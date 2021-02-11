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Новости Политика Украины
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Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе, членство в ЕС пока не светит из-за коррупции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе, членство в ЕС пока не светит из-за коррупции

Зеленский посетил передовую, Европарламент раскритиковал Украину, Вирастюк баллотируется в депутаты от "Слуг", Дубинский распродает элитные авто - главные новости Украины и мира 11 февраля.

Главнокомандующий Зеленский посетил передовую

Визит президента в зону ООС пришелся на день, когда от пули снайпера погиб водитель-электрик Александр Глушко: враг ранил солдата в грудь, и тот скончался во время эвакуации. Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью защитника Украины.

Зеленский посетил воинов на передовой, вручил им награды и заявил, что перемирие, как бы мы к нему не относились, является важным достижением. Президент также высказался о закрытии телеканалов Медведчука: "Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали чужие".

Вирастюк хочет быть нардепом "Слуги народа"

Спортсмен будет баллотироваться на довыборах по 87-му округу в Ивано-Франковской области: сегодня его кандидатуру утвердили на съезде СН. Вирастюк обещает "не просиживать штаны" и заняться созданием реабилитационных центров для ветеранов. А также говорит, что пойти в нардепы ему предложил Зеленский.

Членство Украины в ЕС не стоит на повестке дня из-за коррупции

Европарламент принял резолюцию с критикой Украины. "Широко распространенная коррупция продолжает тормозить реформы", - считают европейские депутаты. А раз так, то ни Украина, ни ЕС не будут в скором будущем готовы к вступлению нашей страны в Евросоюз.

Суд отменил переименование проспекта Московского в проспект Бандеры

Решение Окружной административный суд Киева принял по иску организации "Общественный контроль и порядок". Решение вступит в силу после окончания сроков подачи апелляционной жалобы.

Лукашенко рассказал, когда согласен уйти

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на организованном подконтрольными ему чиновниками Всебелорусском народном собрании заявил, что готов уйти, если в стране не будет акций протеста, а его сторонникам будет гарантирована безопасность.

В зале Лукашенко слушали глава запрещенной в Украине Коммунистической партии Симоненко и "слуга народа" Шевченко.

Дубинский распродает автопарк?

Объявления о продаже автомобилей с номерами, как у скандального "слуги народа", появились на интернет-площадках. Сам ли нардеп опубликовал эти объявления, или это чья-то шутка - пока неизвестно.

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Топ комментарии
+9
Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе

Сука, Незнайка на Луне.
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11.02.2021 22:02
+8
Кацапські тролі виходять на новий рівень. Українські ніки, українська мова, от тільки риторика видає їх з потрохами. Спитай у того генадія, де він бачить Україну. Він відповість- позаблоковою і нейтральною (а це по факту просто в орбіті хуйла).
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11.02.2021 22:23
+4
Зелена пліснява наполеглево та послідовно ,нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!))
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11.02.2021 22:04
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Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе

****, Незнайка на Луне.
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11.02.2021 22:02 Ответить
Миротворець,чотирикратний пацифіст та "Заслужений уклоніст України" !!!)))
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11.02.2021 22:08 Ответить
корупція поглинула державу цілком і повністю,мабуть тут вже все.
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11.02.2021 22:04 Ответить
Україна вже давно на всі сто колрумпована країна !!!))))
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11.02.2021 22:05 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно ,нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!))
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11.02.2021 22:04 Ответить
какое членство в ЕС?) гопники при власти и этим все сказано!
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11.02.2021 22:06 Ответить
Зе сегодня на "передовой" - все украинское ему не приятно..
Доказано еще раз...

Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе, членство в ЕС пока не светит из-за коррупции - Цензор.НЕТ 7386
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11.02.2021 22:08 Ответить
Там має бути шеврон кремлівського лялькового балагана !!!)))
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11.02.2021 22:11 Ответить
ого 8 рыл как раз на один ВОП
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12.02.2021 08:34 Ответить
членство в ЕС пока не светит из-за коррупции, Шмыгаль считает нормальным снятие санкций с большинства соратников Януковича, коррупционеры это потенциальные предатели, коррупционер не побежит прятаться в ЕС,а побежит в тыл Московии сдавать Украину, какой то тупик получается, с про щелиной в московское стойло Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе, членство в ЕС пока не светит из-за коррупции - Цензор.НЕТ 8401
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11.02.2021 22:11 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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11.02.2021 22:13 Ответить
В треуголке?
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11.02.2021 22:11 Ответить
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою ,неспроможна мислити ,через відсутність мізків ,а тирсою мислити не можливо !!!)))
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11.02.2021 22:15 Ответить
Ты - да. Порох, к примеру, нет. И делал все, чтобы ты себя не чувствовал второсортным. Но не вина Пороха, что ты так о себе думаешь.
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11.02.2021 22:16 Ответить
Кацапські тролі виходять на новий рівень. Українські ніки, українська мова, от тільки риторика видає їх з потрохами. Спитай у того генадія, де він бачить Україну. Він відповість- позаблоковою і нейтральною (а це по факту просто в орбіті *****).
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11.02.2021 22:23 Ответить
Ты, дебил?
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11.02.2021 22:41 Ответить
Рили, копали, силились посадити Порошенка і не завважили як самі стали примітивними злодюжками
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11.02.2021 22:15 Ответить
Ой, що ж це коїться....
Висновок європейської комісії містить вирок зеленій владі - корупціонери !
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11.02.2021 22:15 Ответить
Хто б сумнівався...
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11.02.2021 22:25 Ответить
Наше членство в ЄС Зебіли поховали разом з вступом до НАТО.
Ну, а те шо Янелох на бамбасє - це йому мама Рима напевно вже дозволила сходити на війну, як у старому анекдоті:
- Мама! Можно я пойду на войну?
- Можно, но только недалеко, шоб мама тебя видела.
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12.02.2021 01:50 Ответить
 
 