Призываем Россию вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию, - посольство США в Украине
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В годовщину согласования комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола посольство США в Украине в очередной раз призвало РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Соответсвующий призыв пресс-служба посольства опубликовала на официальной странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"6 лет назад был согласован комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Мы продолжаем призывать Россию полностью соблюдать свои договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию", - сказано в сообщении.
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