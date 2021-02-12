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Показательно должны вакцинироваться президент или премьер, а не весь депутатский корпус, - "слуга народа" Кузьминых

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Показательно должны вакцинироваться президент или премьер, а не весь депутатский корпус, -

Неправильно вакцинировать депутатов, пока люди не пройдут эту процедуру. Но президент и премьер-министр должны показать пример.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

По словам парламентария, президент и премьер-министр должны вакцинироваться, чтобы "снять напряжение".

"Вот именно для демонстрации того, что вакцина безопасна, чтобы таким образом снять напряжение. Это будет сигнал обществу. Однако когда речь идет о президенте или премьере, а не весь депутатский корпус", - сказал Кузьминых.

В то же время нардеп рассказал, что слышал информацию о том, что кто-то покупал за рубежом вакцину по цене 15 долларов, привозил сюда и продавал за три тысячи евро.

"Думаю, это неправда. Я не знаю ни одного коллегу, кто бы уже вакцинировался. Но среди тех, с кем я общаюсь, никто не вакцинировался. Я считаю, что неправильно так делать депутатам, пока люди не пройдут эту процедуру", - подчеркнул Кузьминых.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Сергеем Кузьминых читайте здесь.

Также читайте: Мы привлечем к переговорам по Донбассу "наших друзей из Америки и Европы", - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
вони вже всі вакциновані.
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12.02.2021 10:24
+8
Переживаете что вам Пфайзера не хватит, а китайским фуфломицином боязно? За что боролись ...
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12.02.2021 10:23
+6
А типа нам правду покажут? Уколят аскорбинку с глюкозой на камеру....
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12.02.2021 10:30
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Переживаете что вам Пфайзера не хватит, а китайским фуфломицином боязно? За что боролись ...
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12.02.2021 10:23 Ответить
вони вже всі вакциновані.
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12.02.2021 10:24 Ответить
Але для наріду треба відосік, без цього нікак!
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12.02.2021 10:30 Ответить
Тоже вариант, а третий раз колоться уже не комильфо.
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12.02.2021 10:37 Ответить
Вколят вітаміну, а лохам скажуть що вакцину!
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12.02.2021 13:56 Ответить
Там что все тупые, мне42янелох ни кому ничего не должно!
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12.02.2021 10:26 Ответить
Треба починати з тих хто не треба для країни.Верещук тищенко шевченко мудачук ківа шуфрич і інша погань.Там їх багато. Показательно должны вакцинироваться президент или премьер, а не весь депутатский корпус, - "слуга народа" Кузьминых - Цензор.НЕТ 9514
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12.02.2021 10:27 Ответить
"Спутником v" и в клетку, лет на 15, что бы узнать результаты...
PS Список короткий...
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12.02.2021 10:32 Ответить
Щоб усіх перелічити багато треба часу,бо дуже багато претендентів.
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12.02.2021 10:36 Ответить
та давайте пусть один Зезедент. только всеми вакцинами сразу. чтобы показать мудрому нариду, что они все безопасные.
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12.02.2021 10:28 Ответить
Может здохнет,и вся страна облегченно вздохнет,и скажет "слава богу!"
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12.02.2021 14:41 Ответить
Показать в очередной раз на всю страну дебила с сияющей мордой рожи,щиряющей типа вакцину...
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12.02.2021 10:28 Ответить
А давайте замість вакцинації візьмемо у президента аналізи на наркозалежність, бо у 2019 році він їх проігнорував, а питання залишилось без відповіді, хоча приводів для підозри більше ніж достатньо.
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12.02.2021 10:29 Ответить
Мне лично не жалко подождать, пока вся эта братия вакцинируется. Глядишь, перевыборы будут....
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12.02.2021 10:30 Ответить
А типа нам правду покажут? Уколят аскорбинку с глюкозой на камеру....
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12.02.2021 10:30 Ответить
Точно. Люди такие доверчивые, свято верят всему, что покажут по телевизору. Ясно что бутылочки с "вакциной" будут такие же фальшивые, как и анализы Зе в клинике у кореша.
