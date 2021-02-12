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Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений по боеготовности и обеспечению ВС Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что агентам поставлена ​​задача получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины во время проведения АТО / ООС. Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи и контрразведчики СБУ задержали агентов российской спецслужбы во время контролируемой передачи "тайных" документов и попытке их переправки российским кураторам обусловленными каналам связи. Операция проходила согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Прекращение протиправнои деятельности происходило под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ 01
Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ 02
Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ 03
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Топ комментарии
+17
досить гратися у лібералізм під час війни!
смерть шпигунам!
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12.02.2021 10:29
+11
СБУ старается....что бы забыли как их начальники друг друга у киллеров заказывают....
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12.02.2021 10:33
+8
И что дальше? Или отпустят или обменяют на таксистов. Почему у нас не работают законы когда предателей Родины садят на 20 лет или на пожизненное как на Рашке? Кого вы напугаете своими задержаниями? У нас *евробляхеров* жестче наказывают чем предателей и колаборантов которые наносят многомиллиардные ущербы государству
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12.02.2021 10:30
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А толку с этого?
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12.02.2021 10:25 Ответить
На таксистів обміняють
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12.02.2021 10:27 Ответить
Хочешь тебе подгонят, двух руЗЬкоговорящих рабов
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12.02.2021 10:31 Ответить
Так вони ж ледачі...
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12.02.2021 10:34 Ответить
Кто не работает - тот не кЮшает
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12.02.2021 10:36 Ответить
Что значит ,,толку с этого,,?,,какаяразница,,? Это безопасность Страны. Спасибо ребятам,хорошо делающим свою нужную работу.
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12.02.2021 11:30 Ответить
досить гратися у лібералізм під час війни!
смерть шпигунам!
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12.02.2021 10:29 Ответить
типу при спробі втечі чи при опору силовикам. і фсьо... хоча з іншої сторони це може бути непоганим ресурсом в обмінному фонді. але не на таксистів.
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12.02.2021 11:18 Ответить
но сначала допросить с пристрастием, а потом можно и в расход!
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12.02.2021 12:10 Ответить
И что дальше? Или отпустят или обменяют на таксистов. Почему у нас не работают законы когда предателей Родины садят на 20 лет или на пожизненное как на Рашке? Кого вы напугаете своими задержаниями? У нас *евробляхеров* жестче наказывают чем предателей и колаборантов которые наносят многомиллиардные ущербы государству
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12.02.2021 10:30 Ответить
Морды лица не видно. На кой ляд, вы его задерживаете, если сомневаетесь? Театр для доверчивых и фонтанирование бурной деятельности.
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12.02.2021 10:31 Ответить
Откройте ихние морды. Пускай вся страна увидит из-за кого каждый день погибают наши солдаты. Пускай соседи и родственники посмотрят на етих выродков чтобы ихние семьи и личинки с позором бежали из страны навеки заклейменные.
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12.02.2021 10:33 Ответить
А вдруг там дерьмак? Зеля потом не простит. Неет, при нгынешней власти шпионов нужно брать нежно, и не светить. Бо завтра их отпустят с повышением.
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12.02.2021 11:57 Ответить
Да у нас вата спокойно ходит по улицам, срет нам всем на голову из телепомоек и ничего им за это не сделали. Страна терпил и интернет -воевателей, к очень большому сожалению.
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12.02.2021 15:12 Ответить
СБУ старается....что бы забыли как их начальники друг друга у киллеров заказывают....
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12.02.2021 10:33 Ответить
Кого вы там задезжевцете? этото пепец.
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12.02.2021 10:34 Ответить
А тебе ще не знайшли, сєпарок?
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12.02.2021 10:41 Ответить
Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 1362
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12.02.2021 11:18 Ответить
Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ - Цензор.НЕТ 8928
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12.02.2021 10:34 Ответить
ахахаха агент ФСБ обут в дутики за 200 грн ....аля крымские шлепанцы от тех же кураторов
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12.02.2021 10:35 Ответить
В том то и проблема етой страны что предатели готовы работать на врага и рисковать своей жизнью за копейки. Еще бы понять что за каждую информацию они бы получали десятки тысяч долларов. Но сейчас ето пздц, волосы дыбом встают когда то одного то другого предателя или вражеского агента ловят который буквально за бутылку водки и блок сигарет готов работать на врага и поддерживать войну. Ета страна катится в пропасть.
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12.02.2021 10:40 Ответить
А если предложить водку и сигареты подороже то Вы бы согласились, господин Алекс? Это просто опрос для мониторинга экономической ситуации на рынке услуг по шпионажу.
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12.02.2021 10:48 Ответить
Я нет. Потому что я знаю что за воровство у людей или предательство карма накажет притом жостко. К тому же я не курю и не пью водку. А вот некоторых кто за ведро селедки продаст Родину знаю.
