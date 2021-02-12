Эффективная имплементация соглашения об ассоциации Украины с ЕС - мой личный приоритет как главы правительства, - Шмыгаль
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Вчера в Брюсселе завершилось седьмое заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз, которое состоялось под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Заседание Совета ассоциации показало важность дальнейшего укрепления экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе соглашения об ассоциации. Украина продолжит свою политику по приближению к европейским стандартам во всех областях в рамках выполнения положений соглашения об ассоциации", - подчеркивают в Кабмине.
Также со ссылкой на заявление Шмыгаля отмечается, что стороны отметили важность дальнейшей работы над интеграцией энергетической системы Украины с европейской, а также важность для Украины продолжать реформу в энергетическом секторе.
Члены украинской делегации подчеркнули, что Украина продолжит имплементацию законодательных инициатив, касающихся Европейского зеленого курса.
Кроме этого, будут продолжены совместные проекты в сферах энергоэффективности, трансформации угольных регионов и борьбы с изменениями климата.
Премьер-министр Украины в свою очередь отметил, что сотрудничество между Украиной и ЕС продолжится в области научных исследований, образовательных проектов, миграционной политики, кибербезопасности, цифровизации и других сферах.
"Эффективная имплементация соглашения об ассоциации будет оставаться ключевым приоритетом реформаторских усилий украинской власти и моим личным приоритетом как главы правительства", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Шестая палата ждет тебя, там наполеоны со сралиными скучают по тебе!
Повторюю, я не хочу ні обілювати, ні якось вшановувати Пепо.
Я просто бачу різницю.
А ви не бачите?
для вас КАКАЯ РАЗНИЦА, а різниця є і різниця кардинальна
А щодо корупції їх нарешті САДЖАТИ почали, а не як при Пепо спортивно рибалку зорганізували - впіймали, трохи потримали відпустили.
Ти умри сьогодні - а я завтра
Все для удовольствия Рыжего немонополиста.
Если для вас у них внешность не подходящая, то это ваша проблема, не их.
И воевать в безлюдных горах это одно, другое дело в густозаселенных местах, где у оккупантов есть живой щит из местных, за которым они по заветам ***** прячутся.
"113. Вітає позицію українського уряду поважати зобов'язання, прийняте в рамках Енергетичного співтовариства, дотримуватись чинного законодавства ЄС, включаючи політику щодо охорони навколишнього середовища та безпеки, не дозволяючи таким чином електроенергію з електростанцій у сусідніх країнах, які будуються без дотримання вимог міжнародної конвенції та найвищих міжнародних стандартів навколишнього середовища та безпеки, що підлягають імпорту;"
"114. Шкодує з приводу того, що в секторі виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії Україна ще не виконує своїх зобов'язань перед інвесторами, і що затримки з виплатами виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії загрожують подальшому розвитку чистих джерел енергії в Україні;"
"115. Закликає українську владу терміново завершити модернізацію атомних електростанцій та дослідити затримки цих процесів, зокрема модернізацію Запорізької атомної електростанції;"...і.т.п. (з доповіді принятої Еуро Парламентом)