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Новости Политика Украины
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Эффективная имплементация соглашения об ассоциации Украины с ЕС - мой личный приоритет как главы правительства, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эффективная имплементация соглашения об ассоциации Украины с ЕС - мой личный приоритет как главы правительства, - Шмыгаль

Вчера в Брюсселе завершилось седьмое заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз, которое состоялось под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Заседание Совета ассоциации показало важность дальнейшего укрепления экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе соглашения об ассоциации. Украина продолжит свою политику по приближению к европейским стандартам во всех областях в рамках выполнения положений соглашения об ассоциации", - подчеркивают в Кабмине.

Также со ссылкой на заявление Шмыгаля отмечается, что стороны отметили важность дальнейшей работы над интеграцией энергетической системы Украины с европейской, а также важность для Украины продолжать реформу в энергетическом секторе.

Члены украинской делегации подчеркнули, что Украина продолжит имплементацию законодательных инициатив, касающихся Европейского зеленого курса.

Кроме этого, будут продолжены совместные проекты в сферах энергоэффективности, трансформации угольных регионов и борьбы с изменениями климата.

Премьер-министр Украины в свою очередь отметил, что сотрудничество между Украиной и ЕС продолжится в области научных исследований, образовательных проектов, миграционной политики, кибербезопасности, цифровизации и других сферах.

"Эффективная имплементация соглашения об ассоциации будет оставаться ключевым приоритетом реформаторских усилий украинской власти и моим личным приоритетом как главы правительства", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Читайте также: Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль

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Топ комментарии
+4
Пацан, а не много о себе возомнил?

Шестая палата ждет тебя, там наполеоны со сралиными скучают по тебе!
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12.02.2021 09:27
+4
ЕС с жуликами дел не ведёт , тем более с времинщиками 🤣🤣🤣
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12.02.2021 09:31
+4
Василий Васильев 4e7382b9 ,Вася ,как тебе сказать ,при Парошенко Украина ,двигалась в Европу , а Зеленский только мир ищет в глазах Хуйла ,правда сейчас Байден немножко сдавил его Фаберже ,и он позакрывал пропагандонов 🤔
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12.02.2021 09:36
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Пацан, а не много о себе возомнил?

Шестая палата ждет тебя, там наполеоны со сралиными скучают по тебе!
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12.02.2021 09:27 Ответить
Что без Пепо вам "евроинтеграция" в глотку не лезет?
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12.02.2021 09:29 Ответить
Проінформуєте, що, за два роки, було зроблено, конкретного, ДЛЯ євроінтеграції? Окрім ля-ля та розквіту корупції?
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12.02.2021 10:12 Ответить
А чому там квітнути, адже Пепо за п'ять років її здолав на корню!
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12.02.2021 10:22 Ответить
Що за два роки зробив Янелох для євроінтеграції? Конкретно.
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12.02.2021 10:48 Ответить
Так у "Янелоха" спрашивай, я таких не знаю
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12.02.2021 12:56 Ответить
Усе просто, у Пепо були дії (про корупцію не будемо, вона зараз у розквіті), в ЗЕбіляток окрім, як попердіти в калюжу, нічого немає.

Повторюю, я не хочу ні обілювати, ні якось вшановувати Пепо.

Я просто бачу різницю.

А ви не бачите?

для вас КАКАЯ РАЗНИЦА, а різниця є і різниця кардинальна
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12.02.2021 12:01 Ответить
Я дивлюся ти упоротий, з секти "Свідків 144-х успішних реХформ від Пепо"

А щодо корупції їх нарешті САДЖАТИ почали, а не як при Пепо спортивно рибалку зорганізували - впіймали, трохи потримали відпустили.
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12.02.2021 12:59 Ответить
Для ТУПИХ повторюю, мені пох пепо, а на тупих я клав з пробором)
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12.02.2021 14:31 Ответить
Так-так, звичайно!
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12.02.2021 15:55 Ответить
Васятко, я подальші твої коменти у спам кинув, а ЦЕЙ залишу. А ти дивись на лайки, та роби висновки. А потім повертайся на родіну, в тєпло параши. Там і засохни.
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12.02.2021 12:06 Ответить
Ну навіщо ви так, я ж засмутився, і як мені далі жити.........
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12.02.2021 12:55 Ответить
Хіба то у вас життя, закінчуйте ...
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12.02.2021 14:32 Ответить
Після вас
Ти умри сьогодні - а я завтра
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12.02.2021 15:54 Ответить
Члены украинской делегации подчеркнули, что Украина продолжит имплементацию законодательных инициатив, касающихся Европейского зеленого курса. Источник: https://censor.net/ru/n3247511

Все для удовольствия Рыжего немонополиста.
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12.02.2021 09:27 Ответить
ЕС с жуликами дел не ведёт , тем более с времинщиками 🤣🤣🤣
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12.02.2021 09:31 Ответить
Василий Васильев 4e7382b9 ,Вася ,как тебе сказать ,при Парошенко Украина ,двигалась в Европу , а Зеленский только мир ищет в глазах ***** ,правда сейчас Байден немножко сдавил его Фаберже ,и он позакрывал пропагандонов 🤔
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12.02.2021 09:36 Ответить
Черчиль сказал, что ему все равно какого цвета кошка, лишь бы крыс ловила.
Если для вас у них внешность не подходящая, то это ваша проблема, не их.
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12.02.2021 09:39 Ответить
Не важливо хто, важливі реальні дії. Де вони?
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12.02.2021 10:13 Ответить
Найшоколаднейший безвиз за пять минут оформл? Три года как Моисей завтраками кормил!
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12.02.2021 10:23 Ответить
Що за два роки зробив ВАЗеленський? Конкретно.
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12.02.2021 10:46 Ответить
Василий ваши слова да Богу в уши , однако наши зелёные коты ,мышей не ловят ,мира нету , территории зданы . С Алиевым никто не консультируется ,как русню принудить к миру 😠
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12.02.2021 09:56 Ответить
За Азербайджан турки подпряглися, много своих плюшек беспилотных подогнали. За Украину НИКТО что-то жопу не рвет, так одни озабоченности, и призывы дружить с ******, бо у них бизнес.
И воевать в безлюдных горах это одно, другое дело в густозаселенных местах, где у оккупантов есть живой щит из местных, за которым они по заветам ***** прячутся.
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12.02.2021 10:28 Ответить
...слова, слова.... Шмигаль, скільки можна порожніх заяв?
"113. Вітає позицію українського уряду поважати зобов'язання, прийняте в рамках Енергетичного співтовариства, дотримуватись чинного законодавства ЄС, включаючи політику щодо охорони навколишнього середовища та безпеки, не дозволяючи таким чином електроенергію з електростанцій у сусідніх країнах, які будуються без дотримання вимог міжнародної конвенції та найвищих міжнародних стандартів навколишнього середовища та безпеки, що підлягають імпорту;"
"114. Шкодує з приводу того, що в секторі виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії Україна ще не виконує своїх зобов'язань перед інвесторами, і що затримки з виплатами виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії загрожують подальшому розвитку чистих джерел енергії в Україні;"
"115. Закликає українську владу терміново завершити модернізацію атомних електростанцій та дослідити затримки цих процесів, зокрема модернізацію Запорізької атомної електростанції;"...і.т.п. (з доповіді принятої Еуро Парламентом)
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12.02.2021 11:12 Ответить
Ой пистит...ой пистит!
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12.02.2021 11:40 Ответить
твой личный приоритет прокачивать Украину на бабки в карман ахметки в энергетике
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12.02.2021 11:54 Ответить
 
 