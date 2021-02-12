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Новости Политика Украины
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ДТП (7441) Нацполиция (15725) судья (2576) Тернопольщина (670) Высший совет правосудия (544) Маселко (93)

На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко

В Тернопольской области пытались "замять" уголовное производство относительно водителя, который в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть пешехода.

Об этом заявил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно обнаружил шокирующий случай. В сентябре прошлого года в Тернопольской области пьяный водитель сбил пешехода.

По данным журналистов ее тело разорвало. Часть осталась на дороге, другая - была на дереве. Некоторые внутренние органы оказались в авто.

Зарегистрировано уголовное дело, экспертиза обнаружила в крови водителя 1,74 промилле алкоголя (почти в 9 раз выше нормы).

Но очевидно водитель нашел возможность "порешать". Причем комплексно.

Уголовное дело тихо закрыли в январе 202 г.1 Вместо этого на водителя составили протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП. Его рассматривал судья Чертковского суда Парфенюк, который 28 января признает водителя виновным, но ... закрывает дело по срокам. 

Вчера я рассказал как в Тернопольской области следователи и судьи полностью отмазали водителя, который пьяным (1,74 промилле) сбил женщину. Ее разорвало на куски.

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Сегодня выяснилось, что заместитель прокурора области Божко еще 29 января отменил постановление о закрытии уголовного дела и расследования возобновлено.

Но вечером меня ждал еще один шок. Дело в том, что в полиции рассказывали, что потерпевшая бездомная, еще и пьяная была.

Мне же написала дочь погибшей. Никакая она не бездомная. Имела дом и большую семью - 4 детей (один несовершеннолетний) и мужа. В ее крови не обнаружили алкоголя. То есть в полиции еще и лгали, чтобы уменьшить внимание к делу. Видимо думали что на бездомную никто не обратит внимание.

Дело закрыли и пострадавших даже не сообщили. Затем суд закрыл дело о пьяном вождении. То есть чистое "решалово".

Надеюсь теперь дело не сольют, а наказание понесет не только водитель, но и следователи, прокуроры и судьи, которые его отмазывали. Высший совет правосудия будете дальше покрывать судью?" - рассказал Маселко.

На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко 01
На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко 02
На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко 03
На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко 04
На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко 05
На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко 06
На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко 07
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Топ комментарии
+37
А в якому законі сказано що безхатьків і п"яних можна вбивати,чи це є у Конституції України оновленій? На Тернопольщине следователи и судьи отмазали водителя, который пьяным сбил насмерть женщину. В полиции лгали, что потерпевшая была бездомной и пьяной, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7498
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12.02.2021 09:59
+26
коли таких суддів почнуть вішати?
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12.02.2021 10:02
+15
пока парочку судей не повесят на дверях суда, так и будут чудить все эти Тупицкие, Вовки и прочая оборзевшая гниль.
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12.02.2021 10:07
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Шмаркля объявляет Антоненко убийцей и все , никакого суда не надо! Человек сидит!
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12.02.2021 10:28 Ответить
Брехунок, покажи где его шмаркля объявил убийцей.
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12.02.2021 11:57 Ответить
Вже другий рік сидить і за що???!!!!
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12.02.2021 14:28 Ответить
Ему же объявили подозрение, почитай за что.
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12.02.2021 14:40 Ответить
Ось ще свіжа новина.

