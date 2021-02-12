Правоохранители задержали в Киеве торговца людьми, который скрывался от следствия. ВИДЕО

11 февраля, ночью оперативники Департамента миграционной полиции НПУ и пограничники задержали активного участника преступной группировки торговцев людьми. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полицейские установили, что мужчина последние несколько лет принимал непосредственное участие в вербовке соотечественников для переправки их за границу. Там завербованных украинцев вовлекали в преступную деятельность, связанную с перевозкой нелегальных мигрантов на парусных яхтах из Республики Турции в страны Европейского Союза.

По информации работников Департамента миграционной полиции и оперативных сотрудников Белгород-Днестровского пограничного отряда Южного РУ ГПС 11 февраля при попытке въезда фигуранта в Украину из Минска он был задержан.

Следователи ГУНП в АР Крым открыли уголовное производство по ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Мужчина уже получил сообщение о подозрении за вербовку и переправку за границу четырех жителей Одесской области. За торговлю людьми в составе организованной группы задержанному грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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"Украинские полицейские совместно с пограничниками, Европолом, а также греческими и итальянскими правоохранителями продолжают идентификацию жертв торговли людьми и сбор доказательств относительно их эксплуататоров. Разыскиваемый сегодня под конвоем біл доставлен в Голосеевский районный суд, где ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в сумме 681 тыс. гривен", - рассказал руководитель Департамента миграционной полиции Нацполиции (МИПОЛ) Сергей Пантелеев.

Напомним, ранее Нацполиция разоблачила транснациональную преступную группировку торговцев людьми.