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Потери от оккупации Донбасса составляют 375 млрд грн, а на восстановление потребуется более $21 млрд, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Потери от оккупации Донбасса составляют 375 млрд грн, а на восстановление потребуется более $21 млрд, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил со ссылкой на экспертные данные, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 млрд грн без учета стоимости находящихся там активов.

"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал он в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем $21 млрд.

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По данным Национального банка Украины по состоянию на 12 февраля курс 27,838 грн/$.
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Топ комментарии
+4
Кайло в руки тамжінашим людям і нехай відновлюють.
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12.02.2021 11:13
+3
досить ляпати язиком, негіднику!
чому не виділені гроші кримськотатарському телеканалу?
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12.02.2021 11:02
+3
Яке в сраці відновлення? Нема Донбасу, вже виросло покоління що ненавидить Україну. Ви хоч збережіть те що лишилося. Подивіться на ватну Одесу і Харків !!!Позбавтеся від 5 ої колони в ВР і уряді !Скільки можна гратися з шуфричами-рабіновичами !!!
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12.02.2021 11:50
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кагда восстановление начнется, ФБР будет как дома.
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12.02.2021 11:14 Ответить
досить ляпати язиком, негіднику!
чому не виділені гроші кримськотатарському телеканалу?
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12.02.2021 11:02 Ответить
Про аналог "Плану Маршалла" для України"... Та "де взяти гроші" на його втілення в життя?

Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:

Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...

Тому я вношу пропозицію,з 10-ти пунктів яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:

1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.

-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти та інші активи олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...

2. Другий етап. Початок активних дій.

- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів, посередників та політиків активи - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.

3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.

4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".

5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.

6. Четвертий етап. Конфіскація в Україні всіх активів,, на придбання яіких у власників немає підтверджень їх доходами. Це для тих бариг, які не мають активів за кордоном, а лише в Україні. При їх добровільній здачі активів (до четвертого етапу) алииьи їм лише житло, передбачене нинішніми нормами і на 15 років заборонити їм займати любі посади в держаних органах, та на державних підприємствах

7 Як бути з олігархами?

-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!

8.Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)

9. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?

- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.

10. Чим військово-політично вигідна для Заходу моя пропозиція?

-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.

-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.

-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!

- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.
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12.02.2021 18:20 Ответить
А чого це на відновлення треба аж 21 млрд доларів ?
Це разом з корупційними оборудками ?
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12.02.2021 11:08 Ответить
моральный ущерб исчо нада накинуть в размере 100%.
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12.02.2021 11:13 Ответить
Кайло в руки тамжінашим людям і нехай відновлюють.
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12.02.2021 11:13 Ответить
вот и выставляйте указанную цифирь в международные суды к рашисту о возмещении ,и обязательно доплюсовать стоимость активов.которые он стырил ,или порезал на железо...
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12.02.2021 11:16 Ответить
спочатку його треба повернути...і не на кабальних умовах орди.
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12.02.2021 11:17 Ответить
Наш крокодил, как хотим, так и меряем!
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12.02.2021 11:29 Ответить
Вернуть Донбасс нельзя отдать .Вот как лучше для украинцев ,где поставить кому?
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12.02.2021 11:31 Ответить
Так ли плох Абдулла, сражающийся с красными за право жить на своей земле так, как ему заблагорассудится?Потери от оккупации Донбасса составляют 375 млрд грн, а на восстановление потребуется более $21 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 3708
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12.02.2021 11:34 Ответить
резніков, іди до молодої жінки, досить нести хрєнь
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12.02.2021 11:35 Ответить
Власть в Украине (ЛЮБАЯ) ни когда, не должна разделять , в том числе и потери и компенсации , деоккупацию и т.д. между ОРДЛО и КРЫМОМ с Севастополем. Все это Украина. Это один общий вопрос. Поэтому любые переговоры, в любом формате должны касаться все оккупированных и аннексированных территорий в комплексе. Не можно говорить о мире на одном участке фронта при продолжении на втором. Иначе все это выглядит закамуфлированной попыткой обмена ОРДЛО на Крым ( кстати это касается не только нынешней но и предыдущей власти).
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12.02.2021 11:36 Ответить
Втрати від окупації Донбасу становлять 375 млрд грн, а на відновлення буде потрібно понад $21 млрд, - Резніков - Цензор.НЕТ 1934 Втрати від окупації Донбасу становлять 375 млрд грн, а на відновлення буде потрібно понад $21 млрд, - Резніков - Цензор.НЕТ 4953
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12.02.2021 11:37 Ответить
Проїпали гривні,а треба долари…
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12.02.2021 11:38 Ответить
В честь чого такі скидки?
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12.02.2021 11:41 Ответить
Набрид ти вже з своїм відновленням Донбасу ,ви Україну відновіть адже зруйнована промисловість ніхто не збираєтся сюди вкладати кошти через корупцію ,олігархів і судди.А що до Донбасу то хай його відновлює агресор рф.
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12.02.2021 11:43 Ответить
Яке в сраці відновлення? Нема Донбасу, вже виросло покоління що ненавидить Україну. Ви хоч збережіть те що лишилося. Подивіться на ватну Одесу і Харків !!!Позбавтеся від 5 ої колони в ВР і уряді !Скільки можна гратися з шуфричами-рабіновичами !!!
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12.02.2021 11:50 Ответить
Резников!! А восстанавливать эту разруху опять будете, как Сталин, за счёт пенсий и стипендий, за счёт строительства школ и детсадиков, и за счёт зарплат врачей и учителей??? Таких хитрожопых чиновников , как Вы и президент Зеленский нам не надо!! Восстанавливайте весь Этот хлам Донбасса, за счёт России, и предателей живущих в ОРДЛО!... Всякие там Ахметовы, Коломойские, Королевские, таруты и прочая шелупонь и ворьё только и ждут , что бы вы на дурняк, бесплатно, отремонтировали им шахты, заводы и стадионы, которые они нечестно наворовали у Украинского народа!! Вот через два года , вас с Зеленским турнут с власти, с Банковой. и поезжайте ка вы все вместе, как комсомольцы, на восстановление донбаса и ОРДЛО, прихватив с собой этих тупиц и придурков из слуг народа!! Хороший студенческий отряд получится!!!
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12.02.2021 11:59 Ответить
потери в личном составе сепаров ?????????
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12.02.2021 12:29 Ответить
Балабол... Кучма считает, что не менее 100 млрд.дол. А так как вы уже считали по 4 тыс.дол з.пл.учителям, то Кучме я верю больше!

Кучма : "Кроме того, подчеркнул он, прежде чем соглашаться на какие-либо условия, нужно учитывать нынешнее состояние оккупированной территории. "Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно €100 млрд", - сказал Кучма, назвав восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров..."
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12.02.2021 15:06 Ответить
Я чего ты нам это говоришь?
Высылай счет рашке!
И каждый год - акт сверки!
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16.02.2021 12:19 Ответить
 
 