В 2020 году беспилотники ОБСЕ 70 раз попадали под обстрел наемников РФ

В 2020 году беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе около 70 раз подвергались обстрелам со стороны наемников РФ.

Об этом заявил во время заседания Совета Безопасности ООН глава СММ ОБСЕ Халит Чевик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 2020 году беспилотные летательные аппараты СММ становились мишенью для обстрела около 70 раз, и примерно в 700 случаях подвергались помехам GPS-сигналов. Такие действия недопустимы ни при каких обстоятельствах", - отметил представитель наблюдательной миссии.

"Это оказывает очень вредное воздействие на операции миссии", - заявил Чевик. Он подчеркнул, что при нынешних эпидемиологических условиях СММ полагается, главным образом, на технические средства наблюдения, чтобы компенсировать уменьшение возможностей наземного патрулирования.

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Кроме того, представитель СММ ОБСЕ положительно отметил введение в июле прошлого года режима прекращения огня на линии разграничения. По его словам, это помогло уменьшить количество жертв среди гражданских.

Напоминаем, в четверг Совет Безопасности ООН проводит заседание, посвященное очередной годовщине заключения Минских соглашений. Кроме членов Совбеза в заседании также принимают участие представители секретариата ООН, миссии ОБСЕ, а также делегации Украины и Германии.

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