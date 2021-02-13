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"Хочешь мира - готовься к войне!": глава МИД России Лавров угрожает войной Евросоюзу. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский МИД заявил о возможности разрыва отношений с Евросоюзом в случае введения санкций для чувствительных секторов экономики.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, в МИД России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, в случае если ЕС будет вводить санкции, которые создают реальные риски для секторов российской экономики.
"Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни. Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
По его словам, российская власть готова к такому развитию событий.
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+62 Роман с камнем
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Украiна схвалюйе
Просто ЕС не выгодна смерть российской колонии-куда они будут девать свои товары и отсутствие одного продавца на нефтегазовом рынке снизит конкуренцию и увеличит цены на нефтегаз. ЕС даже под страхом Российского военного вторжение на такое не пойдет-ДЕНЬГИ важнее
Масштаб инфильтрации Европы путинскими спецслужбами огромен.
Чим лякає Европу оцей невіглас? Та простими речами..- европейськи продажні чиновники не отримають хабарів від параші.. Все..Бо нічим іншим не вийде. Не дадуть газу та нафти? Та повний світ цього лайна - як що не по трубам - організують перевізні варіанти - так - трохи дорожче, але европейці не похудіють і жерти менше не почнуть, за те кацапи набагато дорожче заплатять по судам про порушення договорів..- раз..без продажу - почнуть валитися самі - два.. та отримають секторальні санкції аж бігом - три..Що таке секторалка - це розвал та хаос у "брудній воді" та підарсбурзі, не кажучи вже про "мухозасери" різні , ( увага) за 14 днів..а не за рік чи півтора як тут писали..бо пропите бидло з дєрєвєнь з іржавими сокирами підуть у міста у холодильники за куревом, жорлом та бухлом.набагато раніше ніж "негумова" почне вкриватися сміттям...і обсереться кацапська мусорня їх втримувати.То що? Оця помийка 17-го століття почне війну проти НАТО своім неробочим іржавим непотрібом проти високотехнологічної зброї 21-го століття? Навіщо? Щоб показати своїм рабам що в них немає армії яку рекламували як найсильнішу у брех-ТВ? Та зараз! Не для того кацапські злодії з 1991 року крали у помийці трильйони , щоб здохнути у війні та все втратити включно з іноземними "схованками"..Вони скоріше прострелять плешивій мудилі та колу його фсбшних скаролизів (таких самих ******* на сРаліні) , макітри та скажуть що померли одночасно від інфаркту або вчинили массове самогубство "від мук совісті..".
І зрозумійте ви нарешті..НИХТО КАЦАПНЮ НЕ БОЇТЬСЯ ВЖЕ РОКІВ 15 як не більше. Це брехня заходу..Щоб сховати неприємні причини. Їх до цього часу терплять тільки як дійну корову та мільярдні хабарі західним проституткам від політики на кармани. Ось і весь сенс. Як тільки закінчиться цей інтерес - її розвалять за 14 днів та почнуть брати вже потрібне ( типу як контрибуції за війни) - вже безкоштовно..Газ ..нафту...терриорії..сировину.. і будуть нормально співпрацювати тільки з тими республіками які організуються після розвалу та приймуть радикально европейський шлях розвитку та закони. І такі будуть майже всі що виживуть...- це вже було не один раз в історії людства. Просто треба її читати час від часу..