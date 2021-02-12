Полиция в Херсоне обнаружила арсенал огнестрельного оружия в доме местного жителя. ФОТО
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Правоохранители 11 февраля изъяли арсенал огнестрельного оружия у жителя Херсона, который он хранил в гараже.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции.
Отмечается, что правоохранители узнали, что местный 50-летний херсонец может хранить у себя дома опасные предметы. Во время санкционированного обыска в частном доме мужчины полицейские нашли целый склад оружия.
"Среди изъятого: охотничьи ружья, пистолеты, автоматы в разобранном состоянии, магазины к ним и большое количество патронов к различным видам оружия. Сейчас все изъято и направлено на экспертизу. Полицейские устанавливают происхождение оружия, возможную причастность мужчины к ее сбыту и его связи", - рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
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