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Новости Политика Украины
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Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом он сказал в программе "Право на власть".

"Лицензионное производство. Сегодня есть программа правительства, которая находится на утверждении о восстановлении фармацевтического производства в Украине. 100 млн в бюджете предусмотрено на биокластер "Биобезопасность", который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации", — пояснил он.

На уточняющий вопрос, можно ли купить лицензию, к примеру, Pfizer, Ляшко ответил: "Не так-то просто, как вам кажется. Сегодня нет таких мощностей, которые могут запустить производство РНК-вакцины методом локализации и синтеза".

"100 млн это для запуска. Мы не запустим высокотехнологичный продукт с нуля. Это надо понимать и говорить это людям. Нам надо запустить процесс производства. У нас нет вакцины производства против туляремии, у нас нет сывороток против дифтерии и тому подобное. Это то, что мы можем запустить", - отметил главный санитарный врач. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав выкупит вакцину против коронавируса у дистрибьютеров, чтобы бесплатно вакцинировать людей, - Ляшко

Накануне Ляшко сообщил, что первой в Украине может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует обеспечить доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Он должен быть бесплатным.

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Топ комментарии
+3
Шо опять?
Вы со степашкой уже 2 лярда на свою разработку вакцины брали!
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12.02.2021 08:08
+2
Куплю костюм с отливом!
И в Ялту!!(С.Крамаров)Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611
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12.02.2021 08:07
+2
А ведь они просто обдирают страну.....
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12.02.2021 08:15
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Програмісти... З їхнім кодом їх би і індуси на аутстафінг не взяли. Папір стерпить все...
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12.02.2021 08:06 Ответить
Куплю костюм с отливом!
И в Ялту!!(С.Крамаров)Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3611
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12.02.2021 08:07 Ответить
На Москвич с приемником не хватит? Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 2125 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 2125 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 2125
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12.02.2021 08:17 Ответить
Шо опять?
Вы со степашкой уже 2 лярда на свою разработку вакцины брали!
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12.02.2021 08:08 Ответить
Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав
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12.02.2021 08:28 Ответить
Це ви в тему того, що міздрав вже знає, куди їх витратити? Почати виробництво супутника в Україні?
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12.02.2021 08:31 Ответить
Ще не всі дороги переафальтували...
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12.02.2021 08:36 Ответить
Погода завадила, а тоб вже закінчили повне асфальтування України(
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12.02.2021 08:41 Ответить
Дай мильончик,дай мильончик...Паниковский выпрашивал у товаристча Корейко... Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 3873в сссре дохляке мильонеров не было...Сралин запретил...
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12.02.2021 08:10 Ответить
рукожопые
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12.02.2021 08:13 Ответить
Товаристч Корейко,с такими деньгами и до сих пор на Свободе...Удивительный вы человек товарищ Корейко..
Остап Бендер Задунайский.. Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 9965 Ляшко о возможности возобновления производства вакцин в Украине: Программа правительства есть, для запуска нужно 100 млн - Цензор.НЕТ 9965
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12.02.2021 08:15 Ответить
А ведь они просто обдирают страну.....
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12.02.2021 08:15 Ответить
нас
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12.02.2021 08:23 Ответить
Кстати "Собачье сердце" , 12 стульев и Золотой теленок написал один и тот же автор,М.А.Булгаков...,у Ильфа и Петрова не хватило бы ума, для такого тонкого юмора и сатиры,как у Булгакова... Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 6466
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12.02.2021 08:20 Ответить
Они были "литературными неграми" у Катаева если говорить точно.
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12.02.2021 08:26 Ответить
Илья Ильф (настоящее имя - Илья Арнольдович Файнзильберг; 1897-1937) и Евгений Петров(настоящее имя - Евгений Петрович Катаев; 1902-1942) - советские писатели-сатирики, соавторы...

