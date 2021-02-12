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От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ

Украинский воин погиб от выстрела снайпера наемников РФ на направлении Марьинка.

Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 11 февраля около 21.00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - подытожили в делегации.

Читайте: Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ

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Топ комментарии
+43
От сукі...
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, скотина, приводь війська в бойову готовність !
Сцикло недороблене !!! От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8338
Або йди геть з посади !
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12.02.2021 09:15
+22
Если бы на месте Украины был Израиль, от позиций с которых стреляли , остался бы только пепел.
А если бы стрелявшая тварь выжила, была бы идентифицирована и получила бы пулю прямо в мухосранске своем
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12.02.2021 09:25
+17
"Мир в глазах Пукина"..... От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 4710
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12.02.2021 09:14
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"Мир в глазах Пукина"..... От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 4710
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12.02.2021 09:14 Ответить
I знову втрати.
Українські військові вогонь на придушення ворога не відповiдають, так як за «відповідь», під час обстрілу «повстанцями» українських позицій, єврейськiй Уряд «95 кварталу» тепер накладає великий штраф. Росіяни приносять з собою смерть мирним жителям всюди, де з'являється «Русскій мір». А там, де його ще немає, звучать автоматні черги з російської зброї, виготовленой на російських військових заводах. «Рускій мір» потрібно зупинити, інакше він намотає людські кишки на гусениці танків тувинця Шойгу.
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12.02.2021 09:31 Ответить
Від кулі снайпера РФ на Донбасі загинув ще один український воїн, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1737
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12.02.2021 09:55 Ответить
Как сказал уважаемый пан Виталий Портников: «Война с православной Россией - это наше прошлое, настоящее и ближайшее будущее». В одном из интервью православный убийца москвич Игаль Гиркинд сказал следующее:
«война на Украине не прекратится до тех пор, пока существует Украина. Даже, если вся её территория превратится в выжженную пустыню».
Пока жив обнулёныш Кабаевой, на Донбассе будут гибнуть от пуль российских снайперов украинские военные, и подрываться на российских минах «Лепесток», разбросанных ночью с беспилотников, трактористы, пастухи и школьники.
Европейцы уже убедились, что Московия - террористическая страна и её православные диверсанты из ФСБ и ГРУ не напрягаясь могут устроить авиакатастрофу для польского Правительства, сбить пассажирский «БОИНГ», организовать железнодорожное крушение, убрать неугодного политика в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, задушить шарфом в ванной комнате в Лондоне российского олигарха или отравить полонием и «Новичком» в Лондоне и Солсбери своих бывших агентов, отказавшихся сотрудничать с «Конторой». Главная мантра росиян про Украину: «Будєм жечь эту вашу окраину!».
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12.02.2021 10:13 Ответить
Різке збільшення втрат серед українських військових сталося саме після закриття пропагандистських каналів Медведчука. Отже йдеться про повну координацію дій Медведчука з проросійськими бандформуваннями на Донбасі. Це ще одна причина для закошмарення Медведчука та його оточення з усіма їхніми бізнесами...
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12.02.2021 12:45 Ответить
От сукі...
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, скотина, приводь війська в бойову готовність !
Сцикло недороблене !!! От пули снайпера РФ на Донбассе погиб еще один украинский воин, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8338
