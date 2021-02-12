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обстрел (5704) Донбасс (16132) потери (1504) ВСУ (1687) операция Объединенных сил (3194)

Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки враг пять раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки враг пять раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.

"В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вблизи Новомихайловки, враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб.

"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов". - отметили в штабе.

В то же время, неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

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Также, вблизи Луганского, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники осуществляли адекватный ответ.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами.

Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки враг пять раз нарушил режим тишины, - штаб ОС 01
Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки враг пять раз нарушил режим тишины, - штаб ОС 02

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Топ комментарии
+15
В режиме этой сраной тишины,гибнет больше солдат, чем в режиме переодических обменов огнем. Орки понимают только язык силы,как только прилетает снаряд и уносит их в ад, остальная шобла сразу сама включает режим тишины и прячется по норам. А прекращение огня,они воспринимают,как слабость.
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12.02.2021 08:05
+14
ЗЕлошари, шо за ушльопка ви обрали в президенти? Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки враг пять раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7784
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12.02.2021 07:45
+12
100% правий... Убоге бидло не здатне ні боротись, ні захищатись, ні відповідати за себе. Убоге, рабське бидло...
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12.02.2021 08:11
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Правила форума Совет форумчан
Треба просто припинити стріляти,і кацапи відразу стануть друзями України.
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12.02.2021 07:42 Ответить
Знову війна.. Чому ж Зеленський мовчить. Ми аплодуємо його рішенню щодо санкцій проти каналів Мертвячука, але визнай же перед людьми, які тобі повірили, скажі цій упоротій ваті, що ти помилився, гадаючи, що можна домовитись з Путлером, що Рашистська ********* хоче знову захопити нову частину України, або навіть всю територію через дестабілізацію, через підкуп, через війну. Скажи це людям в очі, щоб не чекали миру від росіян, бо вже 150 років іде війна із мордором і вона буде продовжуватись до кінця - України чи Росії. Скоріш за все, Раша, відволікаючи свій народ від злиднів знову попре на Сході та Півдні, але це буде останній їх похід.
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12.02.2021 07:49 Ответить
А ти аплодував коли Порошенко заблокував вконтактік, одноглазніки, купу російських каналів?
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12.02.2021 07:53 Ответить
Аплодував та голосував за нього, але тепер розумію, що Зе краще, на жаль, підходить для дуууже великого відсотку населення. Лбди щеине дозріли, хоча По не янгол зовсім, але кращих Украіна щеине бачила
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12.02.2021 22:07 Ответить
Кожен вірить у те, у що хоче вірити. І вата повірила Зєлєнскому не тому, що він - пророк якийсь, просто він говорив те, що вони хотіли почути. Власне тому цому не повірять, коли він рочне говорити протилежне. Потрібно визнати, що Зєлєнскій президентом став не випадково, а тому, що саме такого і хотіла більшість населення (не громадян) країни.
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12.02.2021 07:56 Ответить
100% правий... Убоге бидло не здатне ні боротись, ні захищатись, ні відповідати за себе. Убоге, рабське бидло...
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12.02.2021 08:11 Ответить
Надо посмотреть в глаза воблы и увидеть там мир
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12.02.2021 08:02 Ответить
На вхід закривай. А виходити - нехай виходять.
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12.02.2021 08:59 Ответить
Это уже не просто активизация... Это надо уже заявлять в ООН...
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12.02.2021 07:43 Ответить
Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8012 Шо поможет? Давай я выражу тебе глубокую озабоченность! Помогло?
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12.02.2021 08:15 Ответить
Чому ж не гине окупант?
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12.02.2021 07:44 Ответить
Бо зеленський побачив бажання миру в очах *****.
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12.02.2021 07:54 Ответить
Мені не відомо що він там побачив, але постріли у відповідь є а трупаків окупанта чомусь нема. Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3091
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12.02.2021 08:03 Ответить
ЗЕлошари, шо за ушльопка ви обрали в президенти? Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки враг пять раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7784
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12.02.2021 07:45 Ответить
комментарий отмечен как спам
Яка ціна такі й висери. Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 645
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12.02.2021 08:05 Ответить
Які ушльопки, такий і **********.
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12.02.2021 08:12 Ответить
Сколько надо еще убить украинцев сепарам, чтобы Зе наконец понял, что Россия никогда не выполняла, не выполняет, и не будет выполнять взятые на себя обязательства?
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12.02.2021 07:48 Ответить
А кто ему украинцы ?
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12.02.2021 08:12 Ответить
О тож!!!
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12.02.2021 08:13 Ответить
непонятно, кто будет отвечать за 7летнее спонсирование территорий, которые никогда не станут Украиной??? потрох? зе-идиот? он же не лох- лошары - это мы!
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12.02.2021 08:12 Ответить
Надо ноту направлять.
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12.02.2021 07:55 Ответить
Отже, приховувати далі, що =нє стрєляют=, а як стріляють - то не прицільно або провокативно, не виходить. І на травми не спишеш.

