Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул президент, события на востоке Украины не должны стать привычными.
"Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки", - сказал он.
Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.
"Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом", - добавил глава государства.
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Это он так скукожился потому что обосрался от страха в нескольких км от передовой?
Про що воно думало, коли пхалось у президенти!?