Так чомусь більшість на стороні п'яного водія.
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12.02.2021 10:29 Ответить
Нормальные люди за закон а не за поощрения преступников.
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12.02.2021 10:38 Ответить
Слишком хорошо живут у нас подонки назначающие виновных. Раньше с таких шкуру сдирали.
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12.02.2021 10:41 Ответить
тварей,сажать и не допускать к кормушкам
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12.02.2021 11:30 Ответить
а какая по счету это была реформа?
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12.02.2021 10:33 Ответить
есть по этому поводу хороший фильм Ворошиловский стрелок.
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12.02.2021 10:44 Ответить
В том фильме был один честный мент , а в жизни не так.
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12.02.2021 10:48 Ответить
...(((
з огляду на події в катакомбах "правосуддя" останніх років (та й взагалі), пещерных правоохоронцев лучше "убивать сразу" - всё равно сядешь - так хоть будешь знать за ЧТО.. походу какое-то хйло (или банда) в этом реально заинтересовано..
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12.02.2021 10:47 Ответить
и это всюду! ВЕЗДЕ продажность зашкаливает!!! нигде нет правды. А что делать??? где ПАТРИОТЫ??? Или народу брать власть в свои руки,т.к. она принадлежит НАРОДУ а не этим *****!!! С Тернопольским правосудием я имел дело!
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12.02.2021 10:48 Ответить
С судами бардак и судьи все в таких домах живут!!! Может и есть честные среди них!!! Но не верит никто в их честность!!!! Выгоните всех нахрен , и пригласите студентов из Европы!!!!
У меня знакомая 5 деток развелась уже год ,место жительства детей определить не могут!!! Муж алименты не платит, а помощь на детей ей попросить нельзя у государства!! Иначе детей в дет. дом заберут!!! А дети спортсмены , хорошие ребята!!!!
Но муж с судьей ,похоже чики -пуки!!!! Мерзко это !!!!
Украина - она для всех , а не для судей и таможеников!!!!
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12.02.2021 10:51 Ответить
Я давно пропоную. Ось моя програма:1. Звільнити всіх суддів, прокурорів, замів, помічників і.т.д. з забороною займати державні місця пожиттєво. Це саме стосується їхніх сімей і перевіряти чи ці люди не змінили призвища і.т.д. 2. На десять років закрити всі юридичні ВИШІ із поразкою в правах для всіх викладачів.3. Запросити на тимчасовій основі на контракт суддів зі Західної Європи, Канади і США на десять років; 4. На конкурсній основі (комісія також із громадян ЄС, Канади і США) відправляти студентів на навчання в ці країни а державний кошт. Готовий ввести план в дію в випадку обрання мене президентом.
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12.02.2021 11:54 Ответить
Лучше сразу объявить Украину 51 штатом США
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12.02.2021 23:51 Ответить
мало - надо ещё зарплаты судьям поднять ...
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12.02.2021 10:54 Ответить
Докладаю.
По эпизоду с расстрелом в Житомиской области.
Менты не провели медицинскую экспертизу обвиняемый, свидетеля и потерпевших, которых в срочном порядке эвакуировали вертолетами и похоронили уже на второй день после происшествия на лесном кладбище.
На суде свидетель заявил, что обвиняемый выпил 300 гр водки и принял наркотики, а ни он, ни пострадавшие этого не делали.
Адвокат обвиняемого предоставил врачебное заключение, что употребление водки и наркотиков обвиняемым невозможно по состоянию здоровья.
Обвиняемый находился в каске и бронежелетого
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12.02.2021 10:59 Ответить
Шо то статейка мутненька!
А хто ж такий п'яний водій, який убив жінку?
Які в нього статки, хто в нього сім'я, або чий він родич і взагалі чи хватить в нього бабла відкупитись?
Чи він якийсь кормовоз із ферми в якійсь Кацапетівці?
Скільки коштує відкупитись по такій справі, мільйон, два?
Не вірю, що всіх можна купити, просто система прогнила до фундаменту, а всім похрін!
Прийшли на п'ять років, порулили(покерували), наворували і на пансіон!
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12.02.2021 11:13 Ответить
Если бы этот убийца знал ,что за нетрезвое вождение у него реально заберут права на всю жизнь, без шанса "порешать", то он бы не сел за руль и не убил бы человека. Кровь на руках "судей". Именно судьи довели страну до ручки. Эти клопы породили беззаконие, нищету и войну. Если когда нибудь в этой стране и начнут вешать, то начинать нужно именно с них.
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12.02.2021 11:13 Ответить
Беззаконня повне! Ні совісті, ні честі. Бабло рулить.
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12.02.2021 11:14 Ответить
Цих суддів, слідчих... Треба четвертувати. Їм треба зробити теж, що цей п'яний вбивця зробив вбитій жінці.
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12.02.2021 11:29 Ответить
На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9889 На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7309
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12.02.2021 11:29 Ответить
яркое подтверждение что надо всех судей и прокуроров с ментами на свалку. нету у нас правоохранных органов. отгнили и уже давно. остались вот такие решалы.
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12.02.2021 12:09 Ответить
Немає в Україні суддів, слідчих і прокурорів.
Є організоване злочинне угруповання.
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12.02.2021 12:55 Ответить
А підозра була оголошена? Так? Ну все,цього досить! На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9284
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12.02.2021 14:19 Ответить
Н-да! Эту ментовско-прокуроско-судейскою заразу без каленного железа не вылечить !? В стране нужны решительные и жесткие меры!
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12.02.2021 22:31 Ответить
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