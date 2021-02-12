Потери от оккупации Донбасса составляют 375 млрд грн, а на восстановление потребуется более $21 млрд, - Резников
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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил со ссылкой на экспертные данные, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 млрд грн без учета стоимости находящихся там активов.
"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал он в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.
По данным Национального банка Украины по состоянию на 12 февраля курс 27,838 грн/$.
Пожалуйста, подождите...
чому не виділені гроші кримськотатарському телеканалу?
Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:
Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...
Тому я вношу пропозицію,з 10-ти пунктів яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:
1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.
-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти та інші активи олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...
2. Другий етап. Початок активних дій.
- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів, посередників та політиків активи - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.
3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.
4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".
5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.
6. Четвертий етап. Конфіскація в Україні всіх активів,, на придбання яіких у власників немає підтверджень їх доходами. Це для тих бариг, які не мають активів за кордоном, а лише в Україні. При їх добровільній здачі активів (до четвертого етапу) алииьи їм лише житло, передбачене нинішніми нормами і на 15 років заборонити їм займати любі посади в держаних органах, та на державних підприємствах
7 Як бути з олігархами?
-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!
8.Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)
9. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?
- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.
10. Чим військово-політично вигідна для Заходу моя пропозиція?
-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.
-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.
-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!
- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.
Це разом з корупційними оборудками ?
Кучма : "Кроме того, подчеркнул он, прежде чем соглашаться на какие-либо условия, нужно учитывать нынешнее состояние оккупированной территории. "Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно €100 млрд", - сказал Кучма, назвав восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров..."
Высылай счет рашке!
И каждый год - акт сверки!