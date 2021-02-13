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Новости За рубежом
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Лавров (2204) Россия (91205) санкции (10610)

"Хочешь мира - готовься к войне!": глава МИД России Лавров угрожает войной Евросоюзу. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российский МИД заявил о возможности разрыва отношений с Евросоюзом в случае введения санкций для чувствительных секторов экономики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, в МИД России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, в случае если ЕС будет вводить санкции, которые создают реальные риски для секторов российской экономики.

"Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни. Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

По его словам, российская власть готова к такому развитию событий.

"Мы готовы, если еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", - сказал Лавров.

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В ЕС заявили, что пока Российская Федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет. Также в Евросоюзе считают, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных на фоне высылки дипломатов.
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Топ комментарии
+62
Росія погрожує розривом відносин з ЄС: "Хочеш миру - готуйся до війни" - Цензор.НЕТ 4108
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12.02.2021 11:00
+60
Кацапи давно ведуть військові дії проти Заходу.
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12.02.2021 10:42
+48
Как сказал уважаемый пан Виталий Портников: «Война с православной Россией - это наше прошлое, настоящее и ближайшее будущее». В одном из интервью православный убийца москвич Игаль Гиркинд сказал следующее:
«война на Украине не прекратится до тех пор, пока существует Украина. Даже, если вся её территория превратится в выжженную пустыню».
Пока жив обнулёныш Кабаевой, на Донбассе будут гибнуть от пуль российских снайперов украинские военные, и подрываться на российских минах «Лепесток», разбросанных ночью с беспилотников, трактористы, пастухи и школьники.
Европейцы уже убедились, что Московия - террористическая страна и её православные диверсанты из ФСБ и ГРУ не напрягаясь могут устроить авиакатастрофу для польского Правительства, сбить пассажирский «БОИНГ», организовать железнодорожное крушение, убрать неугодного политика в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, задушить шарфом в ванной комнате в Лондоне российского олигарха или отравить полонием и «Новичком» в Лондоне и Солсбери своих бывших агентов, отказавшихся сотрудничать с «Конторой». Главная мантра росиян про Украину: «Будєм жечь эту вашу окраину!».
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12.02.2021 10:47
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Росія погрожує розривом відносин з ЄС: "Хочеш миру - готуйся до війни" - Цензор.НЕТ 1833
Украiна схвалюйе
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12.02.2021 12:14 Ответить
Можна дивитись вічно
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13.02.2021 13:32 Ответить
А что у кацапов есть какие то отношения с Европой. Разве, что только с ******...ми купленными.
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12.02.2021 12:20 Ответить
Газ им перестаньте продавать!😁😁😁😁
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12.02.2021 12:57 Ответить
Тююю. Так Орда снимет с довольствия Меркель, Микрона, Орбана и европа будет жалобно скулить и просить прощения! В морду сапогом - шоб знали своё место. "Озабоченные" мля.
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12.02.2021 14:19 Ответить
Блефует упырь.
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12.02.2021 15:38 Ответить
Росія погрожує розривом відносин з ЄС: "Хочеш миру - готуйся до війни" - Цензор.НЕТ 9267
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12.02.2021 18:23 Ответить
Ни к чему они не готовы Наложить эмбарго на российскую нефть и газ и Парашка сдохнет максимум через 2-3 года. То что Рашкиские правители говорят что нефтегаз не является основой российской экономики-это чистая брехня.
Просто ЕС не выгодна смерть российской колонии-куда они будут девать свои товары и отсутствие одного продавца на нефтегазовом рынке снизит конкуренцию и увеличит цены на нефтегаз. ЕС даже под страхом Российского военного вторжение на такое не пойдет-ДЕНЬГИ важнее
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13.02.2021 10:29 Ответить
Завалить режим, довести до банкротства, приватизировать энергетические активы и взять все под контроль через акции. Конкуренция обеспечена.
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13.02.2021 11:21 Ответить
Так для этого пройдет 3-5 лет нестабильности как в Рашке с ее распадом,так и в Европе поскольку повышение цен на углеводороды в Европе-очень снизит ее конкурентоспособность в сравнении с США и Китаем. Европа сейчас сытая и довольная и она своим сытым и довольным положением рисковать не будет. Рашкинская колония исправно поставляет сырье и покупает из ЕС ее продукцию-ЕС больше от Рашки ничего не нужно Даже во времена холодной войны Европа не накладывала санкции на СССР а наоборот спонсировала экономику СССР покупая его нефтегаз. Это притом что ядерные ракеты СССР были на Европу направленны и СССР ставил задачу уничтожение капитализма во всем мире через силовой захват этих стран. Деньги для Европы всегда были важнее всего-нужно быть слепым чтобы этого не видеть
