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Иран отрицает существование секретного аудио по делу катастрофы самолета МАУ, - пресс-секретарь МИД Хатибзадех

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Иран отрицает существование секретного аудио по делу катастрофы самолета МАУ, - пресс-секретарь МИД Хатибзадех

Официальный Тегеран отрицает, что у разведслужб Канады может быть секретная аудиозапись разговора главы МИД Ирана, касающаяся возможных причин ракетного обстрела самолета МАУ.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзадех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Утверждения, высказанные в статье CBC News - неточны и безосновательны, а многие заявления, приписываемые главе иранского МИД, существенно не соответствуют фигурам речи, которые он обычно использует. Само утверждение, что подобная запись существует, является ложным", - сказал Хатибзадех.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным, - СМИ

Он призвал правительство Канады "действовать профессионально, отказавшись от бесплодного стремления к сенсациям, и подать экспертный отчет относительно инцидента, если Канада имеет собственное мнение".

Хатибзадех также обвинил Канаду в политизации трагедии рейса PS752.

"Члены семей, потерявших своих близких в этой трагедии, переживают глубокую печаль, которую сложно облегчить. Мы призываем Канаду не приумножать горе семей такими действиями и слухами", - добавил представитель иранского МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл, который может свидетельствовать о том, что самолет МАУ в Иране был сбит умышленно

Ранее общественный вещатель CBC News сообщил, что канадские спецслужбы располагают аудиозаписью разговора с вероятным участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, где говорится о том, что самолет рейса PS752 был сбит преднамеренно.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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Топ комментарии
+2
Это до того, как он брата убил или уже после? Как вы лаптеногие достали уже со своими фейками.

Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех - Цензор.НЕТ 9226
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12.02.2021 09:00
+2
Ага. И обязательно расскажут с каким соусом его съели. Только сначала допросят распятого мальчика.
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12.02.2021 09:44
+1
верблюд- это инструмент, а вот откуда такие козлы появляются вроде тебя, вероятно с германии...
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12.02.2021 08:58
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комментарий отмечен как спам
Силовики раскрыли, как Порошенко подарил Медведчуку украинский нефтепровод11 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 9Иран отрицает существование секретного аудио по делу катастрофы самолета МАУ, - пресс-секретарь МИД Хатибзадех - Цензор.НЕТ 8338Только что вышла сенсационная новость! Четыре правоохранительных органа реализовали подозрение, которое станет ударом по бизнес-империи Медведчука и поставит в очень затруднительное положение Порошенко.Читать далее
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12.02.2021 08:42 Ответить
Это до того, как он брата убил или уже после? Как вы лаптеногие достали уже со своими фейками.

Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех - Цензор.НЕТ 9226
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12.02.2021 09:00 Ответить
В своё время будет обнародовано, кто был заказчиком убийства брата барыги.
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12.02.2021 09:20 Ответить
Ага. И обязательно расскажут с каким соусом его съели. Только сначала допросят распятого мальчика.
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12.02.2021 09:44 Ответить
Брата Вальцмана, убил Зельцман. Еврейские Разборки Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех - Цензор.НЕТ 8921
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12.02.2021 09:50 Ответить
вероятно, лайнер МАУ подожгли бы даже кизяками верблюда - ублюдки продажные черножожопые на всяк терроризм способны на бабки *****...
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12.02.2021 08:46 Ответить
комментарий отмечен как спам
Никогого не забыл? Смотрю даже безобидному верблюду досталось.
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12.02.2021 08:53 Ответить
верблюд- это инструмент, а вот откуда такие козлы появляются вроде тебя, вероятно с германии...
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12.02.2021 08:58 Ответить
Президент Ирана честнейший человек,а глава МИД-не знаю
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12.02.2021 09:01 Ответить
Самолёт сбивали по предварительной договорённости между путлером и президентом Ирана. Потому исполнители никогда не будут наказаны. Делалось это для того, чтобы запугать нашего бубочку. Путлеру это удалось.
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12.02.2021 09:17 Ответить
 
 