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Новости Политика Украины
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Без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и РФ не будет, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и РФ не будет, - Боррель

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией не будет.

Об этом Боррель сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи и премьер-министром Денисом Шмыгалем по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Во время моей встречи с министром Лавровым было понятно, что мы защищаем украинский суверенитет, территориальную целостность, мы говорим о нарушении прав человека на Крымском полуострове, и мы просили выполнить Минские соглашения, что является непреложным условием для нормализации отношений между Европейским Союзом и Россией. Это находилось на первом месте повестки дня. Мы обсуждали много, но я не буду говорить о деталях. Поскольку Минские соглашения не выполнены - нормализации отношений между Евросоюзом и Россией не произойдет", - заявил Боррель.

Отдельно представитель ЕС указал, что сегодня заверил Шмыгаля в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Это также сообщение, которое я передал на прошлой неделе во время встречи с министром иностранных дел Лавровым", - добавил Боррель. Он отметил, что ЕС не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель

"И мы настроены полностью поддерживать дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Боррель.

В частности, Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать усилия сторон в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и в рамках ОБСЕ.

"Продолжительность действия наших экономических санкций против России остается связанной с выполнением Минского соглашения", - подчеркнул Боррель.

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Топ комментарии
+10
слетай ты еще раз, братец, на кацапляндию....
может тогда до тебя наконец дойдет - никогда лаптеногие ничего не выполняли, не выполняют и выполнять не будут....
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12.02.2021 00:09
+3
Государственную Границу Украины образца 1991 года вскрыли Мавзолейные Хмыри официально 1 марта 2014 года...не НАТО и не США...Крысы Мавзолейные сколько там голосов ДурьДума РАБссии дала за ввойд войск РАБссии в Украину? а то я забыл...Против был только Илья Пономарев...он вас ссученных Крыс и сдал...стадо баранов... Без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и РФ не будет, - Боррель - Цензор.НЕТ 5181
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12.02.2021 00:32
+2
Вон оно что - падле забашляли. Донбасс втюхать нужно в Украину под видом пэрэмогы.
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12.02.2021 00:15
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слетай ты еще раз, братец, на кацапляндию....
может тогда до тебя наконец дойдет - никогда лаптеногие ничего не выполняли, не выполняют и выполнять не будут....
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12.02.2021 00:09 Ответить
Вон оно что - падле забашляли. Донбасс втюхать нужно в Украину под видом пэрэмогы.
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12.02.2021 00:15 Ответить
И потом под видом пэрэмогы поснимать санкции и целоваться в засос.
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12.02.2021 00:16 Ответить
дамбасня - тамжынашилюди?
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12.02.2021 00:22 Ответить
Мы этот бред уже слышим 6 год. И что ???? Как всё было так и осталось. Только за это платят жизнью не Боррель и прочие т.н. персонажи , которые через слово пишут о европейских ценностях. И кроме глубокой озабоченности , дело не идёт. А гибнут украины
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12.02.2021 00:26 Ответить
Матеріали з Київського Безпековог Форуму "Санкції проти російської пропаганди", 05 лютого 2021р.
5 лютого відбулася онлайн дискусія Київського Безпекового Форуму «Санкції проти російської пропаганди», присвячена проблемам інформаційної безпеки України, а також останнім рішенням Ради національної безпеки і оборони.
Секретар РНБО України Олексій Данілов зазначив, що рішення про запровадження санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука готувалося давно і ретельно, тому відмінити його буде неможливо. «Ці рішення відмінити буде вже неможливо, тому що те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовували протягом майже 8 місяців, сьогодні це можна вже сказати, матеріали - вони були реалізовані в той час, коли вони були готові», - сказав він.
За словами Данілова, відповідні ресурси - це не засоби масової інформації, це «суто пропагандистська машина Російської Федерації». Водночас наша країна не є остаточною ціллю для Путіна, вважає секретар РНБО, його мета - повне переформування всієї ситуації в Євросоюзі.
