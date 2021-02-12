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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек

По состоянию на пятницу, 12 февраля, выявлены еще 4 773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 февраля 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 03госпитализированы - 2 000 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 03летальных случаев - 116;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 03выздоровели - 7 211 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064).

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За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 08заболели - 1 262 867 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 08выздоровели - 1 106 155 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 08летальных случаев - 24 174;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 500 150.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 116 человек, выявлены 4 773 новых случая, выздоровели 7 211 человек 13

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Екзамен у медінституті. Екзаменатор:
- Назвіть мені органи, в яких розвивається найбільша кількість паразитів людини…
- Державні…
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12.02.2021 08:16 Ответить
Сегодня болеют 132 538 человек. Вчера и каждый предыдущий день было больше.
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12.02.2021 08:50 Ответить
Собаки-нюхачи уже не справляются?
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