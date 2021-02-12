Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ РФ, собиравших секретную информацию о новых образцах вооружения ВСУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений по боеготовности и обеспечению ВС Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что агентам поставлена ​​задача получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины во время проведения АТО / ООС. Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи и контрразведчики СБУ задержали агентов российской спецслужбы во время контролируемой передачи "тайных" документов и попытке их переправки российским кураторам обусловленными каналам связи. Операция проходила согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Прекращение протиправнои деятельности происходило под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.





