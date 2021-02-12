На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко

В Тернопольской области пытались "замять" уголовное производство относительно водителя, который в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть пешехода.

Об этом заявил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно обнаружил шокирующий случай. В сентябре прошлого года в Тернопольской области пьяный водитель сбил пешехода.

По данным журналистов ее тело разорвало. Часть осталась на дороге, другая - была на дереве. Некоторые внутренние органы оказались в авто.

Зарегистрировано уголовное дело, экспертиза обнаружила в крови водителя 1,74 промилле алкоголя (почти в 9 раз выше нормы).

Но очевидно водитель нашел возможность "порешать". Причем комплексно.

Уголовное дело тихо закрыли в январе 202 г.1 Вместо этого на водителя составили протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП. Его рассматривал судья Чертковского суда Парфенюк, который 28 января признает водителя виновным, но ... закрывает дело по срокам.

Вчера я рассказал как в Тернопольской области следователи и судьи полностью отмазали водителя, который пьяным (1,74 промилле) сбил женщину. Ее разорвало на куски.

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Сегодня выяснилось, что заместитель прокурора области Божко еще 29 января отменил постановление о закрытии уголовного дела и расследования возобновлено.

Но вечером меня ждал еще один шок. Дело в том, что в полиции рассказывали, что потерпевшая бездомная, еще и пьяная была.

Мне же написала дочь погибшей. Никакая она не бездомная. Имела дом и большую семью - 4 детей (один несовершеннолетний) и мужа. В ее крови не обнаружили алкоголя. То есть в полиции еще и лгали, чтобы уменьшить внимание к делу. Видимо думали что на бездомную никто не обратит внимание.

Дело закрыли и пострадавших даже не сообщили. Затем суд закрыл дело о пьяном вождении. То есть чистое "решалово".

Надеюсь теперь дело не сольют, а наказание понесет не только водитель, но и следователи, прокуроры и судьи, которые его отмазывали. Высший совет правосудия будете дальше покрывать судью?" - рассказал Маселко.













