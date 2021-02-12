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Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей, - Ермак про обострение ситуации на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей, - Ермак про обострение ситуации на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обострение ситуации на Донбассе. По его словам, резкий рост количества обстрелов является "организованной провокацией".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Он подчеркнул, что в то время, когда убивают украинских защитников, переговоры вести невозможно.

"Сохранение режима прекращения огня является наиболее важным. Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не находятся в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, именно для этого сюда приезжают", - заявил Ермак.

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Топ комментарии
+44
Ты про что дебил дермак? Это кацапы которых вы называете ,та сторона,сволота продажная.
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12.02.2021 00:35
+21
Если убивают солдата США или Израиля, реакция следует молниеносная, об украинскую армию, напротив, первыми вытирают ноги её командующие.
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12.02.2021 00:57
+19
Они смоются на день раньше, чем он "самоуволится"
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12.02.2021 00:45
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Ты про что дебил дермак? Это кацапы которых вы называете ,та сторона,сволота продажная.
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12.02.2021 00:35 Ответить
"Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей." Так у вас же и по ту сторону "наши люди"...
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12.02.2021 01:12 Ответить
во во би полярность мосха у Ермака КТО НАШИ ТО ЕРМАК??!! по вашему???? еще тот вопросик....
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12.02.2021 09:27 Ответить
Значне збільшення кількості втрат серед українських військових на Донбасі сталося саме після закриття каналів Медведчука. Тобто йдеться про тісну координацію між Медведчуком та проросійськими бандформуваннями на Сході України. Владі слід закошмарити до кінця Медведчука та його оточення з усіма активами... До речі, за путінського кума можна було б виміняти десятки українських полонених...
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12.02.2021 12:52 Ответить
I знову втрати.
Українські військові вогонь на придушення ворога не відповiдають, так як за «відповідь», під час обстрілу «повстанцями» українських позицій, єврейськiй Уряд «95 кварталу» тепер накладає великий штраф. Росіяни приносять з собою смерть мирним жителям всюди, де з'являється «Русскій мір». А там, де його ще немає, звучать автоматні черги з російської зброї, виготовленой на російських військових заводах. «Рускій мір» потрібно зупинити, інакше він намотає людські кишки на гусениці танків тувинця Шойгу.
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12.02.2021 09:33 Ответить
Цей "єврейськiй Уряд «95 кварталу»" обраний такими, як ви, Білецьким, Гордоном, бігусом, олігархатом, мураєвим, рабіновічем.
Відповідайте за своє голосування, шановні українці.
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12.02.2021 11:54 Ответить
В одном из интервью православный убийца Игаль Гиркинд из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева сказал следующее:
«война «НА» Украине не прекратится до тех пор, пока существует Украина. Даже, если вся её территория превратится в выжженную пустыню».
Пока известно только одно: путинского бандита ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
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12.02.2021 09:35 Ответить
Козирь подвійний агент?
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12.02.2021 00:35 Ответить
та делается на публику...
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12.02.2021 00:40 Ответить
прикацапленого связного кацаплячая наглость возмущает?

а сам по ночам по ночам морзянку с координатами штаба ЕС алексу стучит
за подписью - радист Кэт.
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12.02.2021 00:38 Ответить
ведь, после того как Зеленский "самоуволится", Ермак, Шифер, Подоляк, Арестович и другие уроды, не проживут и месяца..
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12.02.2021 00:40 Ответить
Они смоются на день раньше, чем он "самоуволится"
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12.02.2021 00:45 Ответить
все таки чуйка в политике заменяет все университеты...
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12.02.2021 00:57 Ответить
Они априори не знают что такое политика. Так..... звериные инстинкты,
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12.02.2021 01:02 Ответить
иногда кажется, шо даже у зверушек ети инстинкты работают быстрее и точнее.
у зеленых и рыжих даже они отключены напрочь, може ето тока у цирковых...
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12.02.2021 01:10 Ответить
Росія брехливо називає себе посередником на Донбасі, хоч є підбурювачем - заява США в ООН За останній рік Росія не зробила кроків для розв'язання конфлікту на Донбасі, активізувала спроби дестабілізації України і продовжує озброювати і керувати своїми силами на окупованих територіях, називаючи себе при цьому посередником і зриваючи переговори. Про це заявив на засіданні РБ ООН представник нової адміністрації США, політичний координатор Місії США при ООН Родні Гантер.
За його словами, за останній рік Москва активізувала зусилля для дестабілізації України і підриву українського суверенітету.

