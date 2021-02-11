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На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА

В Киеве в ночь на пятницу и в течение всего дня ожидается усиление снегопада, который закончится к вечеру субботы, а также ожидается сильный ветер и гололедица.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На ночь прогнозируют усиление осадков. Мощный снег возможен также в течение пятницы. Завершится снегопад вечером субботы. 12 февраля синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололед, ночью значений снег", - сказано в сообщении.

В КГГА рекомендуют не использовать собственные авто и не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Также в ведомстве подчеркнули, что будут эвакуировать автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега.

Кроме того, в пресс-службе обнародовали сайт интерактивной карты, по которой можно наблюдать за движением снегоуборочной техники.

Также читайте: Около 4 тыс. тонн снега вывезли за сутки из Киева, - КГГА

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Топ комментарии
+3
Шо ж она так внезапно, эта зима - никто ж не ожидал... На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 4665
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11.02.2021 23:08
+3
Классная зима - зимняя, снежная, свежая, а не серо-сопливо-унылая. На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 5346
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11.02.2021 23:12
+2
" ночью значений снег" На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 102
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11.02.2021 23:34
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Шо ж она так внезапно, эта зима - никто ж не ожидал... На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 4665
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11.02.2021 23:08 Ответить
Действительно, а зачем убирать, если все равно падает ? На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 9905
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11.02.2021 23:29 Ответить
Смотря что падает...

Перформанс...
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11.02.2021 23:34 Ответить
На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 1743
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11.02.2021 23:38 Ответить
Классная зима - зимняя, снежная, свежая, а не серо-сопливо-унылая. На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 5346
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11.02.2021 23:12 Ответить
давно такой зимы не было...
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11.02.2021 23:15 Ответить
Та да. Лютий місяць, а на дворі +7. На пятницу 12 февраля в Киеве прогнозируют усиление снегопада и сильный ветер, - КГГА - Цензор.НЕТ 4690
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11.02.2021 23:31 Ответить
у нас -9
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12.02.2021 00:06 Ответить
а в нас дощ такий, що побудив усіх. І замерзає...
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12.02.2021 06:48 Ответить
Зараз у мене за вікном +7, опадів йок, тихо. Від снігу і слідів не залишилось. Запоріжжя.
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12.02.2021 07:39 Ответить
Доберется и до вас к ночи сильный мороз, с запада идет холодный фронт.
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12.02.2021 08:44 Ответить
Ага, в Одессе тоже позавчера +14 было. Сейчас -6.
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12.02.2021 08:46 Ответить
" ночью значений снег" На п'ятницю 12 лютого в Києві прогнозують посилення снігопаду і сильний вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 102
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11.02.2021 23:34 Ответить
Може людина замріялась і хотіла щось артхаусне написати, а їй тут замовили щось на кшталт прогноза погоди.
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11.02.2021 23:42 Ответить
Брехня.
За пятницу и субботу вместе взятые снега будет в два раза меньше, чем выпало за четверг.
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12.02.2021 08:16 Ответить
 
 