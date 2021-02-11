За сутки 11 февраля на Донбассе погибло два наших воина. Армия ведет боевые действия "хаотично и скрыто от руководства в Киеве", - Бутусов
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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал информацию, что за сутки 11 февраля на Донбассе от вражеского огня погибло два украинских воина.
Об этом он написал в Фейсбуке.
Бутусов отметил: "11 февраля в результате российских обстрелов позиций украинских войск в Донбассе погибли два наших воина.
В 9.15 российский снайпер смертельно ранил около села Зайцево бойца инженерно-саперного взвода 59-й бригады.
А в 20.45 у Новомихайловки во время обстрела из гранатометов, пулеметов и снайперских винтовок погиб в бою воин 28-й бригады.
Также в течение дня плотным обстрелам подверглись и другие наши позиции".
Он продолжил: "Очевидно, такое усиление боевых действий - наглядная демонстрация российского командования послам западных государств и президенту Украины, которые посещали сегодня позиции украинских войск в районе Зайцево и Авдеевки.
Никакого перемирия не существует, противник активно применяет тяжелое пехотное вооружение. На такие вещи уговорами реагировать уже нет никакого смысла. Нужна тактика эффективных действий. Тактика, которой нет."
По его словам армия ведет боевые действия "хаотично и скрыто от руководства в Киеве, не имея ни боевых распоряжений, ни планирования системных действий на опережение и в ответ".
"Так, дают "ответку" - но это не может быть эффективным, если это надо прятать на всех уровнях, чтобы Офис президента не возмутился, что здесь кто-то слишком сильно воюет. Верховный Главнокомандующий ездит с экскурсиями и фотосессиями, притом вообще не анализируя обстановку и не пытаясь принять некий план действий, который зависит в первую очередь от его политической воли", - резюмировал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Уже скоро!!!
Ждём Порошенко. Только он может быть реальным Верховным Главнокомандующим!!!
У него работы - не початый край!
Чем скорее приступит - тем лучше для Украины.
А верховний говнокомандувач у полі ворон поїхав рахувати...
хУ советских лейтенантов, которые в Украине стали генералами этой тактики не может быть по сути. У них в головах еще газета "Красная Звезда", а на фуражках - трезубец УПА. Фуражку можно снять и выкинуть, а голову нет. Советские украинские генералы, воюют с русскими советскимми генералами. Но убивают не мажоров генеральских. Сумно, аж за край.......
А що Ви мої незрівнянні величаві кремлівські владики - господарі,
будьте ласкаві до мени кловуна -нікчеми, бо осмілюсь запитати Вас!
А що Вам моїм величним володарям подавати до вашого імперського столу?
Може ще й побажаєте побільше української крові, яку Ви так поважаєте?
руководитель 95 квартала главнокомандующий,даже не знаю, как это правильно называется, делает вид, что никакой такой войны нету, а есть только массовка, на фоне которой он классно смотрится в бронике и шлеме...
В тебя пульнули один раз - ответь тремя выстрелами.
Пора просить Байдена открыть возможность обучения пилотажу лучших летчиков Украины. Взять в лизинг 50 штук F-16Пусть свинособаки дергаются!
Треба діяти стратегічно , на випередження
В економіці все сумно та гірко.
Щодо війни все є вочевидь ду-у-у-уже сумнівним аби не сказати більш відверто та різко.
Цікаво, чи хоча б хтось з тих, хто в 2019 році радісно витанцьовував, вигукуючи "Аби не Порошенко", наважиться сьогодні визнати - "Який же я був тупий довбень..."...?
Чи вони й зараз вважають, що зробити клоуна президентом, то було вірне та розумне рішення?
Но ничего, про это напомнил и строго укорил за это Забродский.
Тут, на Цензоре, есть списки погибших помесячно. Сравните, сколько при порошенко погибало в месяц, и сколько за время последнего перемирия. А мне лично дорога жизнь каждого солдата
Да, сейчас обострение, но ведь война не закончилась. На то оно и х-ло подлое.
А по цифрам... Цифры, которые тебе называют--боевые потери --это убитые снайперами и обстрелами, они меньше, но прибавь сюда подорвавшихся на "неустановленных" предметах и прибавь "небоевые" потери ( самые большие от начала войны)---и количество погибших и раненных сравняется!
Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.