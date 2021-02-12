Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом он сказал в программе "Право на власть".

"Лицензионное производство. Сегодня есть программа правительства, которая находится на утверждении о восстановлении фармацевтического производства в Украине. 100 млн в бюджете предусмотрено на биокластер "Биобезопасность", который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации", — пояснил он.

На уточняющий вопрос, можно ли купить лицензию, к примеру, Pfizer, Ляшко ответил: "Не так-то просто, как вам кажется. Сегодня нет таких мощностей, которые могут запустить производство РНК-вакцины методом локализации и синтеза".

"100 млн это для запуска. Мы не запустим высокотехнологичный продукт с нуля. Это надо понимать и говорить это людям. Нам надо запустить процесс производства. У нас нет вакцины производства против туляремии, у нас нет сывороток против дифтерии и тому подобное. Это то, что мы можем запустить", - отметил главный санитарный врач.

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Накануне Ляшко сообщил, что первой в Украине может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует обеспечить доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Он должен быть бесплатным.