За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По состоянию на пятницу, 12 февраля, выявлены еще 4 773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"4 773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 февраля 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 000 человек;
летальных случаев - 116;
выздоровели - 7 211 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 262 867 человек;
выздоровели - 1 106 155 человек;
летальных случаев - 24 174;
проведено ПЦР-тестов - 6 500 150.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях", - рассказал Степанов.
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