Або йди геть з посади !
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12.02.2021 09:15 Ответить
А по вашому війська на передовій не у бойовій готовності?
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12.02.2021 09:27 Ответить
Не по моєму, а з достовірних джерел.
Про це хто тільки не говорив.
Інакше, чому снайпера так легко вбивають наших ?
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12.02.2021 09:28 Ответить
Або нашим просто заборонили вести розвідку і вбивати москалів.
А як піде снайпер, його ж і здадуть.
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12.02.2021 09:40 Ответить
Мене просили не піднімати цю тему.
Користувач сам пішов. Причини мені невідомі. І мене це бентежить.
Сподіваюсь, ви поставитесь з розумінням.
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12.02.2021 09:44 Ответить
всим спокою и шоб кацапня повиздихала.
пишов я вже - свое робити.....
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12.02.2021 09:50 Ответить
вообще то если вопрос стоит о твоей жизни то мало кто там на Донбассе будет слушать о каких то запретах или штрафах за огонь в ответ, берут и стреляют,но туда наверное точно приехали спецы с кацапстана,а не шахтеры и массово начинают наших отстреливать,а те не понимают что происходит...
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12.02.2021 09:44 Ответить
якщо немає чим стріляти, то як тут не послухаєш
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12.02.2021 10:06 Ответить
таки в это время у кацапов обучающихся на снайперов практические занятия так же как и приблизительно в апреле -мае у курсантов артиллерийских училищ . просто при порохе они в немалом количестве возвращались обратно в рефрижераторах а теперь им вольница как в тире .
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12.02.2021 10:37 Ответить
Вранье. У нас все было. И подготовка, и учения, и соревнования пар. И контрснайперские группы регулярно раньше работали на нуле. Только все это было до запрета.
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12.02.2021 09:48 Ответить
ЗЕля, *****, може настала пора щось міняти в політиці *нестрєлятє, бо ніззя*.
Може говнокомандувача на передову виставити, він тітьками усіх прикриє?
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12.02.2021 09:15 Ответить
Если бы на месте Украины был Израиль, от позиций с которых стреляли , остался бы только пепел.
А если бы стрелявшая тварь выжила, была бы идентифицирована и получила бы пулю прямо в мухосранске своем
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12.02.2021 09:25 Ответить
ТКГ только ноты и посылает, а гавнокомандующий носится со своим " перемирным достижением", как дурак со ступой и всем втюхивает, что в сравнении с прошлыми годами, эти потери мизер...
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12.02.2021 09:33 Ответить
Зато наши снайпера тренируются где то глубоко в тылу. Від кулі снайпера РФ на Донбасі загинув ще один український воїн, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8210
Від кулі снайпера РФ на Донбасі загинув ще один український воїн, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 6789
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12.02.2021 09:39 Ответить
По "горобцям", бо заборонено стріляти на фронті.
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12.02.2021 09:45 Ответить
Та да. Вся подготовка коту под хвост.
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12.02.2021 09:58 Ответить
ДА сколько они будуть гибнуть? Від кулі снайпера РФ на Донбасі загинув ще один український воїн, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9752
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12.02.2021 09:57 Ответить
А ще Байдена в список додай.
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12.02.2021 10:06 Ответить
Но, "мыжнеправакуемо". Там же "нашалюдя"! Туда стрелять ниизззяяя
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12.02.2021 10:08 Ответить
Украинская армия ведет войну скрыто от Верховного главнокомандующего - Бутусов 12 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0

