае если польза от вакцинации имеет преимущества над высоким риском инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

Эксперты не рекомендуют рутинное проведение теста на беременность перед вакцинацией против COVID-19.

Кром е того, эксперты считают, что женщины, которые выкармливают детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

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Также члены НТГЭИ рекомендуют проводить плановую вакцинацию против других инфекционных болезней через 28 дней после получения второй дозы вакцины против COVID-19. В случае, если вакцинация против COVID-19 является препятствием для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, этот срок может быть сокращен до 14 дней.

Относительно использование вакцин на платформе мРНК у лиц с аллергией эксперты рекомендуют в случае установления тяжелой аллергической реакции в анамнезе на полиэтиленгликоль или подобную молекулу считать это абсолютным противопоказанием к прививке вакцинами, в состав которых входит данное вещество.

Кроме того, эксперты не рекомендуют проводить рутинное серологическое тестирование как перед, так и после прививки вакциной против COVID-19, такое тестирование может быть использовано, если его результаты представляют научный интерес.

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Топ комментарии
+3
ляшко, йди нх з своїм коронавірусом.
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11.02.2021 22:05
+2
Прикинули, шо 10 млн наколотых не насобирают для всемирного банка, взялись за переболевших? Так, многие переболевшие даже не знают, когда болели.
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11.02.2021 22:04
+2
А было бы неплохо. И запилить видосик, как они любят.
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11.02.2021 22:10
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Правила форума Совет форумчан
Бездонний ринок. І хвороб попереду в нас ще неміряно з'явиться, як і вакцин від них.
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11.02.2021 21:36 Ответить
По количеству антител надо смотреть . Если их достаточно - вакцина не нужна
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11.02.2021 21:39 Ответить
Це стосується будь-якої вакцинації, але ніхто цього не робить)
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11.02.2021 22:57 Ответить
им пофигу, есть антитела в организме или нет, и насколько изучена эта болезнь, и даже что внутри ампулы с вакциной -- антитела или КОВИД в малых дозах или мутка какая-то с генами! Во всех странах Европы, в том числе и в Польше государство берет на себя ответственность за последствия прививки...а у нас одни вопли посадовцив.
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12.02.2021 04:35 Ответить
новое направление бизнеса на тестах появилось
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12.02.2021 07:17 Ответить
сам придумал такую чушь?
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11.02.2021 21:42 Ответить
Откуда это чудо появилось????
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11.02.2021 21:44 Ответить
Дуремарчик с пьявками
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11.02.2021 21:48 Ответить
Особенно бессимптомно перенесшие и прошедшие глючные тесты...
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11.02.2021 21:49 Ответить
А этому вакцинироваться подавай... Нахватались вакцины, как ***** блох, а граждане ж, стопудово, не кинутся. И шо делать? 40 милионов доз в жопу Радуцкому задвинуть?
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11.02.2021 21:50 Ответить
А было бы неплохо. И запилить видосик, как они любят.
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11.02.2021 22:10 Ответить
Прикинули, шо 10 млн наколотых не насобирают для всемирного банка, взялись за переболевших? Так, многие переболевшие даже не знают, когда болели.
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11.02.2021 22:04 Ответить
Да им ве равно, им бы лохов "провакцинировать" для отчетности, ведь иначе не наберут нужные их хозяевам проценты.
Вот не понимаю я, в чем у Степанова с Ляшко трудности: за "бубочку" проголосвали 73% лохтората, что означет, что в Украине 73% населения - это идиоты, вот это и есть нужные им проценты вакцинируемых.
А если добавить лохторат ОПЗЖ, да бабы-Юли - то рекорд по вакцинации поставят.
Тут, главное, сказать, что при "вакцинации" гречку раздают бесплатно (и колбасу по "2.20, как в СССР").. Ті, хто перехворів на COVID-19, можуть вакцинуватися від коронавірусної інфекції через 6 місяців після хвороби, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3952
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12.02.2021 05:42 Ответить
Я ни одного не знаю, кто хотел бы на себе испробовать вакцину. Говорят: доверия нет. Не всех же можно вечно дурить. Может, среди жопоблоковцев такие затесались, но я с ними не общаюсь. Нас тоже поимели этой оцифровкой медицины, которая одним махом перечеркивает все вероятные достижения.
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12.02.2021 06:03 Ответить
Oдин Ротшильд уже откинулся, но не в коней корм, видимо.
Клаус Шваб ещё ползает, а ведь ему черти в аду давно прогулы ставят.
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12.02.2021 05:52 Ответить
Они уже апостолов наклепали - всем хватит.
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12.02.2021 06:12 Ответить
ляшко, йди нх з своїм коронавірусом.
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11.02.2021 22:05 Ответить
Прикол в том, что ляшко послать можно, и он даже, может, пойдёт. А вирус нет.
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11.02.2021 22:12 Ответить
Барановирусные Ляшки не все вымерли без кислорота
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11.02.2021 22:18 Ответить
Ошибаетесь.
Как только такие как Ляшко получат "черенок от лопаты"(по Каддафи), так ситуация со всеми вирусами резко пойдет на лад.
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12.02.2021 05:43 Ответить
Да , это мудрый ход изобрести вирус против которого нужно вакцинироваться каждый год!Типа гриппа , только у гриппа течение болезни легче и привыкли мы к нему. Одна надежда , природа очень хитра и мы к нему скоро приспособимся , но это не факт что дальше не начнут изобретать!
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11.02.2021 22:54 Ответить
Ага, кому це вигідно?
Pfizer + 10 мільярдів $ в рік
За таке бабло можна не тільки віруси створювати...
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11.02.2021 23:00 Ответить
 
 