РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
33260 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8418 107
Зеленский (10418) переговоры (1660) Донбасс (16132)

Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул президент, события на востоке Украины не должны стать привычными.

"Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки", - сказал он.

Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.

"Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом", - добавил глава государства.

Также читайте: Кравчук рассказал Совбезу ООН о шагах Украины по урегулированию конфликта на Донбассе и противодействии со стороны РФ

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+39
Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2453/
показать весь комментарий
11.02.2021 22:26
+34
З вами, ідіотами, ніхто не буде мати справи! Ви якщо не корупціонери, то відверті зрадники!
показать весь комментарий
11.02.2021 22:20
+25
Судя по его недавнему внезапному ночному приступу патриотизма, нашлись таки американские друзья, которых он боится больше, чем своих кремлевских кукловодов.
показать весь комментарий
11.02.2021 22:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
скажи мне хто твои друзья....(дальше по тексту)
показать весь комментарий
12.02.2021 12:29 Ответить
Заинтриговал проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь - какие такие у него "наши друзья из Америки и Европы", тем более, которых, как ему кажется, он сможет куда-то там типа привлечь? Разве что подхваченные в Америках и Европах самим ЗЕ-фигляром вошки да блошки?
показать весь комментарий
12.02.2021 13:04 Ответить
И что это за несчастное чмо в бронике? Неужели ЭТО наш президент?
Это он так скукожился потому что обосрался от страха в нескольких км от передовой?
показать весь комментарий
12.02.2021 13:17 Ответить
Ми залучимо до переговорів стосовно Донбасу "наших друзів з Америки і Європи", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1200
показать весь комментарий
12.02.2021 13:31 Ответить
Згорблене перелякане створіння.
Про що воно думало, коли пхалось у президенти!?
показать весь комментарий
12.02.2021 13:48 Ответить
Це - правда? Чи фотомонтаж Леусенка?
показать весь комментарий
12.02.2021 14:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 