Від кулі снайпера РФ на Донбасі загинув ще один український воїн, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1776

Верховный главнокомандующий ходит с экскурсиями и фотосессиями, вообще не анализируя ситуацию и не пытаясь утвердить какой-то план действий…

11 февраля два наших солдата погибли от российских обстрелов на Донбассе.
Об этом вчера поздно вечером написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов, являющийся ныне временно советником министра обороны.
- Бутусов сказал Тарану все, что о нем думает, и согласился стать советником лишь на два месяца
В 9.15 году российский снайпер смертельно ранил солдата инженерно-саперного взвода 59-й бригады в районе села Зайцево.
А в 20.45 году под Новомихайловкой в битве с гранатометами, пулеметом и снайперами был убит воин 28 бригады.
Другие наши позиции также подвергались плотным обстрелам днем.
Очевидно, что такая активизация комбатантов - наглядная демонстрация российских командиров послам западных государств и Президента Украины, посетившего сегодня позиции украинских войск в Зайцево и Авдеевском районе.
Перемирия нет, противник активно применяет тяжелое оружие пехоты. Нет смысла реагировать на такие вещи убеждениями. Нужна эффективная тактика действий взамен. Тактика, которой нет.
Армия ведет войну хаотично и скрыто от руководства в Киеве, не имея ни боевых приказов, ни системного планирования действий на предрассудки и взамен. Да, наши дают ′′ ответ ′′ - но разве может быть эффективным, если его нужно спрятать на всех уровнях, чтобы Офис президента не возмутился, что кто-то тут слишком воюет.
Верховный главнокомандующий ходит с экскурсиями и фотосессиями, вообще не анализируя ситуацию и не пытаясь утвердить какой-то план действий, основанный в первую очередь на его политической воле.
***
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12.02.2021 10:15 Ответить
А всех ли мы прибили? Наверное, нет. Там еще мильчаков был, садист, отрезал уши нашим военным. Плотницкий и Ходаковский тоже на России прячутся, причем говорят что они чуть ли не агенты СБУ, давайте доставим их в Украину, расскажут много интересного
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12.02.2021 10:18 Ответить
Мир с РФ гораздо опаснее войны с РФ. Наши солдаты поверив в перемирие расслабились и ходят в зоне АТО в полный рост. А ведь по всем правилам в прифронтовой зоне должно быть введено военное положение со всеми вытекающими
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12.02.2021 10:22 Ответить
За "надо просто перестать стрелять" Україна платить життями своїх воїнів-захисників, а зелені бл..ді далі з усіх ЗМІ свистять про свої "миротворчі" ініціативи по Донбасу.

Нах..й треба заморожувати конфлікт і нехай москалі самі просять забрати Лугандонію назад в Україну на наших умовах і з відшкодунням постраждалим родичам в Україні.
Приклад мирної Молдови і рішучого Азербайджану доводить, що москалі краденого ніколи не повертають, якщо сам не спроможний повернути.
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12.02.2021 10:27 Ответить
За каждого убитого Украинца , нужно убить двоих опзжистов-медведчукистов .
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12.02.2021 10:34 Ответить
"Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ." Источник: https://censor.net/ru/n3247508 да вашими нотами уже ОБСЕ подтирается
"В последние отчеты СММ ОБСЕ о ситуации на Донбассе не вошли такие грубые нарушения перемирия как ведение снайперского огня вооруженными формированиями РФ.Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 февраля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ Источник: https://censor.net/ru/n3247491
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12.02.2021 10:36 Ответить
Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
·
9 ч
Керівництво ЗСУ наказало прибрати з зони ООС усі снайперські і контрснайперські групи. Результат
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
12.02-снайпер 3-200
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12.02.2021 10:52 Ответить
Головний конструктор Заводу «Маяк» розповів подробиці про гвинтівку «Володар Обрію» та новий набій
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12.02.2021 11:02 Ответить
А Янелох,Янелох живий? Невже снайпер штрафу за нього побоявся,не стр1ляв?
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12.02.2021 11:11 Ответить
Кстати, а где сейчас Зеленский?
Случайно не улетел на Мальдивы греть свою задницу?
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12.02.2021 11:22 Ответить
ТА №лЯТЬ!!!- ну неужели так трудно организовать истребление этих тварей-стрелков макшанских???????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну нет нормальных АНТИ- так накройте их к бениной маме градом №наххххххххххххххххх)))
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12.02.2021 11:31 Ответить
Так за время пораженческого зе-перемирия утрачены навыки контрснайперской борьбы и действительно, остается только покрывать районы действия рашснайперов "Градом" или плотным минометным огнем..
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12.02.2021 13:12 Ответить
конечно трудно. ведь это противоречит мантре "перестать стрелять". кроме того, это же не в бубочку пули летят.
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12.02.2021 15:55 Ответить
А брехло Зеленский каждый день трандит на ТВ , что на фронте всё нормально! Как в Багдаде???
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12.02.2021 12:07 Ответить
По намекам наших военных, потери орков в снайперской войне, в 2-3 раза больше наших. Увы, войны без потерь не бывает. За десяток убитых орков приходится расплачиваться 3-4 -мя жизнями наших бойцов.
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12.02.2021 13:51 Ответить
 
 