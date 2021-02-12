Эффективная имплементация соглашения об ассоциации Украины с ЕС - мой личный приоритет как главы правительства, - Шмыгаль

Вчера в Брюсселе завершилось седьмое заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз, которое состоялось под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Заседание Совета ассоциации показало важность дальнейшего укрепления экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе соглашения об ассоциации. Украина продолжит свою политику по приближению к европейским стандартам во всех областях в рамках выполнения положений соглашения об ассоциации", - подчеркивают в Кабмине.

Также со ссылкой на заявление Шмыгаля отмечается, что стороны отметили важность дальнейшей работы над интеграцией энергетической системы Украины с европейской, а также важность для Украины продолжать реформу в энергетическом секторе.

Члены украинской делегации подчеркнули, что Украина продолжит имплементацию законодательных инициатив, касающихся Европейского зеленого курса.

Кроме этого, будут продолжены совместные проекты в сферах энергоэффективности, трансформации угольных регионов и борьбы с изменениями климата.

Премьер-министр Украины в свою очередь отметил, что сотрудничество между Украиной и ЕС продолжится в области научных исследований, образовательных проектов, миграционной политики, кибербезопасности, цифровизации и других сферах.

"Эффективная имплементация соглашения об ассоциации будет оставаться ключевым приоритетом реформаторских усилий украинской власти и моим личным приоритетом как главы правительства", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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