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12.02.2021 11:17 Ответить
Наші ПРОДАЖНІ суди, послухають, зрозуміють ціну взятки і відпустять. Як не раз вже було з агентами Кремля ЗРАДНИКАМИ України.ТРЕБА ВВОДИТИ ВІЙСЬКОВІ СУДИ І ЗРАДНИКІВ ПОВИННІ ВОНИ СУДИТИ. ПОМІНЯТИ ПОВНІСТЮ КОРУПЦІЙНИЙ, ПРОДАЖНИЙ СКЛАД СУДІВСЬКОГО КОРПУСУ.
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12.02.2021 10:36 Ответить
Расстрелять уродов!
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12.02.2021 10:37 Ответить
Расстрелять уродов!
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12.02.2021 10:40 Ответить
Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ - Цензор.НЕТ 7265 А треба так само, ще й по голові. Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ - Цензор.НЕТ 6407
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12.02.2021 10:40 Ответить
Не лупцюй, бо обісре всі кутки. Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 9555
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12.02.2021 10:53 Ответить
Не розкривай рота, бо не проковтнеш. Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 4311
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12.02.2021 10:54 Ответить
На фотів якийсь бомж
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12.02.2021 10:47 Ответить
А русский шпион должен быть похож на Джеймса Бонда?
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12.02.2021 10:50 Ответить
Ето стыдно и позорно что в Украине вражеской разведке даже не нужно тратиться на подготовку дорогих спецагентов а достаточно за пару сотен доларов купить любого чиновника. На границе вообще пограничники даже за $50 пропустят врага в Украину и еще и сумки помогут нести.
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12.02.2021 11:03 Ответить
К сожалению, это реалии нищих государств. Помню Анголу 80-ых, где пограничница в аэропорту за поставленый где попало в паспорте штампик просила презент.
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12.02.2021 11:29 Ответить
Как говорил мой один знакомый чиновник, ощипаная и голодная курица сама к ногам тулится. Поетому власть и держит народ в нищите. Нищий народ гораздо легче контролировать. Он как голодные и ощипанные куры будет за сухарем ходить хоть в саму духовку. А возьми накорми курей до отвала так они разбредутся по своим делам и не соберешь их. Поетому всех кто повышает налоги, *зельоные тарифы*, вводит пошлины на *евробляхи* чтобы бедные не смогли позволить купить себе машину, запреты нарушающие права граждан типо запретов защищать себя и свою собственность любыми способами, я считаю самым большим врагом. Притом даже большим врагом чем внешним врагом. Нет ничего хуже чем враг в твоем доме или внутри государства.
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12.02.2021 11:41 Ответить
на палю лазутчиків....
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12.02.2021 10:50 Ответить
Респект контрикам!!.. Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про нові зразки озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 4039
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12.02.2021 10:50 Ответить
Один з них недомірок і гундосить, нє?
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12.02.2021 10:50 Ответить
Для чого передавати документи, якщо їх можна електронно переслати в любу точку світу із свого телефона. Вистава та імітація напевно.
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12.02.2021 10:53 Ответить
Наша джигіталізація до цього ще не доросла.
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12.02.2021 10:55 Ответить
Оце і є робота СБУ і контррозвідки. Ще б крота спіймали в ОПУ ціни б не було б СБУ. А владі України потрібно розширювати зв'язки з РФ, більше пунктів пропуску, більше торгувати, щоб більше їх ДРГ і шпигунів працювало в Україні. Зробити з України прохідний двір для кокошників. Тим більше, що вони вже хочуть війною йти в черговий "асвабадітєльний поход" на Харків. Тож торгуйте як Сталін з Гілером і отримаєте щастя у вигляді мільонів біженців і попелища!
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12.02.2021 10:56 Ответить
достойны минимум трех орденов каждый - по два на шею и по одному на спину...а СБУ - придурки... агентов не разоблачать надо, а перевербовывать... но в ту дебильную дверь не пробьешься...причина простая - преподавать уходили те, что на оперработе были полным нулем... ну, не выгонять же дебилов... в итоге научили...
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12.02.2021 11:06 Ответить
сапоги на нем форменные, но ватник не по уставу
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12.02.2021 11:07 Ответить
За шпигунство на користь московії беруть піндоські гроші, курви.
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12.02.2021 11:13 Ответить
шо за агентьі? зайдите на цензор.нет,или другой новостной сайт,тут разработчики и оборонпром наперегонки расхваливают свои новейшие разработки
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12.02.2021 11:28 Ответить
Какие-то голодранцы, а не агенты
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12.02.2021 11:36 Ответить
штука за папку.?.. псць "цап-царап"...
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12.02.2021 13:48 Ответить
От дурные ФСБешники! Звоните янелоху или ермаку, и покупаете ЛЮБУЮ информацию о ВСУ. А за дополнительную оплату они прекратят производство нового оружия и отведут войска. У нас быдло и детей своих продаст, и клоуна выберет, и работницу с окружной.
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12.02.2021 14:04 Ответить
А де, коли, кого, за що конкретно ні слова в дописі!)
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12.02.2021 17:58 Ответить
 
 