Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом он сказал в программе "Право на власть".
"Лицензионное производство. Сегодня есть программа правительства, которая находится на утверждении о восстановлении фармацевтического производства в Украине. 100 млн в бюджете предусмотрено на биокластер "Биобезопасность", который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации", — пояснил он.
На уточняющий вопрос, можно ли купить лицензию, к примеру, Pfizer, Ляшко ответил: "Не так-то просто, как вам кажется. Сегодня нет таких мощностей, которые могут запустить производство РНК-вакцины методом локализации и синтеза".
"100 млн это для запуска. Мы не запустим высокотехнологичный продукт с нуля. Это надо понимать и говорить это людям. Нам надо запустить процесс производства. У нас нет вакцины производства против туляремии, у нас нет сывороток против дифтерии и тому подобное. Это то, что мы можем запустить", - отметил главный санитарный врач.
Накануне Ляшко сообщил, что первой в Украине может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует обеспечить доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Он должен быть бесплатным.
Пожалуйста, подождите...
И в Ялту!!(С.Крамаров)
Вы со степашкой уже 2 лярда на свою разработку вакцины брали!
Остап Бендер Задунайский..
Хто там у кого був "літературним негром"?...
Ти можеш почать говорить, що вони, крім цих творів, нічого більше не публікували... Може буть... Однак, Сервантес, крім "Дон Кіхота", а Шарль де Костер - крім "Легенди про Тіля Уленшпігеля", теж нічого не написали!... Те ж саме стосується і Данієля Дефо, з його "Робінзоном Крузо"...
Розсуди логічно - "з якого переляку" Валентину Катаєву, відомому письменнику, ховаться за братом, та ще й під псевдонімом? Євген взяв псевдонім "Петров", бо Валентин, на той час, уже був відомим, як літератор... Згадай, яка плутанина, до цих пір, між Дюма-батьком і Дюма-сином!...
Писатель Валентин Катаев и "настоящее имя - Евгений Петрович Катаев; 1902-1942)"-не наводит на мысль?
А если погуглить, то находится история о том, что Катаев предложил своему родственнику и его другу от его имени накатать книжку (дав общие указания) но они сделали бОльшее-создали отдельную книгу в совсем не той канве, что им предлагал Катаев.
В августе, когда Евгений Петрович и Илья Арнольдович вернулись в Москву, Валентин Катаев полушутя предложил им стать его «литературными неграми» и даже дал тему для романа: «Стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти». В тот день во Дворце труда, где размещалась редакция «Гудка», возник творческий тандем Ильф и Петров[46].
История вполне подтверждена не только политкорректной вики.
Лучше потратить 2 млрд. на закупку!
РНК, как он сказал, оборудование не осилит
100 млн чего?
100 млн Ляшко?