Без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и РФ не будет, - Боррель

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией не будет.

Об этом Боррель сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи и премьер-министром Денисом Шмыгалем по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Во время моей встречи с министром Лавровым было понятно, что мы защищаем украинский суверенитет, территориальную целостность, мы говорим о нарушении прав человека на Крымском полуострове, и мы просили выполнить Минские соглашения, что является непреложным условием для нормализации отношений между Европейским Союзом и Россией. Это находилось на первом месте повестки дня. Мы обсуждали много, но я не буду говорить о деталях. Поскольку Минские соглашения не выполнены - нормализации отношений между Евросоюзом и Россией не произойдет", - заявил Боррель.

Отдельно представитель ЕС указал, что сегодня заверил Шмыгаля в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Это также сообщение, которое я передал на прошлой неделе во время встречи с министром иностранных дел Лавровым", - добавил Боррель. Он отметил, что ЕС не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией.

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"И мы настроены полностью поддерживать дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Боррель.

В частности, Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать усилия сторон в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и в рамках ОБСЕ.

"Продолжительность действия наших экономических санкций против России остается связанной с выполнением Минского соглашения", - подчеркнул Боррель.

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