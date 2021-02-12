Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора
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Офис генпрокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины за "кнопкодавство" на пленарном заседании Верховной Рады. Это первый случай привлечения к ответственности за "кнопкодавство".
Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ
"Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины. Нардеп во время рассмотрения поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги", - сообщила Венедиктова
По ее словам, народный депутат вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако не явился и о причинах неявки не сообщил.
Письменное уведомление о подозрении направлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту.
"Уголовная ответственность за "кнопкодавство" - важный предохранитель, которым необходимо активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона", - подчеркнула генпрокурор.
Пожалуйста, подождите...
по-перше, закон, яким запроваджено дану статтю прийнятий тільки 19.12.2019 року, тож, якщо вона натякає, що раніше за це не притягали і от тільки за її керування сталася ця визначна подія, то раніше в КК України просто не існувало такого кримінального правопорушення.
по-друге, санкція за це правопорушення - штраф від 51000 до 85000 - не знаю наскільки така відповідальність лякає нардепів, які живуть зовсім не на ту з/п, що їм сплачує країна.
законодавством навіть не передбачений перегляд результатів голосування, якщо таке голосування було сфальсифіковано внаслідок неособистого голосування.
Кому эти сказки про "подозрение" рассказывают?