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За сутки 11 февраля на Донбассе погибло два наших воина. Армия ведет боевые действия "хаотично и скрыто от руководства в Киеве", - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За сутки 11 февраля на Донбассе погибло два наших воина. Армия ведет боевые действия "хаотично и скрыто от руководства в Киеве", - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал информацию, что за сутки 11 февраля на Донбассе от вражеского огня погибло два украинских воина.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "11 февраля в результате российских обстрелов позиций украинских войск в Донбассе погибли два наших воина.

В 9.15 российский снайпер смертельно ранил около села Зайцево бойца инженерно-саперного взвода 59-й бригады.

А в 20.45 у Новомихайловки во время обстрела из гранатометов, пулеметов и снайперских винтовок погиб в бою воин 28-й бригады.

Также в течение дня плотным обстрелам подверглись и другие наши позиции".

Он продолжил: "Очевидно, такое усиление боевых действий - наглядная демонстрация российского командования послам западных государств и президенту Украины, которые посещали сегодня позиции украинских войск в районе Зайцево и Авдеевки.

Никакого перемирия не существует, противник активно применяет тяжелое пехотное вооружение. На такие вещи уговорами реагировать уже нет никакого смысла. Нужна тактика эффективных действий. Тактика, которой нет."

По его словам армия ведет боевые действия "хаотично и скрыто от руководства в Киеве, не имея ни боевых распоряжений, ни планирования системных действий на опережение  и в ответ".

"Так, дают "ответку" - но это не может быть эффективным, если это надо прятать на всех уровнях, чтобы Офис президента не возмутился, что здесь кто-то слишком сильно воюет. Верховный Главнокомандующий ездит с экскурсиями и фотосессиями, притом вообще не анализируя обстановку и не пытаясь принять некий план действий, который зависит в первую очередь от его политической воли", - резюмировал Бутусов. 

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Топ комментарии
+89
Умный человек клоуна Президентом не выберет!!!
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11.02.2021 23:42
+83
Армия прячется от своего командования. Да зебилиды, приехали. Скажите, хоть когда-то в истории была такая муйня? Хоть какой-то народ опускался до такого дна, как опустились вы, зебилы?
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11.02.2021 23:43
+72
Мудоий нарід обирав Голобородька і головне "Лишьби не Порошенко" і отримав Віслючка Оманського !!!Їжте ,бидломаса недолуга,необляпайтесь !!!!))
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11.02.2021 23:49
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Как-то Пороху удавалось и русню каждый день могилить и санкциии против рашки сохранять,а этот Зебил играется в перемирие которого по факту никогда не было и не будет.
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12.02.2021 01:03 Ответить
Так Порох був політиком, а це актор малого театру )
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12.02.2021 01:49 Ответить
Згоден чути про плюси та мінуси президенства П.О.Порошенко -але бійця ВСУ чи добробату під псевдо Порох не знаю..псевдо підтверджується участю в бойових діях і тільки так...
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12.02.2021 11:10 Ответить
Не опошляйте звание актера. За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7480 За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9114 Какой он к бесам актер - так...... шут балаганный.
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12.02.2021 18:21 Ответить
Тому що Бородатій бабці та Зеленському найкорисніше продавати Русь-Україну Московії. Смерть коломойськовчатам та Зеленському із Якрмаком
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12.02.2021 21:07 Ответить
в будь-якому разі дякую за підтримку України .
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12.02.2021 01:35 Ответить
Русня ответит за все своими некчемными жизнёнками.
Уже скоро!!!
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12.02.2021 01:20 Ответить
мы не турки и президент у нас не Эрдоган
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12.02.2021 08:52 Ответить
Зетвари не долго осталось быть говнокомандующим.
Ждём Порошенко. Только он может быть реальным Верховным Главнокомандующим!!!
У него работы - не початый край!
Чем скорее приступит - тем лучше для Украины.
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12.02.2021 09:17 Ответить
Зетварь сама не уйдет, к сожалению.
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12.02.2021 11:16 Ответить
У Порошенка не було не об'являв кожен місяць перемир'я? Обшуки бійців ворогом не Порошенко благословляв?
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12.02.2021 14:20 Ответить
У Києві міністр оборони веде війну з начальником генштабу... Їм ніколи звертати увагу на захист країни...
А верховний говнокомандувач у полі ворон поїхав рахувати...
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12.02.2021 01:21 Ответить
"Тактика эффективных действий" у кого? Воно на рівні інфантильного підлітка. "Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина. ФОТО Чокнуте.
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12.02.2021 01:45 Ответить
Не, ну все логічно. Обдовбані кловани прийшли до влади. Війна в їхні плани не входила.
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12.02.2021 01:55 Ответить
Вони злодіі і прийшли тільки красти.
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12.02.2021 18:11 Ответить
Прибарахлицца
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12.02.2021 23:23 Ответить
"Нужна тактика эффективных действий. Тактика, которой нет".

