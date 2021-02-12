За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек

По состоянию на пятницу, 12 февраля, выявлены еще 4 773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 февраля 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 000 человек;

летальных случаев - 116;

выздоровели - 7 211 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 262 867 человек;

выздоровели - 1 106 155 человек;

летальных случаев - 24 174;

проведено ПЦР-тестов - 6 500 150.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях", - рассказал Степанов.