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13.02.2021 13:58 Ответить
а деньги всегда для них были важнее , потому то Европа и сосет спокойно пукинскую газовую титьку , и уж готова присосаться и ко второй ... потому то па-рашню и в Совет Европы с радостью вернули , потому же виновники и сценаристы уничтожения сбитого Боинга до сих пор не наказаны нигде и никак , пото му же наши ребята ложат свои жизни каждый день на проклятом дамбассе...
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13.02.2021 11:22 Ответить
Чувствительные сферы это какие? Нефть и Газ? Больше вроде никаких нет. К этому подготовиться не реально. Так что остается только трясти ядерной дубиной. Крыса по ходу загнана в угол. Теперь главное ее не сильно пугать. И спокойно довести дело до конца. С чувством с толком с расстановкой.
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13.02.2021 11:19 Ответить
Путают они СССР с Рашей....прошлый страх перед советами перешел и на дохлятину рашку, а это не одно и тоже...пора им это объяснить, что Раша представляет всего 15-ю часть СССР, хоть и заваленную военным металоломом.
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13.02.2021 11:30 Ответить
уже даже не прячутся
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13.02.2021 12:20 Ответить
потому что свинорусы загнаны в угол,чувствуют свой конец
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13.02.2021 12:52 Ответить
Не будет ни санкций, ни разрыва с ЕС.
Масштаб инфильтрации Европы путинскими спецслужбами огромен.
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13.02.2021 12:30 Ответить
ЕС основний покупець нафтогазу з засрашки..
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13.02.2021 12:39 Ответить
Пора закрывать бензоколонку
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13.02.2021 12:48 Ответить
Пустят скоро старого армянского коня лавруху на колбасу Брауншвейскую, а шкуру на сидение Линкольна.
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13.02.2021 13:05 Ответить
зажатая крыса в угол кинется.
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13.02.2021 13:00 Ответить
Чомусь є така риса в українських ( не українських) політичних "ляпальниках язиками" , ще совдепівська..- сцятися кацапської підорасії і того що вона верзе ця помийка..Тут все простіше.. Оця бидло-коняка армянська - звичайне гівно нешкребане і не становить собою нічого..Нуль. Нагадайте но..це цієї чорносракої брехливої мавпи - віддрочок - кацапське дармоїдське ****** на крадені грощі у бидло-пенсів кацапії -"загниває" у США? І тому, - що воно меле - просто неважливо у кубі. Тепер по суті:
Чим лякає Европу оцей невіглас? Та простими речами..- европейськи продажні чиновники не отримають хабарів від параші.. Все..Бо нічим іншим не вийде. Не дадуть газу та нафти? Та повний світ цього лайна - як що не по трубам - організують перевізні варіанти - так - трохи дорожче, але европейці не похудіють і жерти менше не почнуть, за те кацапи набагато дорожче заплатять по судам про порушення договорів..- раз..без продажу - почнуть валитися самі - два.. та отримають секторальні санкції аж бігом - три..Що таке секторалка - це розвал та хаос у "брудній воді" та підарсбурзі, не кажучи вже про "мухозасери" різні , ( увага) за 14 днів..а не за рік чи півтора як тут писали..бо пропите бидло з дєрєвєнь з іржавими сокирами підуть у міста у холодильники за куревом, жорлом та бухлом.набагато раніше ніж "негумова" почне вкриватися сміттям...і обсереться кацапська мусорня їх втримувати.То що? Оця помийка 17-го століття почне війну проти НАТО своім неробочим іржавим непотрібом проти високотехнологічної зброї 21-го століття? Навіщо? Щоб показати своїм рабам що в них немає армії яку рекламували як найсильнішу у брех-ТВ? Та зараз! Не для того кацапські злодії з 1991 року крали у помийці трильйони , щоб здохнути у війні та все втратити включно з іноземними "схованками"..Вони скоріше прострелять плешивій мудилі та колу його фсбшних скаролизів (таких самих ******* на сРаліні) , макітри та скажуть що померли одночасно від інфаркту або вчинили массове самогубство "від мук совісті..".
І зрозумійте ви нарешті..НИХТО КАЦАПНЮ НЕ БОЇТЬСЯ ВЖЕ РОКІВ 15 як не більше. Це брехня заходу..Щоб сховати неприємні причини. Їх до цього часу терплять тільки як дійну корову та мільярдні хабарі західним проституткам від політики на кармани. Ось і весь сенс. Як тільки закінчиться цей інтерес - її розвалять за 14 днів та почнуть брати вже потрібне ( типу як контрибуції за війни) - вже безкоштовно..Газ ..нафту...терриорії..сировину.. і будуть нормально співпрацювати тільки з тими республіками які організуються після розвалу та приймуть радикально европейський шлях розвитку та закони. І такі будуть майже всі що виживуть...- це вже було не один раз в історії людства. Просто треба її читати час від часу..
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13.02.2021 13:10 Ответить
Кацапская лошадь еще раз подтверждает, шо параша - страна террорист. Московия - сдохни!
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13.02.2021 13:14 Ответить
И тут же перестанут строить северный поток и газ с нефтью продавать...
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13.02.2021 14:24 Ответить
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