Воно дзвонитиме фюреру ? Що =великий= командувач зе-Хомчак заявить ?

Спочивайте у спокої, Захисники України.
Глибокі співчуття рідним.
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12.02.2021 08:04 Ответить
Всі проблеми починаються з того, що і для того Хомчака, і для Бубочки гинуть воїни не Української армії, а укрАінской. Звідси все й починається...
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12.02.2021 08:15 Ответить
В режиме этой сраной тишины,гибнет больше солдат, чем в режиме переодических обменов огнем. Орки понимают только язык силы,как только прилетает снаряд и уносит их в ад, остальная шобла сразу сама включает режим тишины и прячется по норам. А прекращение огня,они воспринимают,как слабость.
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12.02.2021 08:05 Ответить
Кто-то думает шо если увеличится число обстрелов, начнутся попытки потеснить ВСУ Бубочка решит воевать? Ссыкливый уклонист всеми силами будет блеять -"перемирие-е-е-е". Пока этот Осел будет таким главнокомандующим -такое положение дел будет до его возвращения в ростовский квартал95.
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12.02.2021 08:07 Ответить
От как было оно уклонист, так и осталось. По нашим парням валят из всех стволов, убивают и калечат, а оно все куда-то уклоняется. Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4865
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12.02.2021 08:09 Ответить
Похоже оно предатель. Других вариантов нет.
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12.02.2021 08:18 Ответить
може действительно договорняк оманский? так и потрох не лучше - Украину на ордло поменял...
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12.02.2021 08:31 Ответить
Ну, есть один вариант. Ссыкло но бесконечное. Вот такой себе еврейский мальчик без яиц.
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12.02.2021 08:42 Ответить
Как погибли ? Ведь главное перестать стрелять ! Там же наши люди!
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12.02.2021 08:10 Ответить
АдекватньІм ответом-бьlло бьІ превращение парьІ десятков орков-"абдрищенцев" на молекульІ,а так ето просто треп и балабольство.
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12.02.2021 08:25 Ответить
Дорогие украинцы! Вести с оккупантами любые переговоры - БЕСПОЛЕЗНО! Опыт нашего Карабаха это хорошо доказывает...
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12.02.2021 08:25 Ответить
це треба у вухо зеленському прокричати.
ще і влупити по тих локаторах.
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12.02.2021 08:27 Ответить
Без переговоров Азербайджан бы полностью взял Карабах
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12.02.2021 08:38 Ответить
Прикро, але так.
Відправили на фронт ненавчених молодих пацанів, які тепер є легкими мішенями для ворога.
Їх же змушували до миру. Вони і оборонятись не вміють. Атакувати. Не знають що і як.
Нинішнє командування зламало і бойовий дух і навички.
Прикро...
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12.02.2021 08:26 Ответить
Таки,да,что преступными действиями главковерха и подыгривающего ему хомчаковского генералитета боевой дух наших воинов надломлен..Жаль,очень жаль..
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12.02.2021 09:11 Ответить
Спочивайте з миром, Герої...
Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4051
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12.02.2021 08:37 Ответить
Може, ще разок глянути в очі Х-ла? Там ще видно мир?
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12.02.2021 08:37 Ответить
Зе выбрало 73% это с их вумныых соображений "а может получится, и он не вор" и происходит то что происходит. Как в этой стране не воровать не врать, всё равно что не скажет пастух овцы послушно бекаая сделают. Стадо безмозглых баран.
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12.02.2021 08:38 Ответить
и опять уроды в Киеве будут блеять что "у нас мыр!" царство небесное ребятам!
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12.02.2021 08:40 Ответить
Коли нападає скажений пес, то "просто перестать стрелять" не діє.
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12.02.2021 08:41 Ответить
Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
·
9 ч
Керівництво ЗСУ наказало прибрати з зони ООС усі снайперські і контрснайперські групи. Результат
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
12.02-снайпер 2-200
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12.02.2021 09:04 Ответить
Немає у армії верховного головнокомандуючого.

