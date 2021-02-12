Минздрав выкупит вакцину против коронавируса у дистрибьютеров, чтобы бесплатно вакцинировать людей, - Ляшко
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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав готов выкупать COVID-вакцину, которую дистрибьюторы будут выводить на рынок.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Виктор Ляшко сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".
Комментируя возможность появления вакцины от коронавирусной инфекции на коммерческом рынке, он сказал: "Появится, но не на первых этапах. Государство делает все возможное, чтобы вакцинация была исключительно бесплатная и добровольная. Даже если у дистрибьюторов появляется такой продукт, и они готовы завести его в Украину, - обращайтесь в Минздрав, мы выкупим эту вакцину ", - сказал Ляшко.
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+14 Irada
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+13 Roman Kovalyov
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+12 Игорь Монахов
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Пожалуйста, подождите...
І схема з купівлею у дистриб'юторів, а не виробників вирисовується цікава, купуєш у посередників, сума відкату ділиться між зацікавленими особами. Зеленський не може не красти
любой дистрибьютер ето затраты + для покупателя...
просто хочется понять наконец трускавецких, так и непоймавших концептуального аленя, если она, логикa, там вообще есть...
а если так - тут все становится понятным - китайчатиной походу украинцев будут шмаляйть....
Пфайзер свою репутацию за сотрудничество с зелеными не отдаст - партнер сомнительный ...
Минздрав заплатит НАШИМИ НАЛОГАМИ, чтобы вакцинировать своих (людей).
А гоев за людей не считают.
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Достаточно вакцинировать электорат ОПЗЖ, СН и "Батькивщины".
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Еталонні жуліки.
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"91. Наполегливо закликає Україну боротися з поширеним кумівством та корупцією, які продовжують існувати в її секторі охорони здоров'я, і особливо в Міністерстві охорони
здоров'я, та ефективно розслідувати будь-яку корупційну діяльність, зокрема спроби закупівлі медичного обладнання за непропорційно високих витрат посеред пандемії;"
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