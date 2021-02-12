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Полиция в Херсоне обнаружила арсенал огнестрельного оружия в доме местного жителя. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители 11 февраля изъяли арсенал огнестрельного оружия у жителя Херсона, который он хранил в гараже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции.

Отмечается, что правоохранители узнали, что местный 50-летний херсонец может хранить у себя дома опасные предметы. Во время санкционированного обыска в частном доме мужчины полицейские нашли целый склад оружия.

Полиция в Херсоне обнаружила арсенал огнестрельного оружия в доме местного жителя 01

"Среди изъятого: охотничьи ружья, пистолеты, автоматы в разобранном состоянии, магазины к ним и большое количество патронов к различным видам оружия. Сейчас все изъято и направлено на экспертизу. Полицейские устанавливают происхождение оружия, возможную причастность мужчины к ее сбыту и его связи", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Полиция в Херсоне обнаружила арсенал огнестрельного оружия в доме местного жителя 02
Полиция в Херсоне обнаружила арсенал огнестрельного оружия в доме местного жителя 03

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Статья за нарушение Закона есть, а Закона нету.... Прикольно.
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12.02.2021 10:56 Ответить
ну і з арсеналом на передову , чого ж воно без діла пилитись буде
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12.02.2021 11:10 Ответить
А на передовій ржавітиме...
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12.02.2021 11:12 Ответить
И что на фото опасного??

Женщины соленья хранят, а мужчины - железяки разные.
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12.02.2021 11:12 Ответить
хлопчина підготувався до відстрілу кацапів коли сунуться....але тут аваковці забагато хто в них у себе в шухлядці триколор тримає
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12.02.2021 11:24 Ответить
Якщо зброя для знищення окупантів і вати, то за що судити?
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12.02.2021 11:25 Ответить
чи може має на все документи ?
і пістолі нагородні..
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12.02.2021 14:04 Ответить
 
 