хУ советских лейтенантов, которые в Украине стали генералами этой тактики не может быть по сути. У них в головах еще газета "Красная Звезда", а на фуражках - трезубец УПА. Фуражку можно снять и выкинуть, а голову нет. Советские украинские генералы, воюют с русскими советскимми генералами. Но убивают не мажоров генеральских. Сумно, аж за край.......
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12.02.2021 06:05 Ответить
тактика одна - снова согнать снайперов, технику, огонь открывать на любое перемещение, а не в ответ...
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12.02.2021 06:08 Ответить
В "95-м Квартале" такую тактику не изучали, там всё по сценарию, а сейчас на Донбассе по кремлёвскому сценарию.
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12.02.2021 06:28 Ответить
хер мы дадим зе-падле кремлевский! позакрывать кпп, сук не пускать, глухую оборону держать! и если кто то про реинтеграцию заговорит - расстрел на месте, воен. положение!
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12.02.2021 07:36 Ответить
За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5313
А що Ви мої незрівнянні величаві кремлівські владики - господарі,
будьте ласкаві до мени кловуна -нікчеми, бо осмілюсь запитати Вас!
А що Вам моїм величним володарям подавати до вашого імперського столу?
Може ще й побажаєте побільше української крові, яку Ви так поважаєте?
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12.02.2021 06:26 Ответить
Можна і на колінцях, не стоячи.
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12.02.2021 06:30 Ответить
Надо активистов Аваковских ,с их белым вождем на фронт ,родину защищать ,так они горазды только ездить в Порошенко свинками кидаться. Ау где вы Белецкий ? Сей час все норм в государстве?
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12.02.2021 08:44 Ответить
Зеленый скоморох будет всячески избегать даже малейшего намека на военные действия или военные операции, так как он абсолютный ноль в этих делах. Любое действие это прежде всего ответственность, а у нас с ней большие проблемы.
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12.02.2021 08:08 Ответить
Дик таваріщ Путєн пріказал отвєтний огонь нє откривать
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12.02.2021 08:27 Ответить
За добу 11 лютого на Донбасі загинули два наші воїни. Армія веде бойові дії "хаотично і приховано від керівництва в Києві", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1400
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12.02.2021 08:35 Ответить
а этот ху...ло пиТаран уже вернулся из индии?
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12.02.2021 08:53 Ответить
а зачем вам таран, может его там слоны покусали? у нас вон руководитель 95 квартала главнокомандующий, даже не знаю, как это правильно называется, делает вид, что никакой такой войны нету, а есть только массовка, на фоне которой он классно смотрится в бронике и шлеме...
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12.02.2021 09:08 Ответить
Треба діяти на випередження, але це неможливо з цією зевластью!
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12.02.2021 09:16 Ответить
Очередные достижения гундявого недомерка
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12.02.2021 09:20 Ответить
когда же уже уберут это зеленое недоразумение?????
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12.02.2021 09:55 Ответить
Треба виходити на Майдан.
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12.02.2021 18:18 Ответить
Правильно говорит Кравчук.
В тебя пульнули один раз - ответь тремя выстрелами.
Пора просить Байдена открыть возможность обучения пилотажу лучших летчиков Украины. Взять в лизинг 50 штук F-16Пусть свинособаки дергаются!
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12.02.2021 10:47 Ответить
Еще недавно Кравчук говорил совсем другое.Убиенные и на его совести.
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12.02.2021 23:22 Ответить
Повністю підтримую позицію Бутусова
Треба діяти стратегічно , на випередження
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12.02.2021 11:09 Ответить
А пам'ятаєте всі ті чудові відоси, зняті безпілотниками, як наші міномети гатили по позиціям орків, як влітало прямо в окопи? А тепер наші навіть не мають права стріляти у відповідь без дозволу з самого верху. Зебуїнське "пєрєміріє" у всій красі
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12.02.2021 11:29 Ответить
Та лишь бі не Порошенко
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12.02.2021 13:42 Ответить
На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского и послов стран G7 в прифронтовую зону Донецкой области стало известно, что неподалеку от Горловки погиб украинский военный. Он получил пулю от снайпера и скончался во время эвакуации.
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12.02.2021 15:24 Ответить
У політичному сенсі похвалитися нема чим.
В економіці все сумно та гірко.
Щодо війни все є вочевидь ду-у-у-уже сумнівним аби не сказати більш відверто та різко.


Цікаво, чи хоча б хтось з тих, хто в 2019 році радісно витанцьовував, вигукуючи "Аби не Порошенко", наважиться сьогодні визнати - "Який же я був тупий довбень..."...?
Чи вони й зараз вважають, що зробити клоуна президентом, то було вірне та розумне рішення?
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12.02.2021 15:24 Ответить
Бутусов забыл написать про "заглядыванье в глазу путину", как он это обычно делает.
Но ничего, про это напомнил и строго укорил за это Забродский.
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12.02.2021 16:59 Ответить
И как-то уже забылось, что за время этого перемирия было сохранено много жизней наших воинов..
Тут, на Цензоре, есть списки погибших помесячно. Сравните, сколько при порошенко погибало в месяц, и сколько за время последнего перемирия. А мне лично дорога жизнь каждого солдата
Да, сейчас обострение, но ведь война не закончилась. На то оно и х-ло подлое.
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12.02.2021 17:06 Ответить
При Порохе наши постоянно отвоевывали землю, уничтожали врага и гибли! А сейчас сдают землю, не стреляют и ГИБНУТ!
А по цифрам... Цифры, которые тебе называют--боевые потери --это убитые снайперами и обстрелами, они меньше, но прибавь сюда подорвавшихся на "неустановленных" предметах и прибавь "небоевые" потери ( самые большие от начала войны)---и количество погибших и раненных сравняется!
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12.02.2021 22:09 Ответить
А пам'ятаєте як нєкто рабіновічь грозив бойовими діями у відповідь на закриття каналів! Виборці опзж і прочіє любітєлі рускава міра ці смерті на вашій мовісті також...думайТЄ
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12.02.2021 17:10 Ответить
В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций.
Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
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12.02.2021 23:18 Ответить
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