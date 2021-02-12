Минздрав выкупит вакцину против коронавируса у дистрибьютеров, чтобы бесплатно вакцинировать людей, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав готов выкупать COVID-вакцину, которую дистрибьюторы будут выводить на рынок.



Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Виктор Ляшко сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

Комментируя возможность появления вакцины от коронавирусной инфекции на коммерческом рынке, он сказал: "Появится, но не на первых этапах. Государство делает все возможное, чтобы вакцинация была исключительно бесплатная и добровольная. Даже если у дистрибьюторов появляется такой продукт, и они готовы завести его в Украину, - обращайтесь в Минздрав, мы выкупим эту вакцину ", - сказал Ляшко.

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