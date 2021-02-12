Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки враг пять раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, недалеко от населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.
"В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что вблизи Новомихайловки, враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб.
"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов". - отметили в штабе.
В то же время, неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.
Также, вблизи Луганского, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники осуществляли адекватный ответ.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.
С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами.
Пожалуйста, подождите...
Воно дзвонитиме фюреру ? Що =великий= командувач зе-Хомчак заявить ?
Спочивайте у спокої, Захисники України.
Глибокі співчуття рідним.
ще і влупити по тих локаторах.
Відправили на фронт ненавчених молодих пацанів, які тепер є легкими мішенями для ворога.
Їх же змушували до миру. Вони і оборонятись не вміють. Атакувати. Не знають що і як.
Нинішнє командування зламало і бойовий дух і навички.
Прикро...
@Lviv_UA_SU
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9 ч
Керівництво ЗСУ наказало прибрати з зони ООС усі снайперські і контрснайперські групи. Результат
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
12.02-снайпер 2-200
Час від часу приїздить в зону бойових дій зелена істота без розпізнавальних знаків.
Цю істоту корчи беруть від українського прапора, тому він зрізає всі нашивки, які ідентифікують його як громадянина України?
https://pbs.twimg.com/media/Et-GWEyXIAAs0Ji?format=jpg&name=small
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Зєлю геть. Дострокові.
Накануне вечером вследствие обстрела украинских позиций неподалеку от Новомихайловки погиб и второй украинский военнослужащий.
Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка «Схід».
«Сегодня, 11 февраля, около 20.45 в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід», неподалеку от Новомихайловка, вооруженные формирования Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из крупнокалиберного пулемета. Вследствие обстрела один из защитников Украины погиб», - говорилось в сообщении.
Отмечалось также, что на обстрел российско-оккупационных войск был дан адекватный ответ.
«На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины», - добавили в ОТГ «Восток».
Ранее вчера передавалось, что вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. Вследствие выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение и умер во время эвакуации в госпиталь.
Таким образом, за вчерашний день на фронте погибло как минимум два украинских воина.
Столько же - двое украинских военных - погибли на Донбассе 6 февраля. Еще в тот день было ранено четверо бойцов ВСУ.
Примечательно, что после того случая глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчук однозначно заявил о прекращении перемирия.
«Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть.
Надо говорить правду, белое называть белым, а черное - черным», - сказал он 9 февраля.
При этом ясно, что адресовались эти слова Кравчука, в первую очередь, президенту Владимиру Зеленскому.
Однако, как говорится, тому хоть плюй в глаза, а ему все - божья роса…
Вчера Зеленский вместе с послами западных стран - партнеров Украины как раз поехал в Донецкую область и там общался с военными.
И снова завел «мульку» о якобы действующем на фронте перемирии.
Президент, в частности, напомнил, что, согласно договоренностям, 27 июля был объявлен режим тишины.
«Я считаю, что это одна из главных договоренностей, которая состоялась не на словах, потому что о режиме прекращения огня говорят уже семь лет. А 27 июля он действительно был введен в действие», - сказал он.
Это Зеленский произносил в момент, когда погиб с начала суток уже один боец ВСУ, а вскоре после данных слов был убит и второй воин…
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·4 минЧто дозволено Юпитеру Не дозволено Быку, да простит нас Год Быка! "Сепаратисты хотят сорвать перемирие, мы не дадим!" 11.02.2021
Президент Зеленский