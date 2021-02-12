Иран отрицает существование секретного аудио по делу катастрофы самолета МАУ, - пресс-секретарь МИД Хатибзадех

Официальный Тегеран отрицает, что у разведслужб Канады может быть секретная аудиозапись разговора главы МИД Ирана, касающаяся возможных причин ракетного обстрела самолета МАУ.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзадех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Утверждения, высказанные в статье CBC News - неточны и безосновательны, а многие заявления, приписываемые главе иранского МИД, существенно не соответствуют фигурам речи, которые он обычно использует. Само утверждение, что подобная запись существует, является ложным", - сказал Хатибзадех.

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Он призвал правительство Канады "действовать профессионально, отказавшись от бесплодного стремления к сенсациям, и подать экспертный отчет относительно инцидента, если Канада имеет собственное мнение".

Хатибзадех также обвинил Канаду в политизации трагедии рейса PS752.

"Члены семей, потерявших своих близких в этой трагедии, переживают глубокую печаль, которую сложно облегчить. Мы призываем Канаду не приумножать горе семей такими действиями и слухами", - добавил представитель иранского МИД.

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Ранее общественный вещатель CBC News сообщил, что канадские спецслужбы располагают аудиозаписью разговора с вероятным участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, где говорится о том, что самолет рейса PS752 был сбит преднамеренно.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.