Час від часу приїздить в зону бойових дій зелена істота без розпізнавальних знаків.
Цю істоту корчи беруть від українського прапора, тому він зрізає всі нашивки, які ідентифікують його як громадянина України?

https://pbs.twimg.com/media/Et-GWEyXIAAs0Ji?format=jpg&name=small

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12.02.2021 09:14 Ответить
Зєля заборонив користуватись безпілотниками, противоснайперські комплекси, мінувати лінію зіткнення. Ну як тепер Зєля не шпигун російський?
__________
Зєлю геть. Дострокові.
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12.02.2021 09:15 Ответить
а кого если шо выберем бойку чи рабиновича
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12.02.2021 09:37 Ответить
Ні ..Знову буде ..*солодкий * ! Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2677
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12.02.2021 09:42 Ответить
Ні бойка на будь який інший зажоп не пройде. Нам треба узгодити якогось нормального. Наприклад Олену Зеркаль. Або Андрія Сенченка, який перекрив Кримький канал.
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12.02.2021 09:48 Ответить
Насамкінець можна журналіста Юру Бутусова. Ну не буде соромно, це точно.
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12.02.2021 12:35 Ответить
Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7777 Двоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4440
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12.02.2021 09:38 Ответить
А хто прийде? Навальний? Так цапи полізуть всім скопом.
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12.02.2021 09:51 Ответить
Деяким нашим гнидам із 73% доходить тільки тоді ,коли в них холодильник пустий,а те що Україну принижує весь світ. гинуть наші кращі сини,це їх не турбує. При владі продажне єврейське кодло,для яких територія України це місце для заробляння грошей ,а не їх Батьківщина. Як вони самі говорять,тут можна заробити.бо тут живуть лохі.
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12.02.2021 10:06 Ответить
Сколько можно слушать о смертях солдат и не одного сообщения об уничтоженных сепарах роль терпилы ЗСУ Украины просто унизительна ведь оно закономерна с таким главнокомандующим не стоит ждать чего то другого
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12.02.2021 10:11 Ответить
Все божья роса. Зеленский похвастался перемирием в день, когда погибли двое воинов 12 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0

Накануне вечером вследствие обстрела украинских позиций неподалеку от Новомихайловки погиб и второй украинский военнослужащий.
Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка «Схід».
«Сегодня, 11 февраля, около 20.45 в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід», неподалеку от Новомихайловка, вооруженные формирования Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из крупнокалиберного пулемета. Вследствие обстрела один из защитников Украины погиб», - говорилось в сообщении.
Отмечалось также, что на обстрел российско-оккупационных войск был дан адекватный ответ.
«На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины», - добавили в ОТГ «Восток».
Ранее вчера передавалось, что вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. Вследствие выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение и умер во время эвакуации в госпиталь.
Таким образом, за вчерашний день на фронте погибло как минимум два украинских воина.
Столько же - двое украинских военных - погибли на Донбассе 6 февраля. Еще в тот день было ранено четверо бойцов ВСУ.
Примечательно, что после того случая глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчук однозначно заявил о прекращении перемирия.
«Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть.
Надо говорить правду, белое называть белым, а черное - черным», - сказал он 9 февраля.
При этом ясно, что адресовались эти слова Кравчука, в первую очередь, президенту Владимиру Зеленскому.
Однако, как говорится, тому хоть плюй в глаза, а ему все - божья роса…
Вчера Зеленский вместе с послами западных стран - партнеров Украины как раз поехал в Донецкую область и там общался с военными.
И снова завел «мульку» о якобы действующем на фронте перемирии.
Президент, в частности, напомнил, что, согласно договоренностям, 27 июля был объявлен режим тишины.
«Я считаю, что это одна из главных договоренностей, которая состоялась не на словах, потому что о режиме прекращения огня говорят уже семь лет. А 27 июля он действительно был введен в действие», - сказал он.
Это Зеленский произносил в момент, когда погиб с начала суток уже один боец ВСУ, а вскоре после данных слов был убит и второй воин…
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12.02.2021 10:16 Ответить








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·4 минЧто дозволено Юпитеру Не дозволено Быку, да простит нас Год Быка! "Сепаратисты хотят сорвать перемирие, мы не дадим!" 11.02.2021
Президент ЗеленскийДвоє українських воїнів загинули на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8455
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12.02.2021 10:38 Ответить
перемирие нелоха
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12.02.2021 12:33 Ответить
 
 