"Росія продовжує заперечувати, що це вона контролює конфлікт на сході України, і брехливо називає себе посередником у цьому конфлікті, хоча насправді вона є підбурювачем", - наголосив Гантер.
Дипломат зазначив, що РФ "заблокувала значущий прогрес у дипломатичних переговорах" і продовжує озброювати, керувати і фінансувати свої сили на окупованих територіях.
За словами Гантера, Росія продовжує нехтувати домовленостями, раніше досягнутими на переговорах.
"Путін під час Нормандського саміту 2019 року погодився вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації, а також у сфері безпеки на місцях. Однак згодом Росія намагалася зашкодити реалізації цих самих кроків у Тристоронній контактній групі як напряму, так і через своїх ставлеників", - сказав політичний координатор Місії США.
Він нагадав, що РФ блокує обмін полоненими і заважає відкриттю нових КПП на лінії зіткнення та закликав Росію звільнити понад сто політв'язнів-українців, в тому числі і на тимчасово окупованій території Криму.
"Путін до того ж відмовився підтримувати угоду про посилений режим припинення вогню, запропонований Україною через Тристоронню контактну групу в липні минулого року", - додав Гантер.
Також американський представник висловив стурбованість через недопущення представників СММ ОБСЄ на тимчасово окуповані території під виглядом карантинних обмежень.
"Росія повинна негайно припинити агресію на сході України та окупацію Криму. Ми закликаємо РФ вивести свої сили з України, припинити підтримку своїх ставлеників та інших збройних формувань, а також виконати всі зобов'язання в межах Мінських домовленостей", - заявив Гантер.
Водночас він закликав Росію спростити перетин лінії зіткнення цивільними особами на Донбасі і надати доступ спостерігачам ОБСЄ на окуповані території.
"З 2014 року дії Росії на сході України призвели до загибелі понад 13 тисяч людей та виникнення 1,5 мільйона переміщених осіб серед українців. Крім того, через її діяльність ще 3,4 мільйона потребують гуманітарної допомоги", - нагадав дипломат.
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12.02.2021 00:41 Ответить
на самом деле зявление в ООН, ето кое чего стОит.
одно дело когда политики там свое мнение кулуарно высказывают и совсем
другое когда шо то говорится на площадке ООН.
от тут бы и уцепиться за ето дело и вывести опять войну Украины с русней в топовые новости, но зеленые опять все просрут - в лучшем случае какой oп-кооперативчик с фортопьянными гаммами забацают.
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12.02.2021 00:51 Ответить
Аллилуйа....В ОПпе резко прозрели и увидели, что там оказывается кацапские снайпера имеются. И что в лесе сдохло, что такие перемены со зрением? Почти два года слепо-глухо-немыми были. А теперь просто дурачьем прикинулись, что за неозвученная ТА СТОРОНА?
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12.02.2021 00:43 Ответить
Патамушта слуги вже на третьому місці після ЄС і ОПАЗАЖОПИ. Аврал!
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12.02.2021 00:47 Ответить
Думаю, что даже партия Ляшка сейчас обойдет слуг.
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12.02.2021 01:09 Ответить
все таки даже вилы в ответ на агрессию намного лучше чем невозможность защитить себя,
штрафы за ответный огонь и прочие зеленые сопли о мире в ********** глазах.
поетому не удивлюсь.
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12.02.2021 01:21 Ответить
Ермак, агов, астанавись чучело !!! ты не Наш !!! ты пдрас засланный русней !!! ты та сторона !!! Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей, - Ермак про обострение ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 9183
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12.02.2021 00:48 Ответить
У любой провокации есть автор...в данном случае это Вадим Рабинович и его выступление в Раде...,почему не арестован РАБинович Путлера?
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12.02.2021 00:52 Ответить
Ви дуже переоцінюєте значення рабіновича. Це шавка, завдання якого гавкати.
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12.02.2021 03:22 Ответить
Если убивают солдата США или Израиля, реакция следует молниеносная, об украинскую армию, напротив, первыми вытирают ноги её командующие.
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12.02.2021 00:57 Ответить
рука не поднимается поставить лайк, но согласен.
ваш пост к вопросу - ты боец любишь Родину и молча, без вопросов,
идешь и занимаешь свою огневую позицию и ждешь приказа главна.
а главно? - (дальше сами)....
и боец, не дождавшись приказа, и когда в него сволочнья шмаляет,
потихоньку, пока главно нюхает, начинает шмалять в обратку - бо по другому нельзя, бо по другому ето - 95й квартал...