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12.02.2021 10:47 Ответить
А чому придумують вакцину яку колять, а не придумають таку, щоб нюхати.)))
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12.02.2021 10:31 Ответить
действительно. тогда *********** было бы привычней видосик про приём "вакцины" снимать.
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12.02.2021 10:33 Ответить
Вколоть на видео можно что угодно. По видео не определишь что это вакцина а не просто дистиллированная вода или плазма. Более того, видеомонтаж тоже мимеет место быть.
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12.02.2021 10:33 Ответить
Очередная попытка выехать на популизме при уже подорванном подорванном доверии.
Раньше думать надо было.
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12.02.2021 10:34 Ответить
вакцинопсіхоз набирає оберти.
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12.02.2021 10:33 Ответить
Степашка сказал что те кто переболел полгода не вакцинируются...
А осел ведь болел?? Или не болел?? Так что оно тогда в феофании делало??
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12.02.2021 10:35 Ответить
Он уже забыл, что набрехал тогда про свое заражение.
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12.02.2021 10:50 Ответить
мені начхати на їхню вакцінацію
якщо хоче довести свою лояльність до України та українців, нехай закриє "їхній"
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12.02.2021 10:36 Ответить
Ой не пугайте....
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12.02.2021 10:36 Ответить
Можно подумать,что вся зеленая верхушка до сих пор не провакцинировалась..Подготавливают народ к очередному шоу в прямом эфире.
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12.02.2021 10:36 Ответить
Вакцинироваться показательно в прямом эфире, желательно мышъяком.
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12.02.2021 10:39 Ответить
В этом есть что то притягательное.
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12.02.2021 10:57 Ответить
Желательно всех "Слуг уродов" вакцинировать российским спутник V.
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12.02.2021 10:47 Ответить
Или я действительно дурак, или что то не понимаю. Зачем человеку переболевшему Ковидом нужна вакцинация. Неважно, публичная или нет. Или это подготовка очередного хайпа? Где, мля, логика действий пиар команды оманского осла?
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12.02.2021 10:55 Ответить
А может третье? Оно и не болело,а просто поднять рейтинг - мол пожалейте бедного!
А чтоб оно чего лишнего не хрюкнуло - рядом Ермака положили!
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12.02.2021 14:37 Ответить
Похоже, слугам тоже поднадоел клоун и они мечтают стать хозяевами.
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12.02.2021 10:56 Ответить
пусть весь корпус сразу вакцинируется... может быстрее передохнут и не будут делать себе подобных дебилов...
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12.02.2021 11:07 Ответить
В нормальных странах, в первую очередь вакцинируют самых слабых и более подверженному опасности прослойке обществу, это пенсионеры
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12.02.2021 11:08 Ответить
вакцинировать надо авторитетных вирусологов,эпидемиологов , инфекционистов и пусть каждый скажет свое мнение за и против. Чтоб не было сомнений. А то бал правят неграмотные воровитые политшаманы. Откуда тут доверию взяться.
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12.02.2021 11:37 Ответить
Очень интересно, зачем вакцинировать зевову, он ведь вроде недавно переболел ковидом, а переболевших можно вакцинировать не ранее, чем через полгода после болезни. Или он уже забыл, как лежал в Феофании и записывал оттуда видосики?
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12.02.2021 11:52 Ответить
Никаких показательных вакцинаций этим неучам Зеленским, степановым Ермакам и прочей воровитой банде слуг народа, проводить не нужно! !А на оборот!! Раз они такие бездари , лентяи и неучи, вакцинировать в последнюю очередь, в 2022 году, когда провакцинируют всех граждан Украины!!
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12.02.2021 12:04 Ответить
Ивасыки-Тэлэсыки на лопате (Українська народна казка)
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12.02.2021 12:15 Ответить
Іх тре показово четвертувати, на майдані...
Чи хочаби відшмагати нагайкою.
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12.02.2021 13:31 Ответить
Почему бы им (кабмин,ОПа,ВРУ,ГПУ с помошниками и родственниками) не уколоться китайской,если они ее так расхваливают?
Американскую - тем,кому 55+,и европейскую всем остальным!
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12.02.2021 14:33 Ответить
 
 