Прем'єр-міністр у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк схвально оцінив рішення РНБО та президента щодо санкцій та наголосив, що Україна має очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою: «Зараз найкращий час для української влади і для президента України - вийти з ініціативою, з відозвою до Європи та світу, як боротися з дезінформацією».
«Президент Зеленський знає, як працює телебачення. І якщо він розпочне цей процес, в України є всі шанси не просто очолити цю боротьбу, а виграти боротьбу проти дезінформації, брехні і кремлівської російської пропаганди», - сказав Арсеній Яценюк.
Він нагадав, що 2014 року був ухвалений закон про санкції, автором якого був він як прем'єр-міністр. А нинішнє рішення РНБО про запровадження санкцій проти російської пропагандистської машини і проти осіб, які фінансують тероризм, має підставою звернення Верховної Ради 2018-го, яке ініціювала очолювана ним партія «Народний фронт».
Також Голова КБФ наголосив, що у подальшій боротьбі проти кремлівської пропаганди й дезінфромації важливе створення інституту стримування і противаг у ЗМІ, прозорий механізм виявлення брехні у медійних гігантів, прозоре фінансування усіх ЗМІ та зміна судових процедур щодо боротьби з неправдивою інформацією.
Директор Українського форуму британського Королівського інституту міжнародних відносин «Chatham House» Орися Луцевич також вважає, що запровадження санкцій проти проросійських телеканалів є правильним кроком. Вона нагадала, що кум Путіна Віктор Медведчук знаходиться в американському санкційному списку ще з 2014 року.
Орися Луцевич також звернула увагу, що реакція у 2017 році на рішення щодо блокування російських соцмереж була більш негативною, ніж сьогодні: «Цього разу ми бачимо, що є більш розважлива дискусія на цю тему і більш відкрите розуміння до України щодо захисту свого інформаційного простору».
Журналіст і публіцист Віталій Портников своєю чергою зазначив, що замість реальних засобів масової інформації в Україні існують різні інструментарії олігархічного впливу. Він наголосив, що ані в Росії, ані в Україні, де працюють проросійські телеканали чи інтернет-сайти, практично не існує прибуткової журналістики.
«Все створено таким чином, що певні особи утримують засоби масової інформації для того, щоб ці засоби масової інформації дозволяли захищати власний бізнес або власні політичні інтереси», - сказав він.
За словами Портникова, телеканали Медведчука, до яких застосовані санкції, займалися в Україні класичною пропагандою в інтересах Кремля, і якщо наша держава не буде боротися з російською агентурою, то може втратити нові території.
Британський журналіст і письменник Пітер Померанцев висловив думку, що в умовах масштабної кампанії з дезінформації і пропаганди, до якої вдається Росія, Захід має створити інформаційний аналог Північноатлантичного альянсу.
«Я б хотів побачити союз демократії, хотів би включити Україну, щоб в наступний раз, коли буде кібератака на українську електронну систему від Росії або буде такий злам скриньок, і потім поширення вкраденої інформації, я б хотів, щоб демократії разом відповідали. Щоб якщо на Україну нападали, відповідь була від Німеччини. Або на Америку напали - відповідь буде від Франції. Таке інформаційне НАТО», - сказав він.
Директор Київського Безпекового Форуму, заступник міністра закордонних справ і дипломатичний радник прем'єр-міністра України у 2014-16 роках Данило Лубківський переконаний, що запровадження санкцій - лише частина широкого кола заходів, які потрібно вживати в Україні для боротьби з російською агентурою.
«Це спільна можливість для і України, і для наших партнерів дуже ефективно зайнятися боротьбою з цією російською агентурою, підривними діями, взагалі з хвилею фейків і ненависті проти Заходу і проти нашої держави в тому числі», - резюмував він.
Київський Безпековий Форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.
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12.02.2021 00:28 Ответить
А в цей час оця українська суддя-фсбешниця повернула проспекту Бандери у Києві назву "московський"
Оця морда в мантії
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12.02.2021 00:29 Ответить
ЕЕ Бог накажет....
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12.02.2021 00:34 Ответить
Не иначе как ее рабинович пялит Без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и РФ не будет, - Боррель - Цензор.НЕТ 4550
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12.02.2021 02:37 Ответить
Государственную Границу Украины образца 1991 года вскрыли Мавзолейные Хмыри официально 1 марта 2014 года...не НАТО и не США...Крысы Мавзолейные сколько там голосов ДурьДума РАБссии дала за ввойд войск РАБссии в Украину? а то я забыл...Против был только Илья Пономарев...он вас ссученных Крыс и сдал...стадо баранов... Без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и РФ не будет, - Боррель - Цензор.НЕТ 5181
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12.02.2021 00:32 Ответить
З політичною шпаною не домовляються!