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12.02.2021 02:05 Ответить
Чмо кацапское уже вместо зе-не-лоха делает заявления!! интересно!
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12.02.2021 01:00 Ответить
Он это делает с первого дня назначения.
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12.02.2021 01:10 Ответить
Зелёный мирный план в действии
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12.02.2021 01:04 Ответить
Мразь лицемер
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12.02.2021 01:13 Ответить
ай йа-йа какие хорошие ,а не "Янелох" оружие у солдатов отбирал?
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12.02.2021 01:18 Ответить
Двулична гнида
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12.02.2021 01:22 Ответить
Давно уж надо было понять простую истину: какие-то переговоры с лютым и подлым волчапой - всё равно что мышулика с голодным котярой.
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12.02.2021 01:27 Ответить
завхоз-камандир и порешала на все утрамбовать завместо главна - тут ясно.
а само главно когда проснется и мычать начнет?
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12.02.2021 01:40 Ответить
На ТВ дають картинку: ЗСУ дали відповідь на загибель нашого воїна, вбитого прицільним пострілом російським снайпером, кудись пострілявши з ручного кулемета. Це ефективна відповідь чи пусте витрачання набоїв (які між іншим ще й грошей коштують)? Відповідь очевидна! А справжня відповідь мала б бути такою, як це роблять США чи Ізраїль в схожих випадках: Кілька "точок" або хоча б залп "смерчів" чи "ураганів" по заздалегідь розвіданих цілях базування російських формувань або органів окупаційної адміністрації.
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12.02.2021 01:48 Ответить
А куди їм стріляти, коли уклоніст-"миротворець" заборонив використовувати дрони і радіорозвідку?
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12.02.2021 03:25 Ответить
Макс ты правильно говориш но "та сторона" тоже применит РСЗО и..... трупов больше будет у нас. Другое дело байрактары пока *********-офицеры тупорылые их освоят они морально устареют и раша будет их сбривать на вылете.их надо применять уже. а во вторых комбриги за звания ордена и премию ********** нарыли окопы вперед (как они говорили)освободили территории 200-300м и приблизились на расстояния кот. для снайперов как дар божий
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12.02.2021 09:20 Ответить
эти безмозглые слепоглухие начинают по очереди что-то видеть и слышать ?
а отдать приказ адекватно и стократно отвечать на каждую "провокацию" поджилки трясутся и мокрые подштанники мешают ?
горе стране и народу когда у власти трусы и предатели
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12.02.2021 01:50 Ответить
така собі тенденція! штати по всьому світі допомагають воювати,бо це ж бізнес!...і звідки коріння росте?
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12.02.2021 02:07 Ответить
Во как. А ведь говорили,что война идёт потому, что на ней наживается Порошенко, а как только его уберут, война закончится, наживаться ведь новые и честные не будут.
И ведь нашлись дебилы, причем в большом количестве, которые в это поверили.
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12.02.2021 02:13 Ответить
Чим же їх Байден так налякав, що навіть подвійні агенти вирішили змінити риторику? Мабуть страх не потрапити в США та не мати можливості відвезти туди свою вигідну дружину, щоб мати дитину з американським громадянством, примусить кожного гівнюка у політиці таки прийняти українську сторону. Навіть агент фсб дерьмак якось по-іншому заговорив.
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12.02.2021 02:13 Ответить
Надо что-то проворчать, - вот оно и проворчало, - для отвода глаз, - мол, я такой, "патриотичный, весь".
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12.02.2021 02:44 Ответить
Бракує пані Акуєвої.
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12.02.2021 03:06 Ответить
Досить в очі хУ:лу заглядати, піднімай в небо турецькі Байрактари щоб та сторона сиділа по норах і ждала прильоту
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12.02.2021 04:51 Ответить
Турецькі підняти не вийде, тільки свої ...
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12.02.2021 09:57 Ответить
Та ты шо гнида ермак а кто ето перемирие втюхивал
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12.02.2021 04:58 Ответить
любые переговоры бесполезны когда ссыкуны и предатели у власти.
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12.02.2021 06:55 Ответить
А кто для этого межгалактического жука наши люди?
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12.02.2021 08:11 Ответить
Гнида прорашистская, с большей долей вероятности ряды впопучленцев луганды и домбабве пополнили вагнеровцы которых ты отмазал предав Украину.
