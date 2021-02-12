Показательно должны вакцинироваться президент или премьер, а не весь депутатский корпус, - "слуга народа" Кузьминых
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Неправильно вакцинировать депутатов, пока люди не пройдут эту процедуру. Но президент и премьер-министр должны показать пример.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых.
По словам парламентария, президент и премьер-министр должны вакцинироваться, чтобы "снять напряжение".
"Вот именно для демонстрации того, что вакцина безопасна, чтобы таким образом снять напряжение. Это будет сигнал обществу. Однако когда речь идет о президенте или премьере, а не весь депутатский корпус", - сказал Кузьминых.
В то же время нардеп рассказал, что слышал информацию о том, что кто-то покупал за рубежом вакцину по цене 15 долларов, привозил сюда и продавал за три тысячи евро.
"Думаю, это неправда. Я не знаю ни одного коллегу, кто бы уже вакцинировался. Но среди тех, с кем я общаюсь, никто не вакцинировался. Я считаю, что неправильно так делать депутатам, пока люди не пройдут эту процедуру", - подчеркнул Кузьминых.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Сергеем Кузьминых читайте здесь.
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PS Список короткий...
Раньше думать надо было.
А осел ведь болел?? Или не болел?? Так что оно тогда в феофании делало??
якщо хоче довести свою лояльність до України та українців, нехай закриє "їхній"
А чтоб оно чего лишнего не хрюкнуло - рядом Ермака положили!
Чи хочаби відшмагати нагайкою.
Американскую - тем,кому 55+,и европейскую всем остальным!