Одна з головних тез, що її висунув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній пресконференції з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем - Євросоюз і Росія повинні домовитися про невтручання в справи країн пострадянського простору
Російська пропаганда, зрозуміло, буде розповідати нам про конструктивність путінського Ріббентропа. Але все-таки хотілося б задати самовдоволеному Лаврову питання: а яким чином Європейський Союз втручається у справи країн пострадянського простору? Хіба одна з країн Європейського Союзу анексувала Крим? Хіба це військові однієї з європейських країн перебувають на Донбасі? Хіба це європейська країна направляє на Донбас конвої з "гуманітарною допомогою"? Хіба європейські країни визнали незалежність автономій Грузії і ввели на територію цієї країни свої армії? Хіба війська однієї з європейських країн перебувають на території Придністров'я? Хіба це європейські країни продавали зброю одночасно Вірменії та Азербайджану? Хіба європейські країни витрачають мільйони доларів на антидержавну пропаганду на територіях країн пострадянського простору? Хіба це європейські держави шантажують країни пострадянського простору за допомогою поставок газу і нафти, газового транзиту, поставок електроенергії? Хіба це президент однієї з європейських країн говорив про території сусідньої держави як про "подарунок більшовиків" - або ж це Путін про "Новоросію"? Як Європейський Союз втручається у справи країн пострадянського простору?
Як втручається Росія, ми вже знаємо. Росія - держава-вбивця. Росія - держава-агресор. Росія - держава-шантажист. Росія - держава-гвалтівник. І чому потрібно дивуватися, що силовики Путіна тепер б'ють на вулицях російських міст мирних російських громадян - а Лавров радить Боррелю звернути увагу на факти насильства на території самого Євросоюзу? Дивуватися не треба. Скоро ці силовики почнуть просто вбивати росіян - щоб уже ні у кого не було ілюзій, що з Путіним і Лавровим можна про щось реально домовитися. З політичною шпаною не домовляються. Кремль все одно обдурить.

Віталій Портников
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12.02.2021 00:33 Ответить
Нет, по их мнению на постсоветском пространстве кацапстан может творить что угодно и никто не имеет права в это вмешиваться, все должны заткнуться. Впрочем так оно и было в Молдавии, Грузии, Азербайджане. Последнее - до недавнего времени, пока премьер Армении не стал выше головы прыгать. А так.... после развала совка все действительно стыдливо закрывали глаза на то, что творят кремлевские уроды.
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12.02.2021 00:54 Ответить
Урод старый.. фу. Попустили, а он дальше блеет про беленькую. Маразм.
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12.02.2021 00:37 Ответить
Коли це лапті виконували якісь домовленості?
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12.02.2021 00:37 Ответить
За 20 столетий кремлевское быдло выполняло только один Договор Сралин-Гитлер...24 авгута 1939 года...о чем Молотов в обед 22 июня заявил по всесоюзному радио...Сралин молчал до 2 июля 1941 года.... Без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и РФ не будет, - Боррель - Цензор.НЕТ 2023в штаны наложил нехило....
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12.02.2021 00:40 Ответить
Каких фитилей вставили старенькой, подслеповатой старушке Европе, что и они прозрели, прям как наша ОПпа? Без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между ЕС и РФ не будет, - Боррель - Цензор.НЕТ 8446 4 года говорилось в общем, что не выполняются. При Обаме вообще старались умалчивать кто и что не выполняет. А тут на тебе.
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12.02.2021 00:50 Ответить
Шоу продалжаетса ))) Ф.Меркули
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12.02.2021 00:54 Ответить
Судя по высказываниям, конкретно его там опустили во время визита.
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12.02.2021 01:10 Ответить
Боррель, место твое в жозеп...
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12.02.2021 02:34 Ответить
старый придурок - проснулся после того, как его мордой в гамно окунули.
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12.02.2021 09:57 Ответить
Полные никчемоши продолжают выражать ну нифа себе озабоченность.При этом настаивая на строительстве северного потока-2,чтобы кормить крокодила и дальше.
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12.02.2021 10:19 Ответить
Лицемерие и наивность. До возвращения ОРДЛО, КРЫМА и Севастополя Украине без всяких условий, компенсации потерь за период оккупации, вывод из Севастополя военно морской базы и флота РФ и прекращение вмешательства РФ в дела Украины. И вступления Украины в НАТО и ЕС ( как гарантий от поползновений РФ) Нормализации отношений между Украиной и РФ быть не может. И не нужно сводить все к "выполнению Минских соглашений" и даже к полной передаче ОРДЛО Украине.. , это только малая доля проблем между Украиной и РФ.
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12.02.2021 11:09 Ответить
 
 