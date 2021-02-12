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глобальное потепление (44) Кабмин (13798) климат (163) Украина (44287) Абрамовский Роман (50)

Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Здоровье

Затяжное жаркое лето и поздняя зима. 30-градусные морозы, а через неделю потепление до +15. Климат меняется во всем мире, - теперь это чувствует и Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, 2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами. В этом веке мир движется к катастрофическому повышению температуры, говорят климатологи.

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Даже локдаун, а как следствие и снижение социальной активности, не улучшили ситуацию. Наоборот, ученые Национального центра атмосферных исследований США сообщили, что планета еще больше нагрелась за время карантинных ограничений.

Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива 01

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, изменения климата в Украине происходят из-за увеличения концентрации углекислого газа, сжигания ископаемых видов топлива, деятельности крупных предприятий, выброс метана от крупного рогатого скота, а также вырубки лесов.

При этом он уточнил, что вопрос вырубки лесов неоднозначен, ведь, по словам министра, молодой лес быстрее поглощает углекислый газ, чем старый. Поэтому нужно увеличивать площадь новых насаждений.

Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива 02

Из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразование степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах, пояснил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

По прогнозам климатологов, весна в Украине наступит рано, хотя к середине марта в стране ожидается зимняя погода. А вот апрель и май принесут сюрпризы для украинцев. Конец февраля порадует потеплением, но не стоит обольщаться – за ним будет новое похолодание.
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Топ комментарии
+3
Бредятина, леса надо меньше вырубать, а эту зеленую хрень с выбросами оставьте для неведающих, они, может и портят качество воздуха, но, никак не влияют на сам климат. Естественные температурные колебания планеты никто не отменял, они были до людей будут после них. Есть полно источников где можно отследить по архивам температуры разных регионов за более чем 100лет, никаких аномалий, только естественные колебания.
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12.02.2021 09:54
+3
Зато в Украине снежок и физкультура! Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 1497
Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 864
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12.02.2021 09:55
+2
зразу видно, що роман абрамовський проходив ускорені курси в Трускавці.
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12.02.2021 09:52
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А оттуточки я ананасив посаджу ...
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12.02.2021 09:50 Ответить
Це рано, але бананове дерево,кубинську Азіміну вже садовлять у нас, Гугли , коли не віриш

