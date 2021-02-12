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кнопкодавство (102) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2034)

Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Нардепу впервые сообщено о подозрении за

Офис генпрокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины за "кнопкодавство" на пленарном заседании Верховной Рады. Это первый случай привлечения к ответственности за "кнопкодавство".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ

"Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины. Нардеп во время рассмотрения поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги", - сообщила Венедиктова

По ее словам, народный депутат вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако не явился и о причинах неявки не сообщил.

Письменное уведомление о подозрении направлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту.

"Уголовная ответственность за "кнопкодавство" - важный предохранитель, которым необходимо активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона", - подчеркнула генпрокурор.

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Топ комментарии
+2
статья ни о ком
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12.02.2021 09:56
+2
Вы еще не поняли что у нас перед любым голосованиям сперва убеждаются в том что тот закон который выставляется на голосование будет принят.И если для его принятия не хватает голосов то их покупают,кому должность кому деньги.Так что кнопкодавство это только исполнение договоренностей тем более что без регистрационной карточки отсуствуещего система РАДА голос не примет.Вопрос только в другом существуют ли дубликаты карточек депутатов.Етим вопросом почему-то никто не интересуется.
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12.02.2021 10:03
+1
И кто это? Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 375
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12.02.2021 09:54
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Правила форума Совет форумчан
КНОПКОДАВЦЫ паршивые 😀😀😀
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12.02.2021 09:54 Ответить
Вы еще не поняли что у нас перед любым голосованиям сперва убеждаются в том что тот закон который выставляется на голосование будет принят.И если для его принятия не хватает голосов то их покупают,кому должность кому деньги.Так что кнопкодавство это только исполнение договоренностей тем более что без регистрационной карточки отсуствуещего система РАДА голос не примет.Вопрос только в другом существуют ли дубликаты карточек депутатов.Етим вопросом почему-то никто не интересуется.
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12.02.2021 10:03 Ответить
А СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДУБЛИКАТЫ КАРТОЧЕК ДЕПУТАТОВ ? ( я вопрос задала 😀)
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12.02.2021 10:07 Ответить
На нари погань. Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1870
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12.02.2021 09:54 Ответить
И кто это? Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 375
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12.02.2021 09:54 Ответить
статья ни о ком
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12.02.2021 09:56 Ответить
Судя по прозвучавшим фамилиям, то - Конь в Пальто
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12.02.2021 10:00 Ответить
Как я понимаю, карточку коллеги он украл. Или ОПГ, получается.
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12.02.2021 09:57 Ответить
Таки да , статья в никуда.
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12.02.2021 10:01 Ответить
Нардепу впервые сообщено о подозрении за "кнопкодавство" в Раде, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9883
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12.02.2021 10:09 Ответить
Козлы.
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12.02.2021 10:24 Ответить
Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Джерело: https://censor.net/ua/n3247520

по-перше, закон, яким запроваджено дану статтю прийнятий тільки 19.12.2019 року, тож, якщо вона натякає, що раніше за це не притягали і от тільки за її керування сталася ця визначна подія, то раніше в КК України просто не існувало такого кримінального правопорушення.

по-друге, санкція за це правопорушення - штраф від 51000 до 85000 - не знаю наскільки така відповідальність лякає нардепів, які живуть зовсім не на ту з/п, що їм сплачує країна.

законодавством навіть не передбачений перегляд результатів голосування, якщо таке голосування було сфальсифіковано внаслідок неособистого голосування.
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12.02.2021 10:34 Ответить
2 года депутаны СН и ОПЗЖ кнопкодавят вовсю, не особо скрываясь.

Кому эти сказки про "подозрение" рассказывают?
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12.02.2021 11:08 Ответить
Кто этот счастливчик и почему только один, дискриминация!
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12.02.2021 11:39 Ответить
Саме головне- вручили підозру.Тепер я спокійний.
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12.02.2021 14:17 Ответить
 
 