Хто там у кого був "літературним негром"?...
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12.02.2021 08:39 Ответить
Ильф и Петров ТУПЫЕ БЕЗДАРИ..Не парься ЯР)))Шестерки Валентина Катаева)))
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12.02.2021 08:42 Ответить
Вы-идиот?
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12.02.2021 09:00 Ответить
Скільки разів писать крилатий вислів експертів-криміналістів : "Правда не те, що мо хочемо, а те, що ми змогли довести..."? Ти можеш повторять безкінечно, що вони "ТУПЫЕ БЕЗДАРИ", однак їх слава і відношення до них читачів їх творів, не зміниться. "Скільки не кричи "Халва!!!", в роті солодко не стане...
Ти можеш почать говорить, що вони, крім цих творів, нічого більше не публікували... Може буть... Однак, Сервантес, крім "Дон Кіхота", а Шарль де Костер - крім "Легенди про Тіля Уленшпігеля", теж нічого не написали!... Те ж саме стосується і Данієля Дефо, з його "Робінзоном Крузо"...
Розсуди логічно - "з якого переляку" Валентину Катаєву, відомому письменнику, ховаться за братом, та ще й під псевдонімом? Євген взяв псевдонім "Петров", бо Валентин, на той час, уже був відомим, як літератор... Згадай, яка плутанина, до цих пір, між Дюма-батьком і Дюма-сином!...
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12.02.2021 09:18 Ответить
Он не прятался. Вопрос был в другом: Катаев был настолько популярен в то время, что от его имени можно было выпускать что угодно. Он банально не успевал писать, вот и предложил своему небесталанному родственнику "за доляху малую". Довольно мерзская история в общем то.
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12.02.2021 09:23 Ответить
Відповім тобі коротко, словами свого власного прислів"я, бо набридло тобі щось доводить : "Не ищи смысла в бессмысленном, и наче повредишься мозгами...".
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12.02.2021 10:30 Ответить
Имеющий уши да услышит.
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12.02.2021 10:57 Ответить
Якщо сказане варте того, щоб його слухать... Я вартим не вважаю вислуховувать дрібну тріпологію, тим більше, не підтверджену аргументами...
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12.02.2021 11:12 Ответить
Она подтверждена даже той википедией, ссылку на которую вы же и дали. Хотите опровергать самого себя?Не могу препятствовать.
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12.02.2021 11:17 Ответить
А если подумать немножко, это ведь не больно?

Писатель Валентин Катаев и "настоящее имя - Евгений Петрович Катаев; 1902-1942)"-не наводит на мысль?
А если погуглить, то находится история о том, что Катаев предложил своему родственнику и его другу от его имени накатать книжку (дав общие указания) но они сделали бОльшее-создали отдельную книгу в совсем не той канве, что им предлагал Катаев.
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12.02.2021 09:06 Ответить
Из той же Википедии (на которую вы же дали ссылку) о Петрове