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12.02.2021 08:16 Ответить
так верни контрснайперские группы туда, идиот
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12.02.2021 08:19 Ответить
Слуха ти падлюка, інших цензурних слів не придумав. Які такі добре сплановані провокації????? Може пора повертати розвідку, антиснайперсбкі групи і реально валити цих загарбників? Режим тиші, якого не було, їм важливий. Тварі!!!
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12.02.2021 08:20 Ответить
...потрібно давати достойну відповідь
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12.02.2021 10:52 Ответить
Получается, наши сепаров накрошили. Иначе за кем бы это говно так убивалось. Будь-які переговори неможливо вести, коли вбивають наших людей, - Єрмак про загострення ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 1152
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12.02.2021 08:21 Ответить
козырь наш мандат ! (с) Будь-які переговори неможливо вести, коли вбивають наших людей, - Єрмак про загострення ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 3437
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12.02.2021 08:27 Ответить
О,как.....мразь...быстро переоделся!
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12.02.2021 09:04 Ответить
...і перезувся в повітрі.
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12.02.2021 10:49 Ответить
Цого підора "козьіря" СІА запросити перевірити на вшивість.
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12.02.2021 09:04 Ответить
Провоцируют того, кто провокациям поддается. Системно стреляют - держат в постоянном напряжении. Две разных ситуации. Может уже можно научиться отличать одно от другого?
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12.02.2021 09:16 Ответить
Завхоз повинен забезпечити ОП туалетною бумагою і кавою,а не давати політичні оцінки,а тим паче вести міжнародні переговори. ЦЕ ЗАХВАТ ВЛАДИ структурою,якій це не дано Конституцією
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12.02.2021 09:21 Ответить
У Ермака брата убили на фронте. Он правда потом воскрес и занаялся корупцией, но ему всеравно обидна.
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12.02.2021 09:24 Ответить
Дерьмак, де "антипутінська коаліція"? Знищив, по команді фуйла.
Де корисні для кацапів санкції?
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12.02.2021 10:09 Ответить
так вот хто у нас и.о президента...ибо ото преЗЕдент не магёт так зычно гневаться...
харе сотрясать воздух !!! хватит вашего словоблудия... за гланды!!!
не наказанное зло борзеет !!! и фаза "наших как в тире" должна перейти в фазу - на каждый выстрел не ноту в СЦКК... а в пыль весь квадрат, откуда прилетело...
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12.02.2021 10:18 Ответить
не наказанное зло борзеет
точно
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12.02.2021 10:20 Ответить
"Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей, - Ермак про обострение ситуации на Донбассе" - много сепаров убито?
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12.02.2021 10:20 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·5 ч

Впервые (!) за долгое время Верховный ГК ВСУ Зеленский выразил соболезнование по поводу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака. Почему? Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT ...), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось.
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12.02.2021 10:21 Ответить
Корчить дурня уже набридло
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12.02.2021 10:48 Ответить
Так потрібно підняти білий прапор і здати позиції, ну тіп того - "просто перестати стріляти" і заглянути в дупух%йлу.
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12.02.2021 10:46 Ответить
Контрснайперские группы уже вернули на передовую? Или всё ограничится воплями д'ерьмака?
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12.02.2021 10:56 Ответить
говоруны 95 квартала во власти.... Лучше б они со сцены разговаривали.... тфу бл....
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12.02.2021 11:05 Ответить
Это же надо,как чётко сработал организм:яйца прижали,глаза открылись.
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12.02.2021 11:06 Ответить
Треба менше говорити,більше діяти.
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12.02.2021 11:12 Ответить
Так, Ермака мы услышали. Теперь бы услышать Шмыгаля насчёт покупать у этих убийц электроэнергию в промышленных масштабах. Э?
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12.02.2021 11:16 Ответить
Вы же, Ермак, несёте ответственность за эти смерти! Вы же, как не крутите, этого и хотели, обезоружив украинскую армию.
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12.02.2021 11:48 Ответить
Средняя пенсия судьи 69 тыс. грн. в месяц, прокуроры рядом.
Средняя пенсия военнослужащего 5 тыс. грн. в месяц.
Кто на фронте погибает защищая Украину???
Что порошенко, что зеленский, одно отношение, по зарплате и пенсиям к защитникам Родины.
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12.02.2021 12:20 Ответить
Кацапская крыса, чет ещё звиздит
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12.02.2021 13:34 Ответить
- Ты выйди и скажи , что невозможно вести переговоры , когда убивают наших людей...
Будь-які переговори неможливо вести, коли вбивають наших людей, - Єрмак про загострення ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 1412
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12.02.2021 13:49 Ответить
 
 