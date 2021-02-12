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От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ
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Украинский воин погиб от выстрела снайпера наемников РФ на направлении Марьинка.
Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 11 февраля около 21.00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.
Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.
"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - подытожили в делегации.
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+43 Ksenia VB
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+17 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий12.02.2021 09:14
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Українські військові вогонь на придушення ворога не відповiдають, так як за «відповідь», під час обстрілу «повстанцями» українських позицій, єврейськiй Уряд «95 кварталу» тепер накладає великий штраф. Росіяни приносять з собою смерть мирним жителям всюди, де з'являється «Русскій мір». А там, де його ще немає, звучать автоматні черги з російської зброї, виготовленой на російських військових заводах. «Рускій мір» потрібно зупинити, інакше він намотає людські кишки на гусениці танків тувинця Шойгу.
«война на Украине не прекратится до тех пор, пока существует Украина. Даже, если вся её территория превратится в выжженную пустыню».
Пока жив обнулёныш Кабаевой, на Донбассе будут гибнуть от пуль российских снайперов украинские военные, и подрываться на российских минах «Лепесток», разбросанных ночью с беспилотников, трактористы, пастухи и школьники.
Европейцы уже убедились, что Московия - террористическая страна и её православные диверсанты из ФСБ и ГРУ не напрягаясь могут устроить авиакатастрофу для польского Правительства, сбить пассажирский «БОИНГ», организовать железнодорожное крушение, убрать неугодного политика в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, задушить шарфом в ванной комнате в Лондоне российского олигарха или отравить полонием и «Новичком» в Лондоне и Солсбери своих бывших агентов, отказавшихся сотрудничать с «Конторой». Главная мантра росиян про Украину: «Будєм жечь эту вашу окраину!».
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, скотина, приводь війська в бойову готовність !
Сцикло недороблене !!!
Або йди геть з посади !
Про це хто тільки не говорив.
Інакше, чому снайпера так легко вбивають наших ?
А як піде снайпер, його ж і здадуть.
Користувач сам пішов. Причини мені невідомі. І мене це бентежить.
Сподіваюсь, ви поставитесь з розумінням.
пишов я вже - свое робити.....
Може говнокомандувача на передову виставити, він тітьками усіх прикриє?
А если бы стрелявшая тварь выжила, была бы идентифицирована и получила бы пулю прямо в мухосранске своем
Верховный главнокомандующий ходит с экскурсиями и фотосессиями, вообще не анализируя ситуацию и не пытаясь утвердить какой-то план действий…
11 февраля два наших солдата погибли от российских обстрелов на Донбассе.
Об этом вчера поздно вечером написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов, являющийся ныне временно советником министра обороны.
- Бутусов сказал Тарану все, что о нем думает, и согласился стать советником лишь на два месяца
В 9.15 году российский снайпер смертельно ранил солдата инженерно-саперного взвода 59-й бригады в районе села Зайцево.
А в 20.45 году под Новомихайловкой в битве с гранатометами, пулеметом и снайперами был убит воин 28 бригады.
Другие наши позиции также подвергались плотным обстрелам днем.
Очевидно, что такая активизация комбатантов - наглядная демонстрация российских командиров послам западных государств и Президента Украины, посетившего сегодня позиции украинских войск в Зайцево и Авдеевском районе.
Перемирия нет, противник активно применяет тяжелое оружие пехоты. Нет смысла реагировать на такие вещи убеждениями. Нужна эффективная тактика действий взамен. Тактика, которой нет.
Армия ведет войну хаотично и скрыто от руководства в Киеве, не имея ни боевых приказов, ни системного планирования действий на предрассудки и взамен. Да, наши дают ′′ ответ ′′ - но разве может быть эффективным, если его нужно спрятать на всех уровнях, чтобы Офис президента не возмутился, что кто-то тут слишком воюет.
Верховный главнокомандующий ходит с экскурсиями и фотосессиями, вообще не анализируя ситуацию и не пытаясь утвердить какой-то план действий, основанный в первую очередь на его политической воле.
***
Нах..й треба заморожувати конфлікт і нехай москалі самі просять забрати Лугандонію назад в Україну на наших умовах і з відшкодунням постраждалим родичам в Україні.
Приклад мирної Молдови і рішучого Азербайджану доводить, що москалі краденого ніколи не повертають, якщо сам не спроможний повернути.
"В последние отчеты СММ ОБСЕ о ситуации на Донбассе не вошли такие грубые нарушения перемирия как ведение снайперского огня вооруженными формированиями РФ.Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 февраля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ Источник: https://censor.net/ru/n3247491
@Lviv_UA_SU
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9 ч
Керівництво ЗСУ наказало прибрати з зони ООС усі снайперські і контрснайперські групи. Результат
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
12.02-снайпер 3-200
Случайно не улетел на Мальдивы греть свою задницу?
ну нет нормальных АНТИ- так накройте их к бениной маме градом №наххххххххххххххххх)))