Кабмін прокоментував зміни клімату в Україні: збільшення концентрації вуглекислого газу і спалювання викопних видів палива - Цензор.НЕТ 1596
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12.02.2021 10:52 Ответить
И не стоит забывать про Промышленность из который выжимают последние соки, которая ни разу не модернизируется и работает по стандартам полувековой давности...
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12.02.2021 09:52 Ответить
А она есть? Примеры в студию
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12.02.2021 09:53 Ответить
Съездите в Днепродзержинск, там Вы увидете дым выходящий из труб всех цветов радуги. На выезде из Киева на м. Харьковская такие ароматы от мусоросжигающего завода, голова кружится. Там же и бомба замедленного действия в виде очистных канализационных сооружений, которые требуют капитального ремонта и сулят экологической катастрофой в случае прорыва...
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12.02.2021 09:59 Ответить
Это промышленность? А где машиностроение, станкостроение, автозаводы, самолетостроение и тд?
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12.02.2021 13:44 Ответить
Батенька, дискуссия про экологию а не про то как просрали все то что было при комунизме.
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12.02.2021 13:56 Ответить
Промышленность?! Во первых не просто промышенность, а тяжелая помышленность, металлургия...но это было давно и неправда! И еще кстати разведение крупного рогатого скота, с которым у нас тоже дно!!!
Сейчас, рулят Ахметовские ТЭС - их так за всю историю не качегалили!!!
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12.02.2021 10:06 Ответить
зразу видно, що роман абрамовський проходив ускорені курси в Трускавці.
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12.02.2021 09:52 Ответить
парадокс к тому что вместо ПОТЕПЛЕНИЯ наступит малый ледниковый период на пару тысяч лет... они думаю что поднятие температуры это типа обязательно пустыня а тундру не хотите... и еще примерно рассчитали уровень поднятия воды в мировом океане 54 метра после таяния всех ледников.. и что ждем то... Черное Азовское тем более мелководные пора бы УЖЕ начинать вселенские масштабные работы по углублению дна хотя бы на 20-30 метров проводить в Балтике Северном Средиземном..
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12.02.2021 10:17 Ответить
Думаю нужно ещё снизить количество людей проживающих в Украине. Будут меньше использовать кислорода. А для этого все методы хороши, включая химические пищевые добавки, гмо,снижение рождаемости, продажа "рабов" за границу и тд
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12.02.2021 09:52 Ответить
Да вони багато углекіслим газують.
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12.02.2021 09:55 Ответить
Зміна клімата в Україні пов'язана з ... Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 929
Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 8819
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12.02.2021 09:53 Ответить
По прогнозам климатологов, весна в Украине наступит рано, хотя к середине марта в стране ожидается зимняя погода. А вот апрель и май принесут сюрпризы для украинцев. Конец февраля порадует потеплением, но не стоит обольщаться - за ним будет новое похолодание, видать кулебин брат, он тоже весной сюрприз обещает.
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12.02.2021 09:53 Ответить
ці клімотологи фіг коли вгадували, а там же простіше-простого, подивись що твій колега наобіцяв і зроби інший прогноз, щоб погоді нікуди було дітися, якась ставка та "зіграє"
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12.02.2021 10:55 Ответить
Бредятина, леса надо меньше вырубать, а эту зеленую хрень с выбросами оставьте для неведающих, они, может и портят качество воздуха, но, никак не влияют на сам климат. Естественные температурные колебания планеты никто не отменял, они были до людей будут после них. Есть полно источников где можно отследить по архивам температуры разных регионов за более чем 100лет, никаких аномалий, только естественные колебания.
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12.02.2021 09:54 Ответить
Зато в Украине снежок и физкультура! Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 1497
Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 864
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12.02.2021 09:55 Ответить
Изменение климата в Украине не из за углекислого газа а из за изменения розы ветров.
Вместо западных ветров с Северной Атлантики которые приносят влагу в Украину стали заходить сухие воздушные массы из Сахары.
Побольше стройте в Северной Атлантике ветряков что бы стало еще больше ветров с Сахары, он даже с МКС засняли бежевое небо от пыли с Сахары над Европой
https://news.liga.net/world/news/bejevoe-nebo-nad-evropoy-posle-vetra-sirokko-kak-eto-vyglyadelo-iz-kosmosa-foto
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12.02.2021 09:56 Ответить
для придурков: история потеплений планеты Земля, там и указаны ВСЕ причины.
https://www.youtube.com/watch?v=MOp011KTPtg
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12.02.2021 09:57 Ответить
Половнина этого леса вырезали частные предприниматили. Догадайтесь, кто стоит за ними. Правильно. Это все члены семей директоров лесхоззагов.
Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива - Цензор.НЕТ 5234
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12.02.2021 10:02 Ответить
80% кисню на планеті Земля виробляє планктон в океані. Це раз. А по-друге прогнозисти вангували аномальну теплу зиму у 2021 році. Тому невеличкий висновок: небесна канцелярія - незалежний від Абрамовських орган, а кліматичні зміни пов"язані з тим, що Гольфстрім (грілка Європи) тепер не у вигляді умовної вісімки, а розірвався на кільця, тому атлантика втратила свої звичні властивості.
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12.02.2021 10:08 Ответить
Любая тема должна приносить прибыль. Всё отталкивается от выгоды. Ведь своя рубаха всегда ближе к телу. Земля должна очистится от рода человеческого. Человек -это самое большое зло.
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12.02.2021 10:13 Ответить
Хоть бы заткнулись со своим глобальным потеплением. Вы хоть задумывались что делали мамонты и динозавры где сейчас вечная мерзлота? Может планета наоборот приходит в свое нормальное состояние
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12.02.2021 10:14 Ответить
Когда заговорили о углекислом газе, ето уже зная твари хотят ввести какой то еще новый налог. Наверное на дрова. Потому что сейчас люди с сверхдорогого газа и електроенергии перешли на отопление дровами. Вышел на улицу и смог висит от дыма из дымоходов. Ето возмутительно. Срочно налог на дымное и на валежник.
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12.02.2021 10:18 Ответить
Просто тогда еще было глобальное похолодание изза неумения мамонтов и динозавров топить углем и прочими ископаемыми.
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12.02.2021 10:25 Ответить
Про ліси, які влада спалила і вирубала до щенту мовчать. І генрали СБУ, МВС, топкерівники всі були в долі, всі ці зачаті від блуду власним дітям здобували світле безхмарне майбутнє. Тепер ми збудували і є жителі Ан-голи і пустиню Калахарі, завдяки тупорилим елітам, владі казнокрадів і профанів. Як мило жити при ладі для якої жадоба пожади все затьмарила. .
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12.02.2021 10:41 Ответить
у дороговалютному кабміні просєклі, що "copy-paste" - корисна штука..
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12.02.2021 10:51 Ответить
Один легковой автомобиль с ДВС выбрасывает 20-40 килограмм гадости на 100 км.пробега!
7 млн.легковых автомобилей выбрасывают в день не менее 7 000 тонн вредных газов!
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12.02.2021 12:19 Ответить
В 60 роках минулого століття науково-популярні журнали писали що в 2000 році Флорида буде під водою із за глобального потепління. Які ще треба коментарі?
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12.02.2021 14:40 Ответить
 
 