В августе, когда Евгений Петрович и Илья Арнольдович вернулись в Москву, Валентин Катаев полушутя предложил им стать его «литературными неграми» и даже дал тему для романа: «Стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти». В тот день во Дворце труда, где размещалась редакция «Гудка», возник творческий тандем Ильф и Петров[46].
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12.02.2021 09:11 Ответить
Ну і що? Сюжети для кількох моїх оповідань були підказані друзями, що запропонували мені викласти у літературній формі, їх розповіді... Я - "літературний негр"?...
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12.02.2021 09:24 Ответить
Не думаю. Сюжет, который вам вольно/невольно подсказали, это одно. А когда вам предлагают побыть в безвестности взамен на гонорар это да, литературный него. К слову, Катаев потребовал потом от авторов в качестве золотой (нет, не батон ) портсигар, и обязательное упоминание "посвящается Валентину Катаева" (и ведь получил, стервец, в ранних изданиях на первой странице оно было, потом как-то решили вопрос).
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12.02.2021 09:30 Ответить
У Хайнлайна є така книга - "Подвійна зірка". Там головний герой розповідає анекдот про професора, який присвятив усе життя тому, щоб довести, що "Іліаду" та "Одіссею" написав не Гомер, а інший грек з тим самим ім"ям? Твоя "теорія" "висмоктана з пальця", і не має ніякого логічного підгрунтя. "Літературний негр" - людина, що пише для когось за гроші, які йому платить інша людина, яка отримує славу і визнання... Яку славу і визнання отримав Валентин Катаєв, якщо офіційно визнані автори - Ільф і Петров? Тим більше, що слава і визнання літератора у нього ВЖЕ були... Гонорар теж виплатили не йому, а Ільфу і Петрову. А присвята - так такого у літературі - "сплошь и рядом"... Я пописую, потороху, збірник оповідань. І там є посвята - друзям-мисливцям та рибалкам, що були джерелом багатьох сюжетів і першими поціновувачами цих оповідань...
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12.02.2021 09:47 Ответить
Я об этом писал уже чуть выше: Катаев был на пике популярности, можно было издавать чуть ли не букварь, поставив на обложке его имя, и продавалось бы на ура. Он дал "заказ" этому дуэту, а сам укатил по делам. А потом, когда в творческих муках они "родили" данный опус, то стало ясно, что они "прыгнули выше головы". Потому ограничился тем, что содрал гонорар.
История вполне подтверждена не только политкорректной вики.
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12.02.2021 09:56 Ответить
Вы читайте украинскую Вики , а не кацапскую 😀😀😀
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12.02.2021 09:51 Ответить
На какую дали ссылку, ту и прочитал
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12.02.2021 09:57 Ответить
Tolko ne sputnik.Vo vremia ispatanija sputnika propali 74 dobrovalca ix vakcinurovali no danix pro nix nedali raska Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 4866
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12.02.2021 08:23 Ответить
они в 3 измерение попали
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12.02.2021 08:27 Ответить
Пригожинский! Про какое"выробляты" ты несешь? Богатыревский завод в Харькове-это предприятие по расфасовке таблеток из закупленного сырья. Что бы "производить"- надо закупить оборудование, технологии, обучить людей и отладить производство. Или ты тролль, имеешь ввиду разливать бормотуху из ж/д цистерн из раши в аптечные пузырьки?
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12.02.2021 09:07 Ответить
Трололо! Шо ты прислал-рекламный буклетик по истории фабрики с 19-го века? Когда травы в чанах настаивали? Так и сейчас будут это делать. Фасуют таблетки из Китайского сырья, будут разливать бормотуху рассейскую из цистерн в мензурки и такие же рекламные буклеты делать шо они-"производители вакцины"!
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12.02.2021 09:22 Ответить
Ты смешной, тролль! Еще раз тролляка Пригожинская. То шо тут записано "производит", как раз и подразумевает-получает сырье из Индии и Китая в бочках, насыпом, в цистернах, фасует в блистеры и мензурки и пишет "произведено в Украине". Такое же по типу "производство российских вакцин" хотят сделать и сейчас. Пригонять цистерны непонятно чего из РФ, разливать и продавать как "Богатыревский"продукт от КОВИД СПУТНИК В. А вас, троллей бросить на медийное сопровождение этой аферы.
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12.02.2021 09:59 Ответить
Да,нам в Украине Пфайзер, а вам Пригожинских отходов. Хотя, ты такой, шо за копейку и не такое жр..ть будешь.
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12.02.2021 10:29 Ответить
Так з ковідного фонду візьміть.
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12.02.2021 08:29 Ответить
В Харькове,на базе физико-технического института впервые в мире было расчеплено ядро Лития...,авторами этого феномена были Йоффе,Харитон и Иваненко,четвертого ученого забыл фамилию..Скленроз Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 8595кажется Зельдович,но точно не помню... Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 5216
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12.02.2021 08:41 Ответить
Нужно просто прекратить воровать
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12.02.2021 08:49 Ответить
Запустить где? Все фармзаводы частные. Ориентированы на закупку индийского и китайского сырья и расфасовке этого сырья в массовые лекарства. Все собственные технологии если и были, давно утрачены. Они что, эти 100 миллионов отдадут частному заводу?
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12.02.2021 08:57 Ответить
100 млн.?
Лучше потратить 2 млрд. на закупку!
Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 9331
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12.02.2021 09:09 Ответить
Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 6089Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 2179Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн - Цензор.НЕТ 7325
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12.02.2021 09:09 Ответить
А какая вакцина?
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12.02.2021 09:23 Ответить
какая нибудь китайская, по классической технологии и с эффективностью 50%

РНК, как он сказал, оборудование не осилит
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12.02.2021 09:36 Ответить
Асфальтом треба
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12.02.2021 09:57 Ответить
"для запуска нужно 100 млн"

100 млн чего?
100 млн Ляшко?
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12.02.2021 21:21 Ответить
 
 