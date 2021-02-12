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Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей, - Ермак про обострение ситуации на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обострение ситуации на Донбассе. По его словам, резкий рост количества обстрелов является "организованной провокацией".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
Он подчеркнул, что в то время, когда убивают украинских защитников, переговоры вести невозможно.
"Сохранение режима прекращения огня является наиболее важным. Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не находятся в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, именно для этого сюда приезжают", - заявил Ермак.
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+44 Игорь Колонелл
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Українські військові вогонь на придушення ворога не відповiдають, так як за «відповідь», під час обстрілу «повстанцями» українських позицій, єврейськiй Уряд «95 кварталу» тепер накладає великий штраф. Росіяни приносять з собою смерть мирним жителям всюди, де з'являється «Русскій мір». А там, де його ще немає, звучать автоматні черги з російської зброї, виготовленой на російських військових заводах. «Рускій мір» потрібно зупинити, інакше він намотає людські кишки на гусениці танків тувинця Шойгу.
Відповідайте за своє голосування, шановні українці.
«война «НА» Украине не прекратится до тех пор, пока существует Украина. Даже, если вся её территория превратится в выжженную пустыню».
Пока известно только одно: путинского бандита ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
а сам по ночам по ночам морзянку с координатами штаба ЕС алексу стучит
за подписью - радист Кэт.
у зеленых и рыжих даже они отключены напрочь, може ето тока у цирковых...
За його словами, за останній рік Москва активізувала зусилля для дестабілізації України і підриву українського суверенітету.
"Росія продовжує заперечувати, що це вона контролює конфлікт на сході України, і брехливо називає себе посередником у цьому конфлікті, хоча насправді вона є підбурювачем", - наголосив Гантер.
Дипломат зазначив, що РФ "заблокувала значущий прогрес у дипломатичних переговорах" і продовжує озброювати, керувати і фінансувати свої сили на окупованих територіях.
За словами Гантера, Росія продовжує нехтувати домовленостями, раніше досягнутими на переговорах.
"Путін під час Нормандського саміту 2019 року погодився вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації, а також у сфері безпеки на місцях. Однак згодом Росія намагалася зашкодити реалізації цих самих кроків у Тристоронній контактній групі як напряму, так і через своїх ставлеників", - сказав політичний координатор Місії США.
Він нагадав, що РФ блокує обмін полоненими і заважає відкриттю нових КПП на лінії зіткнення та закликав Росію звільнити понад сто політв'язнів-українців, в тому числі і на тимчасово окупованій території Криму.
"Путін до того ж відмовився підтримувати угоду про посилений режим припинення вогню, запропонований Україною через Тристоронню контактну групу в липні минулого року", - додав Гантер.
Також американський представник висловив стурбованість через недопущення представників СММ ОБСЄ на тимчасово окуповані території під виглядом карантинних обмежень.
"Росія повинна негайно припинити агресію на сході України та окупацію Криму. Ми закликаємо РФ вивести свої сили з України, припинити підтримку своїх ставлеників та інших збройних формувань, а також виконати всі зобов'язання в межах Мінських домовленостей", - заявив Гантер.
Водночас він закликав Росію спростити перетин лінії зіткнення цивільними особами на Донбасі і надати доступ спостерігачам ОБСЄ на окуповані території.
"З 2014 року дії Росії на сході України призвели до загибелі понад 13 тисяч людей та виникнення 1,5 мільйона переміщених осіб серед українців. Крім того, через її діяльність ще 3,4 мільйона потребують гуманітарної допомоги", - нагадав дипломат.
одно дело когда политики там свое мнение кулуарно высказывают и совсем
другое когда шо то говорится на площадке ООН.
от тут бы и уцепиться за ето дело и вывести опять войну Украины с русней в топовые новости, но зеленые опять все просрут - в лучшем случае какой oп-кооперативчик с фортопьянными гаммами забацают.
штрафы за ответный огонь и прочие зеленые сопли о мире в ********** глазах.
поетому не удивлюсь.
ваш пост к вопросу - ты боец любишь Родину и молча, без вопросов,
идешь и занимаешь свою огневую позицию и ждешь приказа главна.
а главно? - (дальше сами)....
и боец, не дождавшись приказа, и когда в него сволочнья шмаляет,
потихоньку, пока главно нюхает, начинает шмалять в обратку - бо по другому нельзя, бо по другому ето - 95й квартал...
а само главно когда проснется и мычать начнет?
а отдать приказ адекватно и стократно отвечать на каждую "провокацию" поджилки трясутся и мокрые подштанники мешают ?
горе стране и народу когда у власти трусы и предатели
И ведь нашлись дебилы, причем в большом количестве, которые в это поверили.
Де корисні для кацапів санкції?
харе сотрясать воздух !!! хватит вашего словоблудия... за гланды!!!
не наказанное зло борзеет !!! и фаза "наших как в тире" должна перейти в фазу - на каждый выстрел не ноту в СЦКК... а в пыль весь квадрат, откуда прилетело...
точно
tZE inform
@tZEinform
·5 ч
Впервые (!) за долгое время Верховный ГК ВСУ Зеленский выразил соболезнование по поводу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака. Почему? Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT ...), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось.
Средняя пенсия военнослужащего 5 тыс. грн. в месяц.
Кто на фронте погибает защищая Украину???
Что порошенко, что зеленский, одно отношение, по зарплате и пенсиям к защитникам Родины.